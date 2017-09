Egerben tartják a ralis szezonzárót

A szeptember elején, engedélyeztetési problémák miatt elmaradt Budapest Rallye-t Egerben pótolják be, az idei esztendő utolsó versenyének központja lesz a hevesi megyeszékhely – ezt sajtótájékoztatón jelentették be az érintettek szerdán. A fővárosi viadal pótlásáról gyorsan gondoskodni kellett, hiszen a hét futamos magyar bajnokság nem szenvedhet csorbát. Eger hosszú éveken keresztül a szezonnyitónak adott otthont, most a Heves megyei utakon zárul a bajnokság.

Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke hozzátette: gyorsan kellett dönteni, az egri önkormányzatot, ahonnan azonnal pozitív visszajelzést kaptak. A szakágban nem hezitáltak sokáig, hiszen Eger korábban is kiváló helyszíne volt a magyar-szlovák közös rendezésű futamoknak.

Az ORB és a Rallye2-es sorozat záró hétvégéjét november 3-5-e között bonyolítják le. A tervek szerint ismét lesz a Dobó téren rajtceremónia, a környező aszfaltos pályák pedig előre vetítik a jó színvonalú csatát.

– Az engedélyek nyolcvan százaléka már most a rendelkezésünkre áll, de az előttünk álló napokban a hiányzók is meglesznek – tette hozzá Adamovits Márk, az Eger Rallye főszervezője. – Ahogy eldőltek a nyitott kérdések, a csapatommal együtt rögtön munkához láttunk, hiszen az a célunk, hogy méltó szezonzárót rendezzünk Egerben.

Ledolgozná Hadik

A magyar ralibajnokságot a soron következő pécsi futam előtt a címvédő Herczig Norbert vezeti, de a második helyen álló Hadik András hátránya mindössze 13 pont, amit a miskolci pilóta két futam alatt szeretne ledolgozni.

– Lépésről-lépésre haladunk, előbb a Mecsekben kell eredményesnek lennünk, hogy Egerben még legyen esélyünk a bajnoki cím megszerzésére – jelentette ki Hadik András. – Három hónap kimaradt a bajnokságból, aszfalton pedig még régebben versenyeztünk, ezért nagyon érdekes két futam előtt állunk. Örülünk, hogy Egerben zárul az idény, hiszen miskolciként számunkra ez félig hazai pályának számít. Jó lenne, ha úgy érnénk oda november elején, hogy még van esélyünk az abszolút elsőségre.

ÉM-ME

VISSZA A KEZDŐOLDALRA