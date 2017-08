Édesanyját is elkergette a mezőcsáti gyújtogató

A vendége felgyújtásával gyanúsított férfi anyja szerint meg lehetett volna akadályozni, hogy ilyesmi megtörténjen, de hiába volt több ügye is, a fia otthon maradhatott.

– Az ügynek már volt előzménye, mert előzőleg egy csütörtöki éjszakán hazajött, s azt kiabálta, megöl, felgyújtja a házat, takarodjak innen. Zavart, bódult állapotban volt – idézte föl a történteket az ezek után menekülő anyja, özvegy Harsányi Imréné.

A nő a szomszédnál töltötte az éjszakát, másnap a kocsijával egy barátnőjéhez ment, s ott töltött három napot, később a lányához, Tiszatarjánba ment, aztán pedig Ároktőre. Ott már észrevette, az autója sem jó, unokája fel is hívta rá a figyelmét, hogy talán a fia tehetett vele valamit, amikor ő épp boltban volt.

– Mezőcsáton és Tiszaújvárosban is jelentettem, hogy mit csinált, nem tehet ki a házból, ami felerészben az én tulajdonom és a haszonélvezet is az enyém. Nem kellett volna megvárni, hogy gyilkoljon, lépni kellett volna, hiszen nem egy, nem két ügye volt, az utcában megállítgatta a kocsikat is. Távoltartást is kértem. Sőt, egyszer azt kiabálta a szomszédoknak, „megöltem anyámat”. Erre kijött a rendőrség, valóban meg vagyok-e halva. Mondtam a nyomozóknak, vagy bennem, vagy magában, vagy másban tesz kárt. Utána szombaton este 11-kor hívtak, hogy kijött a szavam – mondta az asszony, aki úgy véli, megelőzhető lett volna az eset, ha az utóbbi időben kábítószerező, gyógyszerező és ivó fiát kezelik.

Most amiatt is el van keseredve, mert nagy károk keletkeztek a házban, a szomszédok szerint a fia törte össze az ablakokat, ajtókat. Több értéktárgya, örökölt régisége is eltűnt, s a fia még a házra is kitette az eladó táblát. A zárakat is lecserélte.

A szomszédok szerint egyébként nagyjából az utóbbi egy hónapban lett kóros a férfi állapota, akkor zaklatta az utcabelieket is.

– Tóth Balázs –

