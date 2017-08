Édes hétvége Szerencsen

Augusztus 25–27. között rendezik meg Szerencsen a X. Országos Csokoládé Fesztivált.

Évforduló

– A kerek évforduló tiszteletére tulajdonképpen már szerdán elkezdődik a programsorozat – mondta a rendezvény szerencsi sajtótájékoztatóján Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere. – Egy ilyen fesztivál akkor igazán vonzó, ha szabad téren rendezzük. Akkor tudjuk igazán megmutatni magunkat immár nem csupán az országnak, hanem az egész világnak, hiszen egyre többen látogatják a határokon túlról is a rendezvényt. Az első fesztivál idején 3-4 ezer látogatót számoltunk, és úgy éreztük, sokan voltak. Ma már közel negyvenezres látogatószámról beszélünk, ami a fesztivál folyamatos népszerűségét jelzi. Eddig mindig jó volt az idő a fesztivál idején, reméljük, most sem lesz másként.

Külföldi vendégek

– Ha fesztivál, akkor csokiszobor – mondta Takács István, a Szerencsi Bonbon Kft. igazgatója. – A szobrot ezúttal is Ekker Róbert szobrászművész készíti. Az idei nem annyira szobor, mint inkább egy érem formájú dombormű, amely az Emese álma nevet viseli. A fesztivál szakmai részét erősíti majd, hogy ezúttal két külföldi szakmai díszvendégünk is lesz, az olaszországi Modica küldöttsége, akik a helyi csokoládét is magukkal hozzák, valamint a tőketerebesi csokoládégyár küldöttsége.

– Négy színpad, számtalan koncert – mondta a fesztivál kulturális részéről Csider Andor, a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője. – Már augusztus 23-án, szerdán érdemes lesz Szerencs­re látogatni, hiszen este fél kilenckor lép fel nálunk az Experidance társulat a Fergeteges című produkciójával. Csütörtökön sportnapot tart a Szerencsi Tankerületi Központ. Pénteken lesz a fesztivál koncertnapja, majd szombaton délelőtt a szokásos felvonulással veszi kezdetét a fesztivál. A sportcsarnokban szombaton és vasárnap egymást érik a gyerekprogramok, és lesz gyermekmegőrző, hogy a szülők nyugodtan tudják megnézni kedvenc zenekarukat.

Forgalmi változás

A fesztivál ideje alatt augusztus 25-én, pénteken 0 órától augusztus 28-án, hétfőn 24 óráig lezárják a Rákóczi utat a 37-es főút cukorgyári körforgalmi csomópontjától a Kossuth téri kereszteződésig, valamint az Ondi út alsó szakaszát a Malom utcai kereszteződéstől a közlekedési lámpáig. A forgalomkorlátozás érinti a távolsági buszok menetrendjét és megállóit. A változásokról a www.emkk.hu, valamint a www.szerencs.hu oldalakról tájékozódhatnak.

