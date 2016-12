Educatio nemzetközi oktatási szakkiállítás januárban

Az MTI-hez eljuttatott tájékoztató szerint a rendezvény célja, hogy a pályaválasztók minél jobban megismerjék a felsőoktatásban és a továbbképzésben rejlő lehetőségeket – az intézményeket, az ösztöndíjakat, a szakmákat, a duális képzéseket, a nyelviskolákat, a hallgatói életet -, és ezen túlmenően karrierépítési tanácsokat is kapjanak.

A hazai oktatási piac legnagyobb seregszemléjének a budapesti Hungexpo ad majd otthont, az eseményen szinte az összes felsőoktatási intézmény részt vesz. A felsőoktatás hazai képviselői mellett számos nemzetközi partner is megjelenik a kiállítók között, támogatva azt az elképzelést, hogy a rendezvény egy regionálisan is ismert, a közép-európai térségben is mérvadó oktatási kiállítás legyen.

A seregszemlén csaknem kétszáz kiállító vesz részt 18 országból. Hazai és külföldi intézmények hallgatói, oktatói adják át a legfontosabb információkat a képzésekről, a szokásokról, a kollégiumi elhelyezésről, a jövőképről, az oktatási innovációkról. A rendezvényen kiemelt szerepet kap a karriertervezés. A duális képzési helyek és a leendő munkáltatók aktuális gyakornoki és karrierprogramjaikkal jelennek meg, a még bizonytalanok pedig pályaorientációs tanácsadók segítségével találhatják meg a számukra kedvező irányt.

A kiállításra negyvenezer látogatót várnak a szervezők, a belépés ingyenes.

