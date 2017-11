Eger vs. MVLC – A klasszis Hosnyánszky döntött

A férfi élvonal B csoportjának 6. fordulójában a szomszédvár Egerhez látogatott a harmadik OB I-es szezonját „taposó” borsodi együttes, amelynél hiányzott két kulcsjátékos: a sérült Vadovics és az eltiltott amerikai légiós, Bowen.

Maradt a minimális

A mérkőzés első akcióját a házigazda vezethette, de Vlahopulosz löketét Csoma sarokdobásra tudta menteni. Lövési kísérletek ezt követően is inkább a hevesieknél adódtak, ám a miskolciak hálóőre biztos pont volt. Emberfórban sem ment a Bajnokok Ligájában edződő hazaiaknak, ami azt hozta, hogy sokáig maradt a 0-0-s állás. 5:12 perc után időt kértek az egriek, és 22 másodperccel később Hosnyánszky küldte a játékszert az MVLC kapujába (1-0). A nyitófelvonásból még hátralévő időben Misicnek voltak lehetőségei, de ezek nem fejeződtek be góllal, így maradt a minimális előnye a Dabrowski csapatnak.

A második nyolc minutumból még mindössze 17 másodperc telt el, mikor Hosnyánszky szabaddobásból 2-0-ra alakította az eredményt. Még ugyanebben a percben Cuckovicot küldték ki a bírók Sántáról, utóbbi pedig élt a fóros lehetőséggel (2-1). Mezőnyben nem nyújtott rossz teljesítményt az MVLC, viszont találatot megint a ZF jegyzett, a változatosság kedvéért az olimpiai bajnok Hosnyánszky érte el a triplát (3-1). Kemény küzdelem zajlott a medencében, mikor 3:28 perc volt még a játékrészből, a fehérorosz Kuzmenko hozta vissza csapatát mínusz egyre (3-2). A válasz nem késett soká, ezt Avramovicnak kellett felírni, találatával 4-2 lett az állás. A kapusok továbbra is formában voltak, nem kis részben nekik volt köszönhető, hogy az első félidőben mindössze hat gól esett.

Vállalható vereség

A harmadik negyedben hasonló volt az iram, mint az ezt megelőző kettőben, keményen gyűrték egymást a felek, ez a játékrész inkább a fizikai hadviselésről és a bravúros védésekről szólt, mintsem a gólzáporról. Egy emberelőnyt azonban jól használt ki a Miskolc, Berta szép találattal ajándékozta meg az uszodába kilátogató nézőket (4-3). Az Eger ugyan próbálkozott, de ebben a menetben nem tudott senki sem olyat húzni náluk, amely gólt ért volna, ez egyértelműen dicsérete volt a borsodiak védőmunkájának. A tartalékos MVLC megfelelően tartotta magát, az egy „fányi” hátrány a „bőven elfogadható” kategóriába tartozott.

Az utolsó negyedben is meg­volt mindkét együttesben az akarat, bár a vendégek már picivel többet rontottak. Rasovic 5 perccel a befejezés előtt 5-3-ra módosított, az egriek védekezése, blokkjai ebben a szakaszban jobban „ültek”. A meccs utolsó három percére is tartogatott puskaport Hosnyánszky, ez további három gólban mutatkozott meg, így abszolút ő volt a ZF nyerőembere szombaton este. Közte, 1:15 perccel a végső sípszót előtt még Halek is felíratta magát a hálót megrezgetők közé, az MVLC összességében egy vállalható vereséget szenvedett, egy más célokért küzdő Eger otthonában.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv

ZF-Eger – PannErgy-Miskolci VLC

8-4 (1-0, 3-2, 0-1, 4-1)

Eger, 400 néző. V.: Petik A., Dodog Sz.

ZF-Eger: Mitrovic – Lőrincz B. (-), Angyal (-), Rasovic (1), Kovács G. (-), Bedő (-), Vlahopulosz (-). Csere: Hárai (-), Hosnyánszky (6), Avramovic (1), Decker Á. (-), Cuckovic (-). Edző: Dabrowski Norbert.

MVLC: Csoma – Dőry (-), Milicic (-), Halek (1), Nagy Á. (-), Hornyák O. (-), Lukács (-). Csere: Berta (1), Jakab D. (-), Misic (-), Kuzmenko (1), Sánta (1). Edző: Dr. Sike József.

Gól/emberelőnyből: 2/12, ill. 2/10.

Gól/büntetőből: 0, ill. 0.

Dabrowski Norbert: – Az ellenfél nyilván nem egy másodosztályú csapat volt, hanem a tavalyi ötödik helyezett Miskolc, amely jelentősen megerősödött. Nem csak azzal a két játékossal, aki ma nem játszott, többen is érkeztek, úgyhogy egy nagyon jó nemzetközi kupában küzdő együttest fogadtunk.

Dr. Sike József: – Gratulálok az Egernek a győzelemhez, de el kell mondanom, hogy kíváncsi vagyok, hogyan tudná a többi csapat feldolgozni azt a széljárást, ami minket ér ebben az időszakban. Az üzenetem: amíg én vagyok a Miskolc edzője, ilyen szinten fog a csapat vízilabdázni és küzdeni az életéért. Úgy érzem, hogy boszorkányüldözés zajlik a Miskolc irányába. A mai mérkőzésen jól játszottunk, tudtunk küzdeni, de nagyon hiányzott a két eltiltott játékosunk.

