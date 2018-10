DVTK vs. Vidi – Amennyi a győzelemhez kellett, annyit adott a Videoton

A labdarúgó NB I 9. fordulójának zárómeccsét vasárnap este Diósgyőrben játszották, ahol a DVTK a Mol Vidi FC gárdáját fogadta.

Gratulálok a saját csapatomnak, mindent megtettek a Vidi ellen” Fernando Miguel Fernández Escribano, a DVTK vezetőedzője

A két együttes nagyon eltérő célokért küzd, harcol ebben az évadban, amíg a hazaiak a kiesés elkerüléséért csatáznak, addig a székesfehérvári gárda a nemzetközi porond, az Európa Liga-csoportköre mellett, hazai színtéren a bajnoki címért szeretne versenyben lenni. A Vidi a csütörtöki, angol Chelsea elleni, idegenbeli EL-találkozója előtt, négy nappal a Diósgyőr elleni mérkőzését megelőzően a másik Borsod megyei csapat, a Mezőkövesd ellen kezdte meg a felzárkózást az NB I-ben, a halasztás miatt bepótolt, szerdán, pályaválasztóként 3–1-re megnyert összecsapása után a Diósgyőr ellen is a győzelem igényével léptek pályára. A DVTK is 3–1-re győzött legutóbbi tétmeccsén, egy héttel ezelőtt, vendégként, igaz, a Magyar Kupában, a harmadosztályú ESMTK ellen hosszabbításban kicsikart győzelem nem kerül majd a történelemkönyvük aranylapjaira.

Az összeállításokról

A két együttes kezdőcsapata közül a Vidié két helyen tért el a szerdai bajnokitól, Milanov és Nikolov ezúttal csak a kispadra került, míg Pátkai és Vinicius kezdőként kapott bizalmat. A DVTK fél hónappal ezelőtti, a Mezőkövesd vendégeként 4–2-re elvesztett legutóbbi NB I-es meccshez képest szintén két helyen változott a kezdőben, védekező középpályásként az akkor lecserélt Tóth Barnabás helyett a sérüléséből felépült Mazalovic jutott szóhoz, míg a sérült Forgács „kárára” a kupamérkőzésen két gólt szerzett Makrai futhatott ki a kezdésre.

Amit meglehetősen kevés szurkoló kísért figyelemmel a helyszínen. Nagy kérdés, hogy a drukkerek a vasárnap esti, kissé szokatlan időpont, vagy az M4Sport általi élő közvetítés, vagy a szombaton kieső helyre csúszott diósgyőri csapat eddigi szerény teljesítménye miatt nem látogattak ki a stadionba.

4-1-4-1

A DVTK a korábbiaktól eltérő felállásban, 4-1-4-1-gyel kezdte a mérkőzést, vagyis ezúttal nem a védekező középpályás mellett játszott Márkvárt, hanem egy vonalban, a további három középpályás társával, így tulajdonképpen eltűnt a hadrendből az eddigi – korszerűtlen – mélységi irányító. Nem feltétlenül ezzel összefüggésben, a találkozó elején a hazai együttes játszott mezőnyfölényben, az első öt percben szinte végig a Vidi térfelén folyt a játék, és nem minden előzmény nélkül fejelt a 8. percben Vernes szöglete után Brkovic a kapu fölé, illetve lőtt a következő minutában kapura Márkvárt, aminél Tujvelnek már védenie is kellett.

Ezek után kezdett ébredezni a fehérvári gárda, előbb kiegyenlítetté vált a meccs, majd a 18. percben Huszti a találkozó addigi legnagyobb helyzetét hagyta ki, 10 méterről nagy gólt akart lőni, de az égiek „küldték vissza” a játékszert a pályára. Az egyre dominánsabb szerepbe kerülő Vidivel szemben, az első félidő középen egy jobboldali szögletnél felejtkeztek el a hazaiak Stopiráról, de ő – a két héttel ezelőtti kövesdi Szeles által elért, vezetést jelentő fejesgóllal ellentétben – eltévesztette a kaput, a jobb oldali léc mellé bólintott. A 37. percben ismét Huszti szerezhetett volna gólt, de ekkor szintén tiszta helyzetben, 12 méterről a bal kapufa mellé bombázott, az első félidő hajrájában pedig válaszként, Tajti adott munkát egy pattanós lövéssel Tujvelnek.

Fordulás után

A szünetben egyik edző sem cserélt, és a csapatok összetétele mellett az sem változott, hogy a Vidi játéka volt a gólra törőbb. A 48. minutában egy baloldali szöglet után Nego fejesénél védett Rados, a ­meccs folyamán először, ugyanis ez volt az első alkalom, hogy a vendégek eltalálták a kaput. Nem sokkal később, ismét egy sarokrúgást követően, Stopira ezúttal is a kapu mellé fejelt, majd mindkét edző cserélt, a hazaiak szakvezetője sérülés miatt, kollégája pedig azért, hogy jobb legyen a csapata. De ettől függetlenül nem hajtotta magát csapágyasra a Vidi, az elmúlt szerdai bajnoki és a csütörtöki EL-meccs közötti, DVTK elleni meccsen a sérülésmentesség, az ellenfél hibájára várás volt a fókuszban. A játék a hazai térfélen folyt, a piros-fehérek kontrákra próbáltak építeni, ám a 65. percben Stopira lövésével ismét a fehérvári gárda veszélyeztetett, majd négy minutával később, ami benne volt a meccsben, kijött. Gólt szerzett a kék mezes gárda, Huszti harmadik nagy lehetőségét, a kapu torkában már nem hibázta el. Fel kellett adnia addigi játékát a DVTK-nak, ez pedig azt hozta, hogy Vidinek lehetőségei adódtak arra, hogy „rárúgja” a másodikat, és ezzel végleg eldöntse a meccset. Hodzic és Hadzic kísérleténél azonban Rados résen volt, M. Scepovic pedig a kapu mellé fejelt.

Aztán a Diósgyőr egyre komolyabban ment a pontért, előbb a 81. percben Bacsa szép cselsorozata és esése utáni 11-es vágyban mutatkozott ez meg, majd a 86.-ban Tajtinak a jobb alsó sarok mellé durrantott lövésében. A folytatásban pedig Hasaninak Viniciussal szemben egy 11-esért eljátszott szabálytalanságában, a hosszabbításban pedig Hasani és Makrai gólszerzési lehetőségeiben. De ez mind kevésnek bizonyult, a meccset a többet kezdeményező csapat nyerte, akik a győzelemhez szükséges minimumot adták ki magukból, az elmúlt mérkőzéseihez képest lelkesen, szervezettebben, de nem hiba nélkül játszó Diósgyőr ellen.

ÉM-BCS

Jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – Mol Vidi FC 0-1 (0-0)

Diósgyőr, 2890 néző. V.: Pintér (Huszár, Farkas B.).

Diósgyőri VTK: Rados (6) – Shestakov (5), Brkovic (5), Karan (5), Juhar (5) – Mazalovic (5) – Makrai (6), Márkvárt (6), Tajti (5), Vernes (5) – Mihajlovic (4). Vezetőedző: Fernando Miguel Fernández Escribano.

Mol Vidi FC: Tujvel (6) – Fiola (5), Juhász (5), Vinícius (5), Stopira (6) – Pátkai (6), Hadzic (5) – Nego (6), Kovács I. (4), Huszti (6) – M. Scepovic (4). Vezetőedző: Marko Nikolic.

Csere: Kovács I. helyett Hodzic (5) az 55., Vernes helyett Bacsa (6) az 55., Fiola helyett Milanov (-) a 67., Mihajlovic helyett Hasani (-) a 69., Mazalovic helyett Tóth B. (-) a 77., M. Scepovic helyett Nikolov (-) a 85. percben.

Sárga lap: Brkovic a 11., Márkvárt a 81., Karan a 84.. Pátkai a 85., Tujvel a 86 percben.

Gólszerző: Huszti (0-1) a 69. percben.

Fernando Miguel Fernández Escribano: – A két csapat jó mérkőzést játszott, mind a két fél három pont megszerzése törekedett. Gratulálok a saját csapatomnak, mindent megtettek a Vidi ellen, próbálták megvalósítani a héten gyakoroltakat. Egy ilyen mérkőzésben benne van mind a három lehetőség, lehet döntetlen, győzelem és vereség is. A játékkal elégedett vagyok, a teljesítménnyel is, úgy érzem, hogy nem érdemeltünk vereséget. A kontrajáték gyakorlása dominánsan benne van a heti munkánkban, hiszen készültünk arra, hogy ellenfelünk szélső védői fent játszanak, és bár voltak olyan támadásaink, amikor jobb mozgással helyzeteket lehetett volna kialakítani, de ez nem mindig sikerült.

Marko Nikolic: – Azzal kezdeném, hogy másodszor vagyok Diósgyőrben, és nagyon jó itt játszani, igazi foci atmoszféra van ebben a stadionban, és ez mindenkinek jó, jó a focinak. Úgy vélem, hogy megérdemeltük ma a 3 pontot, a mérkőzés jelentős részében mi voltunk a jobbak, de az ellenfél kapuja előtti hatékonyság miatt maradt bennem hiányérzet. Mindettől függetlenül gratulálok a csapatnak, mert egy hét alatt, a Magyar Kupát is idevéve, három tétmérkőzést játszottunk, és nyertünk meg. A hazaiknak is jár a gratuláció, mert a jó meccshez kellettek ők is. A találkozó utolsó 3-4 percében aggódtam egy kicsit, mert a futball törvényszerűsége miatt benne volt, hogy megbüntet minket az ellenfél, de szerencsére ez mégsem így történt. Nincs sok időnk elmélkedni, hiszen a folytatásban is három naponta játsszuk a mérkőzéseket, és szeretnénk hasonlóan jó folytatást.

A gól története

69. perc: A Vidi a jobb oldalon próbált rést találni a hazai védelmen, sikerrel, Pátkai került a 16-oson belülre, majd keresztbe ívelte a labdát, amire a jobb kapufával szemben Huszti érkezett, és bólintott 3 méterről a kapu jobb oldalába, 0–1.

