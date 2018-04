DVTK vs. ZTE – Lesz-e harmadik meccs?

A női kosárlabda NB I rájátszásában a negyeddöntő két nyert meccsig tartó párharcában szombaton 19.15-tól Aluinvent-DVTK – Zalaegerszegi TE NKK meccset rendeznek a miskolci városi sportcsarnokban. Mivel a két együttes szerdai, Egerszegen lejátszott első mérkőzését a zalaiak nyerték 68–64-re, így ha a mai napon is ők bizonyulnak jobbnak, akkor eldől a csata, ha viszont a Diósgyőr nyer, akkor kedden Zalaegerszegen még egyszer összecsapnak a felek.

Még jobban tudják

A két gárda egymás elleni, három nappal ezelőtti összecsapása kiélezett küzdelmet hozott, a mérkőzés csak az utolsó percekben dőlt el. Ezzel kapcsolatban azt kérdeztük a diósgyőri csapat szakvezetőjétől: milyen tanulságokat vontak le a mérkőzést követően?

– Az első összecsapás előtt is tudtuk, hogy védekezésben, és támadásban mire számíthatunk ellenfelünktől, és különösebb meglepetés nem ért minket a találkozó folyamán, most pedig még jobban tudjuk, mert testközelből megtapasztaltuk – mondta Stefan Svitek, az Aluinvent-DVTK vezetőedzője. – Ilyen szoros meccseken apróságok döntenek, például olyanok, hogy ellenfelünk öttel több lepattanót szerzett, mint mi, és hogy nekünk 2–3-mal több eladott labdánk volt. Ezek azok az apróságok, amin javítani kell. Hogy ez összejöjjön, ahhoz az szükséges, hogy a lányok bízzanak magukban, hogy ­higgyenek a sikerben.

Arra a felvetésünkre, hogy a szerdai találkozón sérülés miatt nem játszhatott a DVTK centere, az amerikai Brewer, és fontos kérdés, hogy a hazai találkozón tudja-e vállalni a játékot, így felelt Stefan Svitek:

– Jó lett volna, ha már szerdán is játszani tud, ebben a reményben kelt útra velünk, de végül mégsem szerepeltettük. Térdfájdalmai vannak, ami a két héttel ezelőtti Magyar Kupa döntő egymást követő három meccse után jelentkezett. Hogy számíthatunk-e rá most, az csak a mérkőzés napján fog kiderülni. Ha játszik, akkor többen vagyunk, bővebb rotációt tudunk alkalmazni, ha nem, akkor nélküle kell megnyernünk az összecsapást.

Kedden mennének

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy ebben a sűrű meccses időszakban a két mérkőzés között mi a programja a DVTK-nak. Erről azt mondta Stefan Svitek, hogy mivel csütörtökön érkeztek haza Zalaegerszegről, a hosszú utazás miatt pihenőnapot kaptak a játékosok, míg pénteken két foglalkozás szerepelt a programban, köztük egy videózás, ma pedig a késői kezdés miatt még egy átmozgató edzésre is sor kerül. Arra a kérdésre pedig, hogy miként látja a mostani meccs esélyeit, így felelt a diósgyőri szakvezető:

– Most is van esélyünk megnyerni a meccset, ahogy szerdán is volt. A cél az, hogy győzzünk és kedden Zalaegerszegen is pályára lépjünk.

A rájátszás lebonyolításáról

A rájátszás lebonyolításáról, arról, hogy a bajnoki évad krémjét milyenre lenne optimális ,,kikeverni”, a következőt mondta Stefan Svitek lapunk érdeklődésére:

– Amikor szövetségi kapitány voltam, a honi szövetség vezetése kikérte az ezzel kapcsolatos véleményemet, ami azóta sem változott. Most is azt mondom, amit akkor: nagy kontraszt, hogy az alapszakasz 20 meccsét 6 hónap alatt játsszák le a csapatok, a rájátszásban pedig 1 hónap alatt lehet, hogy 10 meccsen is pályára kell lépni. Az, hogy az elődöntő és a negyeddöntő is csak 2 nyert meccsig tart, egy olyan nagyjából kiegyenlített bajnokságban, mint amilyen a mostani is volt, kevés, 3 győzelemig kellene tartaniuk a párharcoknak.

ÉM-BCS

VISSZA A KEZDŐOLDALRA