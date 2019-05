Fernando: „Köszönöm a játékosoknak ezt a győzelmet”

Fernando Miguel Fernandez Escribano: – Fantasztikus győzelmet arattunk egy kiváló játékosokból álló, csodálatos csapat ellen. Büszke vagyok a játékosaimra, óriási karaktert mutattak ebben a nehéz helyzetben, fel tudtuk venni a Vidivel a versenyt. Köszönöm a játékosoknak ezt a győzelmet, megérdemelték a sikert! Tetszett a szervezettség, a játékosok tudták a feladatukat, és meg is valósították azt. Sokat segített, hogy mi lőttük az első gólt, és ugyan egy szöglet után egyenlített az ellenfelünk (a pontrúgásoknál később is gondban voltunk, főleg a hosszúra érkező labdáknál), de sikerült a nehéz helyzetből felállni, és újabb gólt lőve megszerezni a három pontot. Természetesen szükségünk volt a szerencsére is, mert ma sokkal kevesebb alkalommal lőttünk kapura, mint a Paks ellen, mégis két gólt szereztünk. Florent Hasani és Márkvárt Dávid is jó lövőtechnikával rendelkezik, többször lőttek már hasonló gólokat, de ma nem számított, hogy távoli lövéssel, beadásból, kombinatív játék után vagyunk eredményesek, egy a lényeg, gyarapítsuk a góljaink számát, mert ezen a téren a közelmúltban akadtak nehézségeink. Most a regeneráció a legfontosabb, még nem tudjuk milyen súlyos Serhii Shestakov vádlisérülése, és a kiállított Szabó Bence pótlását is meg kell oldani. Ezt követően fel kell készülni a Honvéd elleni mérkőzésre. Ha ma az életünkért játszottunk, akkor a jövő héten is, egy újabb kulcsmérkőzés vár ránk. Sokan beszálltak a kiesés elleni harcba, a következő fordulóban úgy alakul az ellenfelek programja, hogy egy győzelemmel biztosan elkerülünk a kiesési zónából. Most egy kicsit mindenki megnyugodhat. Ahogy az év elejétől azt mondom, egy nagyon hosszú idény vár ránk, ahol a bennmaradás a célunk. Miénk a legolcsóbb keret, ha valaki úgy véli, az Európa Ligáért kellene harcolnunk, az rosszul gondolja. Azt kérem mindenkitől, a klubnál dolgozóktól, a szurkolóktól, hogy bízzon a csapatban, mert összefogva könnyebb kiharcolni a bennmaradást.

Marko Nikolic: – Gratulálok a DVTK-nak! Úgy látszik, az ellenfelünknek rendre nagy szerencséje van ellenünk, tavasszal is, úgy most is. Az első gólt ajándékba adtuk, és a második gól is egy távoli lövés után született. Mondhatjuk, hogy ellenfelünk két lövésből, két gólt szerzett, mi pedig hiába dolgoztuk ki helyzetek sorát, sorra kihagytuk azokat, így nem lehet nyerni. Juhász és Vinícius nem tudott eljönni, Fiola nem állt rendelkezésre, Huszti Szabolcs és Marko Šćepović korábbi sérülése miatt nem tudott kezdeni. A csapat hozzáállásával elégedett vagyok, de az ellenfél jobban használta ki a helyzeteit.

