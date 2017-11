Édesanyjára és élettársára gyújtotta a házat Perkupán

A Miskolci Törvényszék – első fokon – 7 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélte azt a férfit, aki tavaly decemberben Perkupán petróleumot locsolt egy családi ház bejárati ajtajára, majd meggyújtotta azt. Édesanyja és annak élettársa bent volt a házban.

Hiába küldte haza a fiát

A bíróság a következőképpen rakta össze a bűncselekmény történetét. Az ominózus férfit 2016. december 28-án este 7 óra körül a Perkupán élő édesanyja a szomszéd településen lévő otthonába küldte azzal, hogy menjen szépen haza a családjához.

A részeg férfi elhagyta ugyan édesanyja házát, azonban este 9 óra után visszatért és bekopogtatott az ajtón. Mivel senki sem nyitott ajtót, a férfi dühös lett és mintegy 3 liternyi petróleummal le­locsolta a családi ház fából készült bejárati ajtaját és öngyújtóval meggyújtotta. A petróleum lángra lobbant, az ajtó teljes terjedelmében égni kezdett. A férfi látva ezt távozott a helyszínről.

Lángra kapott az épület

A házban lévő élettárs már aludt, az anya pedig lefeküdni készült, amikor észlelte a tűz fényét és annak pattogó hangját. Értesítették a tűzoltókat, közben maguk is oltani kezdték a tüzet. A tűz következtében az ajtó és az ajtó fölötti tetőszerkezet szenesedni kezdett, megolvadt a terasz feletti műanyag előtető is és a teraszon lévő tárgyak is megrongálódtak.

A bíróság megállapítása szerint amennyiben a házban lévők nem észlelték volna időben a tüzet és nem oltották volna el azt, úgy az ajtó átégése következtében az előszoba éghető bútorain keresztül a lakásbelső, illetve az előtető felett a tetőszerkezet is megsemmisülhetett volna.

A bíróság a vádlottat „különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt” 7 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélte. A büntetés kiszabásakor figyelembe vették, hogy „a cselekmény kísérlet volt”, senki sem sérült meg. Enyhítő körülmény volt a vádlott büntetlen előélete, és hogy a bűncselekmény elkövetését beismerte, megbánta.

Irány az ítélőtábla

Az ítélettel szemben a vádlott és védője enyhítés érdekében fellebbezett, az ügyész három nap gondolkodási időt kért. A büntetőper a fellebbezés miatt a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.

ÉM-SZB

