Dzsesszvilágsztárok Budapesten a Get Closer szervezésében

Pat Metheny már korábban bejelentett november 4-i MOM Sport-beli koncertje után egy hónappal, december 4-én a Dave Holland Trio lép fel a MOM Kulturális Központban. A formációban a 71 éves brit nagybőgős világsztárral Obed Calvaire (dob) és Kevin Eubanks (elektromos gitár) lép színpadra – közölték a szervezők az MTI-vel.

Dave Holland már a hatvanas években együtt játszott Londonban Joe Hendersonnal, Ben Websterrel, Coleman Hawkinsszal és John McLaughlinnal. 1968-ban egy európai turnén Miles Davis hallotta őt játszani és zenekarába hívta. Holland olyan lemezek fontos szereplője lett, mint az In a Silent Way vagy a Bitches Brew. A hetvenes években Chick Coreával, Stan Getz-cel, Thelenious Monkkal is dolgozott együtt, majd a nyolcvanas évektől saját formációiban játszott.

2018. március 6-án szintén a MOM Kulturális Központban ad koncertet a Reis Demuth Wiltgren Trio, amelyben Joshua Redman amerikai szaxofonos lesz a vendégfellépő. A zongorista Michel Reis, a bőgős Marc Demuth és a dobos Paul Wiltgen luxemburgiak, 2013 óta játszanak együtt Joshua Redmannel, aki az elmúlt mintegy három évtizedben például Pat Methenyvel, Bill Frisell-lel, Dave Brubeckkel, Chick Coreával, Herbie Hancockkal, Branford Marsalisszal, a Rolling Stonesszal, Stevie Wonderrel és BB Kinggel is dolgozott.

Jövő tavasszal, április 6-7-8-án immár harmadik alkalommal rendezik meg a Get Closer Budapest Jazz Fesztivált a MOM Kulturális Központban. A rendezvény nyitónapján a Pawel Kaczmarczyk Audiofeeling Trio lép fel; a kiváló lengyel zongorista, zeneszerző formációjában Kuba Dworak bőgőzik, Dawid Fortuna pedig dobol. Utánuk a Nicholas Payton – Afro-Caribbean Mixtape következik. A 44 éves amerikai trombitás a nála 68 évvel idősebb (azóta elhunyt) trombitással, Doc Cheathammal közös Stardust című lemeze 1997-ben Grammy-díjas tett. Új albumán a be-bopot, a szvinget, a New Orleans-i örökséget, a soult, az R&B-t, a hiphopot és a különböző afrikai, közép-amerikai és karibi népzenei dialektusokat fűzi össze.

A Get Closer Jazz Fest második napján, 2018. április 7-én egy nemzetközi formáció, a Heavy Weather játszik, amely a legendás fúziós zenekar, a Weather Report 1977-ben megjelent nyolcadik, legsikeresebb albumáról kapta a nevét. A produkció a Weather Report egykori zseniális billentyűse, a tíz évvel ezelőtt elhunyt Joe Zawinul emléke előtt tiszteleg, a supergroupot az ismert norvég basszusgitáros, Per Mathisen szervezte össze, mellette három osztrák zenész – Gerald Preinfalk szaxofonos, Paul Urbanek billentyűs és Herbert Pirker dobos -, valamint a magyar ütőhangszeres Mogyoró Kornél játszik benne.

Aznap ad koncertet a fesztiválon a James “Blood” Ulmer Odyssey Trio is abból az alkalomból, hogy 35 éve jelent meg az Odyssey Band Odyssey című albuma. Utóbbit nemcsak a gitáros James “Blood” Ulmer egyik legjobb lemezének, hanem a modern dzsessz avantgárd egyik klasszikus művének is tartanak. A trió az eredeti felállásban lép fel Budapesten, Ulmer mellett Charlie Burnham hegedül és Warren Benbow dobol.

A rendezvény zárónapján először a 23 éves tehetséges lengyel szaxofonos által vezetett Kuba Wiecek Trio játszik, amelyben Michal Baranski bőgőzik, Lukasz Zyta pedig dobol. Utánuk a szintén fiatal amerikai énekes sztár, Lizz Wright ad koncertet, aki az R&B-t, a dzsesszt, a bluest, a popot és a gospelt úgy képes elegyíteni, hogy közben megőrzi saját egyéniségét. Az énekesnő első budapesti fellépésén új albuma, a Grace dalait mutatja be.

Egy hónappal a jövő évi Get Closer fesztivál után, 2018. május 8-án a kubai Roberto Fonseca Trio zenél a MOM Kulturális Központban. A karibi billentyűs akkor lett világszerte ismert, mikor 2003-ban az elhunyt Rubén González után a legendás Buena Vista Social Club tagja lett, majd Ibrahim Ferrert világkörüli turnéján kísérte, játszott Omara Portuondo néhány lemezén, koncertezett Eliades Ochoával, de partnere volt Herbie Hancock, Michael Brecker, Wayne Shorter, Gilles Peterson is. Magyarországon ő is első ízben lép fel triójával, amelyben Ramsés Rodríguez (dob és ütőhangszerek), valamint Yandy Martínez (basszusgitár, bőgő) egészíti ki.

Jövő ősszel, október 24-én az indiai dobos-ütőhangszeres legendával, a 65 éves Trilok Gurtuval felálló Jan Garbarek Group ad koncertet a budai MOM Sportban. A 70 éves norvég szaxofonos sztár, Jan Garbarek hangszeres játéka félreismerhetetlen védjegyévé vált, számos lemezbemutatója, koncertje volt a világ legjelentősebb koncerttermeiben az elmúlt fél évszázadban. Jelenlegi kvartettjében Rainer Brüninghaus (zongora), Yuri Daniel (basszusgitár) és Trilok Gurtu szerepel.

A Get Closer szervezésében 2018. október 2-ára a popzene történetének egyik legendája, a 40 éves Gypsy Kings is fellép a MOM Sportban. A francia-spanyol csapat 1987-es, cím nélküli lemezével lett világhírű, ezen szerepel a Bamboleo, a Djobi Djoba vagy az Amor, Amor is. A korong tizenkét országban szerepelt a top 10-es listán és negyven hétig volt az amerikai listákon.

– MTI –

