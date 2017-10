Édes, gyönyörű „miskolci” hangok keltek életre a cremonai koncerten

Nagy sikerű koncertet adtak Cremonában a Miskolci Egressy-Erkel Ifjúsági Szimfonikus Zenekar diákjai. Az iskola növendékei meghívást kaptak az olasz városba, amit a hegedűk fővárosaként is emlegetnek. Az olasz hangszerépítők szövetsége és a cremonai hegedűkészítő iskola az idén egy időben rendezte meg három jubileumi fesztiválját: a Stradivari Festivalt, a Claudio Monteverdi-emlék­évet és a Kodály Zoltán jubileumi évet. A miskolci diákok a Stradivari Festival zárónapján léphettek fel a Cremonai Kereskedelmi és Iparkamara dísztermében. A koncert egyik különlegessége az volt, hogy a cremonai hangszerkészítő mesterek remekművein játszhattak a növendékek. Mindezt Csabay Csilla, az intézmény igazgatója mondta el lapunknak.

Lelkesítő közeg

– Cremonában 160 vonós hangszert készítő mester dolgozik, ők ajánlottak fel négy hegedűt és két csellót a diákjainknak – sorolta az igazgató. – Édes, telt, gyönyörű hangok keltek életre a koncerten. A diákjainkat is lelkesítette a közeg, olyan volt, mintha nem is gyerekek, hanem profi, felnőtt zenészek játszanának. Egységesen, együttműködve, egymásra figyelve zenéltek a koncerten.

Csabay Csilla büszkén mesélt arról is, hogy a közönség állva tapsolta a miskolci növendékeket, akik ráadásként még Brahms 5. magyar táncát is eljátszották a vendégeknek.

„A gyerekek számára is nagy élmény volt, az idő is fantasztikus volt, csupa ragyogó gyermekarcokat láttam. Arról nem is beszélve, hogy a koncerten mennyire átlényegültek a diákok” – fogalmazott az igazgató.

A cremonai koncert mellett programok is vártak a fiatalokra, ellátogattak a Stradivari Múzeumba, ahol az 1600-as évektől napjainkig készült mesterhangszereket láthatták, valamint megnézhették, hogyan készülnek a cremonai vonós hangszerek. Egy különleges teremben – ami hal alakú volt – híres művészek kezei alatt keltek életre a hegedűk, gitárok, csellók, brácsák. A visszafelé úton pedig Velencét is útba ejtették az iskolások.

Jótékony célra

Csabay Csilla elárulta, a cremonai koncert bevétele jótékony célra ment, a beteg, hátrányos helyzetű gyerekek javára ajánlották fel.

Az iskola idén ünnepli fennállásának 65. évfordulóját, ebből a szempontból is külön öröm számukra, hogy pont most kaptak meghívást az olasz fesztiválra.

„Köszönetet szeretnénk mondani Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének, aki 1,5 millió forinttal támogatta fellépésünket, illetve a Miskolci Tankerületi Központnak, ők közel 1 millió forintot adtak az útra. De az iskola alapítványa is segítette fellépésünket, illetve a szülők is támogatták a programot” – sorolta az igazgató.

