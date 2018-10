Édesipari duális képzés indul Szerencsen

A Nestlé Hungária Kft., a Szerencsi Bonbon Kft., valamint a Halász Produkt Kft. összefogása eredményeként a 2019-2020-as tanévtől kezdődően édesipari termékgyártó, elektronikai műszerész és gyártósori gépbeállító szakmákban indul duális képzés a Szerencsi Szakképzési Centrum egyik tagintézményében, a Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnázium és Szakközépiskolában – írja Nyiri Tibor (Fidesz-KDNP) polgármester helyszínen kiosztott közleményében.

Kiemelte, a Nestlé már 2016-ban elindította duális képzését Diósgyőrben, ennek tapasztalataira alapozzák a szerencsi programot. A tervek szerint a következő 5-10 évben itt körülbelül 300 fiatal szerezhet majd középfokú végzettséget, a három édesipari cég pedig akár a 80 százalékukat is tudná alkalmazni a nyugdíjba vonuló vagy egyéb okból távozó dolgozóik pótlására.

A megállapodásban szereplő cégek vállalják, hogy szakembereik részt vesznek a tananyag összeállításában, valamint oktatási eszközöket és szaktudást biztosítanak a képzés hatékony megvalósításához. A szakoktatók betekintést nyernek a vállalkozások legmodernebb gyártási folyamataiba, hogy tapasztalataikat beépíthessék az iskolai képzésbe. Az édesipari cégek a tanulóknak gyakorlati lehetőségeket is biztosítanak, és aktív szerepet vállalnak a képzés népszerűsítésében – közölték.

Nyiri Tibor polgármester a kezdeményezéstől azt várja, hogy Szerencs ismét a vidéki édesipar fellegvára legyen – hangsúlyozta a sajtótájékoztatón. Emlékeztetett rá, hogy a városban már volt hagyománya az édesipari képzésnek, de a munkahelyek folyamatos csökkenése miatt megszűnt. A hamarosan századik évfordulóját ünneplő szerencsi csokoládégyártás véleménye szerint ismét az építkezés útjára lépett, ami a képzéssel és foglalkoztatási lehetőséggel együtt kiszámítható jövőt jelent a helyi és környékbeli fiataloknak is.

Hélene Kovalevsky, a Nestlé Hungária Kft. Szerencsi és Diósgyőri gyárának igazgatója a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a duális képzés jól illeszkedik cégük globális elképzeléseihez. Ezen belül a szerencsi program fontos szerepet játszik, ugyanis két gyáruk is működik a térségben, ezáltal a város már nemcsak a csokoládé-, de a kakaó- és kávégyártás központja is lett. Cégük karrierlehetőséget is kínál a képzésben résztvevő fiataloknak – tette hozzá.

Takács István, a Szerencsi Bonbon Kft. ügyvezetője hangsúlyozta: azt szeretnék, ha a jövőben a Dunától keletre elterülő országrész édesipari szakembereit Szerencsen képeznék majd.

-MTI-

VISSZA A KEZDŐOLDALRA