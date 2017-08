Eb-n lengetett Kulcsár Judit

Példátlanul sikeres mutatóira lehet büszke a Tokajban élő FIFA-jelvényes asszisztens. Dr. Kulcsár Judit immáron a harmadik felnőtt női labdarúgó-Európa-bajnokságán működött, s ezzel rekordot állított fel.

Korábban Finnországban, majd Svédországban kapott szerepet névrokonával, Kulcsár Katalinnal. Utóbbit a sportág történetével és statisztikájával foglalkozó német szervezet a tavalyi esztendőben a világ legjobb női síposának választotta.

Két hétig

– Mindhárom csoportmérkőzésen kaptunk feladatot – közölte dr. Kulcsár Judit. – Utána az egyik negyeddöntő-találkozó következett, bár ez elég vadregényesen alakult. A Németország–Dánia összecsapást bízták ránk, ám a kiírt időpontban nem kezdődött el a mérkőzés a rotterdami Sparta-stadionban. Ennek az volt az oka, hogy víz alá került a pálya és a felhőszakadás miatt játékra alkalmatlanná vált a gyepszőnyeg.

Az UEFA, az Európai Labdarúgó Szövetség illetékesei úgy döntöttek, hogy szombat esti időpont helyett másnap, azaz vasárnap délben mérjék össze tudásukat a csapatok. Így is történt: a 90 percben a magyar Marozsán Dzseniferrel felálló németek korán vezetést szereztek, végül a dánok fordítottak és 2-1-es győzelemmel jutottak az elődöntőbe. A csatán a román Petruta Iugulescuval voltunk asszisztensek, míg a skót Lorraine Clark látta el a tartalék-játékvezetői teendőket.

Dr. Kulcsár Judit – aki 36 esztendős létére már tizennégy éve nemzetközi asszisztensi kerettag – több mint két hetet töltött a Benelux-államban. Hozzászokhatott már a hosszú távollétekhez, hiszen jobbnál jobb küldésekkel fűszerezett pályafutása során eddig női Bajnokok Ligája-finálén, korosztályos világbajnokságokon, felnőtt Európa-bajnokságokon, világ-, Európa- és olimpiai selejtezők sokaságán állt helyt.

Kazincbarcikán

A tokaji – civilben jogi doktor – sportember hazatérése után bekapcsolódott a honi bajnokságokba.

– Az elmúlt hét végén a Kazincbarcikai SC – Budafoki MTE NB II-es mérkőzésen voltam asszisztens – folytatta dr. Kulcsár Judit. – Itthon egyébként nem járok női találkozókra, küldéseim döntő része férfi-, legtöbbször NB III-as meccsekre szól. Sokszor kérdezik tőlem, hogy mi a különbség a hazai férfi- és a külföldi, úgynevezett női topmérkőzések között. Erre egy statisztikai mutató említésével válaszolok: a hölgyek külföldi meccsein rendre egy kilométerrel futok többet, mint az itthoni NB II-es férfiösszecsapásokon.

Arra a kérdésre, mely szerint mi a különbség a férfi és a női játékvezetők között, a borsodi sípos, aki Tokajban vendégházat működtet, így felelt:

– Mivel a gyengébb nemhez tartozunk, megítélésem szerint hátrányból indulunk. Azonos fizikai és szabályismereti szintre törekszünk, de ahhoz, hogy elnyerjük a teljes „egyenjogúságot”, a magyar női futballnak is fel kellene zárkóznia a világelithez.

Dr. Kulcsár Judit hétvégi elfoglaltsága, akárcsak eddig, most is teljesen leköti majd. Szombaton tokaji futóversenyen vesz részt, vasárnapra pedig NB III-as küldést kapott. A fekete ruhás hölgytől az egyik, a kívülállók számára legtitokzatosabb „jelenségre” – arra, hogy a kritikus esetekben mit kiabálnak egymás fülére – is választ kértünk. A FIFA-asszisztens ezekkel a szavakkal igyekezett tiszta vizet önteni a pohárba:

– Az első és a legfontosabb az, hogy nemmel nem kezdünk mondatot. Vagyis olyat nem közlünk a játékvezetővel, hogy „nem les” vagy „nem büntető”. Amit látunk, azt minimum kétszer, de inkább háromszor megismételjük és csak egy-két az szavas tényeket mondjuk, felesleges kifejezéseket nem használunk, hiszen ezek csak gondot okoznának a kisebb-nagyobb hangzavarban.

– Kolodzey Tamás –

Labdarúgás: dr. Kulcsár Judit dicsőséglistája

2008: női UEFA Kupa-döntő (Umea – Frankfurt)

2008: női U 19-es Európa-bajnokság, Franciaország

2008: női U 20-as világbajnokság, Chile

2009: első hölgyként asszisztens a férfi NB I-ben (Kecskeméti TE – REAC)

2009: női Európa-bajnokság, Finnország

2012: női U 17-es világbajnokság, Azerbajdzsán

2013: női Európa-bajnokság, Svédország

2014: női U 17-es világbajnokság, Costa Rica

2016: női Bajnokok Ligája-döntő (Lyon – Wolfsburg)

