DVTK vs. Vidi – A bravúrral sem mozdultak

A labdarúgó NB I. 31. fordulójában szombaton délután a Diósgyőri VTK a MOL Vidi FC gárdáját fogadta. A kieső helyen álló, a bennmaradásért harcoló együttes a tuti második, bajnoki ezüstöt szerző, Európa Liga-induló fehérvári alakulatot fogadta.

Ez a győzelem egy komoly üzenet mindenkinek, legfőképpen a klubnak.” Fernando Miguel Fernández Escribano

Mindkét gárda összeállítása két helyen változott az előző heti bajnokihoz képest, a vendégeknél Vinícius sárga lapos eltiltása miatt maradt ki, Juhász R. pedig – edzője meccs utáni nyilatkozata szerint – szemének vírusos megbetegedése miatt maradt otthon. A két belső védő hiányával összefüggésben lett kezdő Hodzic, aki a középpályán kapott szerepet, ebből a sorból az egy héttel ezelőttihez képest Nego került eggyel hátrébb, a jobb oldalra, innen Stopira ment beljebb, és rajta kívül Elek Á. lett még belső védő. Utóbbi, a többszörös válogatott, jelenleg Fehérváron játszó labdarúgó túl sokat nem játszott pályafutása során belső védőt, igaz, a Debreceni VSC elleni, április 23-i kupameccsen igen, úgyhogy ott tudott szerezni némi rutint.

A hazaiaknál a Kövesd elleni, idegenbeli 3–0-s vereséggel végződő bajnokin sérülést szenvedett Tóth Barnabás mellett Juhar maradt ki, így lett kezdő a Vidi ellen Tajti és Karan. Utóbbi beállításával plusz egy fővel bővült a hátsó alakzat, fél év után ismét négy védővel állt fel a DVTK. Ezzel kapcsolatban – a meccs utáni sajtótájékoztatón – azt mondta a hazai szakvezető, hogy több ok miatt változtatott a háromvédős felálláson, egyrészt azért, mert szerette volna megerősíteni a hátsó alakzatot azok után, hogy a Kövesd ellen a semmiből kaptak három gólt, másrészt Karannak – aki nagyszerű, profi játékos, és a személyisége sokat jelent a pályán, továbbá jó munkát is végzett – lehetőséget kívánt adni, harmadrészt azért, hogy a támadóknak így több lehetőségük legyen a kreativitásuk kibontakoztatására.

Milyen motivációval?

A meccs előtti egyik kérdés az volt, hogy két csapat milyen motivációval lép pályára, mert a Vidi számára – a végső helyezés szempontjából – abszolút mindegy volt, hogy milyen eredmény születik, a DVTK-nak pedig nagyon kellett volna a győzelem. A hazai drukkerek abban reménykedtek, hogy a fehérváriak a korábbi mez­szponzoruk, a Máltai Szeretetszolgálat szellemiségét hozzák és legalább annyira, mint egy hete egy másik kiesés elől menekülő csapat, a Puskás ellen, most is ,,pontadományozó” kedvükben lesznek.

Az már a meccs elején alátámasztást nyert, hogy a hazaiak 4–4–2-es felállása jó ötlet volt, hiszen a hátsó alakzat igyekezett minél fentebb védekezni, hogy ne legyen túl nagy terület az ellenfél kapujáig, és Márkvárt sem mélységi irányítóként, a hazai kaputól 20–25 méterre szedegette össze a labdát, hanem pár méterrel előrébb. Az 5. percben például a Vidi térfelén, az ellenféltől, és ebből szerzett vezetést Hasani. A gól után fél órán keresztül semmi nem történt, a kapuk egy vendég leshelyzetet leszámítva egyáltalán nem forogtak veszélyben, viszont a labdarúgók közül többen a színházi világ előtt tisztelegve, teátrális jelenetekkel igyekeztek szórakoztatni a közönséget. A 35. minutában Futács kapufája kezdte eloszlatni azokat a hiedelmeket, amely szerint a fehérvári együttes egyáltalán nem fogja strapálni magát ezen a napon. A félidő hajrájában még mindkét oldalra jutott egy-egy célt tévesztett, a kaput elkerülő kísérlet, továbbá egy csere, a sérült Shestakovot Bacsa váltotta, és ennyivel volt ennyi az első játékrész.

Fordulás után

A térfélcserét követően Prosser jó indítása után Tajti kapott meccslabdát, de kimaradt a nagy lehetőség, válaszként pedig jött az őrizetlenül maradt Stopira fejes gólja. A Vidi magasabb fordulatszámon játszott, mint az első játékrészben, de nem annyival, hogy elérje, megközelítse azt a nemzetközi szintű produkciót, amire képes volt ebben az évadban az Európa Ligában (is). Nagy lehetőségek egyik oldalon sem adódtak, voltak kísérletek az eredmény megváltoztatására, de ziccereket nem sikerült kialakítaniuk a csapatoknak. Aztán a DVTK egy újabb jó és pontos lövéssel megint vezetéshez jutott Márkvárt révén (ez volt a hazai csapat harmadik kaput eltaláló lövése ezen a napon és egyben az utolsó is). A hátrányba került vendégegyüttes megpróbált egyenlíteni, de igazán nagy gólszerzési lehetőséget nem tudtak összehozni. Még azután sem, hogy a meccs hajrájában, Szabó B. kiállítása miatt ember­előnyben futballozhattak. Így a nagyot küzdő, a 4–4–2-es felállásban pofásnak tűnő Diósgyőr megszerezte a győzelmet, a három pontot, de a drukkerekkel és a játékosokkal sem lehetett madarat fogatni. Ugyanis a kiesés elkerüléséért harcoló riválisok eredményei úgy alakultak, hogy a ,,Vidi-specialista” DVTK (a piros-fehérek ebben az évadban hat pontot szereztek a tavalyi bajnok ellen, náluk többet, hetet, csak a Puskás tudott begyűjteni a fehérváriak ellen) nem tudott elmozdulni a kieső helyről.

Így a Diósgyőrnek a bajnokság utolsó két fordulójában két olyan csapat, a Honvéd és az Újpest ellen kellene megszereznie a bennmaradáshoz szükséges pontokat, akiknek még van esélyük a nemzetközi kupaszereplést érő eredmény elérésére. Ezzel kapcsolatban nem árt tudni, hogy a magyar csapatoknak járó négy nemzetközi kupahelyből eddig csak kettő kelt el, az FTC a BL-ben, a Vidi vagy a bajnoki 2. helye vagy a Magyar Kupa-győzelme jogán az EL-ben indulhat. A másik kupadöntős Honvéd helye ugyanitt még nem biztos, mert a kupaezüst nem ér EL-indulást, ha az MK-t a Vidi nyeri, akkor a bajnokság 3. és 4. helyezett csapata játszhat a második számú európai kupasorozatban. Mivel a kupadöntőt a bajnokság zárófordulója után rendezik meg, így nemcsak a bronzéremért, hanem a negyedik helyért is zajlik a harc a Debrecen, az Újpest és a Honvéd között a bajnokság utolsó két fordulójában.

ÉM-BCS

Jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – Mol Vidi FC 2-1 (1-0)

Diósgyőr, 3262 néző (a rendező által közölt adat). V.: Vad II. (Medovarszki, Bornemissza).

Diósgyőri VTK: Antal B. (6) – Polgár (6), Brkovic (6), Karan (6), Tamás M. (6) – Shestakov (5), Szabó B. (6), Márkvárt (7), Tajti (6) – Hasani (6), Prosser (6). Vezetőedző: Fernando Miguel Fernández Escribano.

Mol Vidi FC: Kovácsik (0) – Nego (6), Stopira (5), Elek Á. (5), Tamás K. (6) – Nikolov (5), Pátkai (6) – Kovács I. (6), Hodzic (5), Milanov (5) – Futács (6). Vezetőedző: Marko Nikolic.

Csere: Shestakov helyett Bacsa (5) a 45., Hodzic helyett Scepovic (6) az 59., Milanov helyett Huszti (-) a 70., Tajti helyett Juhar (-) a 79., Nikolov helyett Berecz (-) a 82., Hasani helyett Géringer T. (-) a 92. percben.

Sárga lap: Karan a 20., Milanov a 67., Szabó B. a 68., Brkovic a 88. percben.

Kiállítva: Szabó B. a 85. percben.

Gólszerző: Hasani (1-0) az 5., Stopira (1-1) az 50., Márkvárt (2-1) a 73. percben.

Fernando Miguel Fernández Escribano: – Nagyszerű győzelmet arattunk a mai napon, egy fantasztikus ellenféllel szemben. Nagyon büszkének kell lenni a játékosainkra, remek karaktert mutattak, hiszen egy ilyen kitűnő csapattal szemben, mint a Vidi, fel tudták venni a versenyt. Szeretném megköszönni a labdarúgóknak a mai teljesítményt, mert nagyszerűen játszottak. Hogy mi tetszett a mai napon? Nagyon tetszett a szervezettség, az, hogy a játékosok tudták, hogy mi a feladatuk a pályán, és meg is oldották. Nagyon fontos volt, hogy mi szereztük az első gólt. A Vidi egyenlítő találta után az tetszett, hogy a játékosok megmutatták a karakterüket, azt, hogy nehéz helyzetből is fel tudnak állni. Egy ilyen meccsen kell szerencse is, ami ma mellénk állt. Egy érdekes statisztikai adat, hogy ma sokkal ma kevesebbet rúgtunk kapura, mint Paks ellen, vagy több korábbi mérkőzésünkön, és mégis szereztünk két gólt. A Vidi ellen nagyon nehéz játszani, az első körben, amikor a mostanit megelőzően hazai pályán meccseltünk ellenük, többet érdemeltünk volna annál, mint, hogy kikaptunk 1-0-ra. Az éved második bajnokiján, a Vidi jobb volt nálunk, mégis tudtunk ott nyerni, a mai pedig egy kiegyenlített mérkőzés volt. Volt helyzet itt is, ott is, de a legfontosabb az eredmény, hogy megnyertük a mérkőzést. A Vidi ellen mostani bajnokira úgy készültünk, hogy tudtuk, a védősorukban problémáik vannak, hogy Juhász R. sérülés, Vinicius pedig eltiltás miatt nem játszhat. Tudtuk, hogy egy olyan formációt kell felrakni, ami az ellenfél edzőjének új. Ezekre fókuszáltunk, mert az volt a cél, a legfontosabb, hogy nyerjünk, és ezt sikerült megvalósítani. Úgy gondolom, hogy ez a győzelem egy komoly üzenet mindenkinek, legfőképpen a klubnak, hiszen egész héten úgy éreztem, hogy a futball részlegben dolgozókon kívül senki nem bízik a játékosokban, a csapatban. Egy ilyen győzelem után nagyon könnyű ünnepelni, megjelenni, az elmúlt hetekben, amikor vereség volt, nem sok ember volt a játékosok körül, csak azok, akik a csapattal dolgoznak. Úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy mindenki megértse, ez a legkisebb költségvetésű keret az NB I-ben, ha valaki azt gondolja, hogy ennek a csapatnak az Európa Liga indulás eléréséért kellene harcolnia, az rosszul teszi, a bennmaradásért kell csatáznunk. Az évad elején is elmondtam, hogy ez egy nehéz szezon lesz, és ahhoz, hogy elérjük a célunkat összefogás kell. És azt szeretném kérni, hogy legyen ez meg a szurkolók, a klubban dolgozók, és a csapat részéről, mert a célt csak együttesen tudjuk elérni.

Marko Nikolic: – Gratulálok a Diósgyőrnek, ahhoz, hogy másodszor győztek le miket a ebben az évadban. Úgy látszik az egymás elleni meccseink mindig úgy alakulnak, hogy ellenfelünknek szerencséje van. Így volt ez az idei második bajnoki fordulóban, és most is. A mai napon az első gólt ajándékba adtuk ellenfelünknek, a második pedig egy távoli lövésből esett, és a DVTK-nak tulajdonképpen ez a két lehetősége volt a mérkőzésen. Mi hiába alakítottunk ki helyzeteket, mert ezeket kihagytuk, így pedig nem lehet meccset nyerni. A mai teljesítményünket értékelve azt is figyelembe kell venni, hogy Juhász R., Vinícius nem játszhatott, és a sérüléséből történő felépülése után Fiola sem volt még bevethető állapotban, emiatt kényszerből játszott hátul, középen Stopira és Elek. Továbbá Huszti sem lehetett kezdő, térdsérülése miatt. A hozzáállásra nem lehet panasz, a második félidő a miénk volt, de két távoli lövésből két gólt kaptunk, és bár folyamatosan alakítottuk ki a helyzeteket, a 16-oson belül pattogó labdákból sem tudtunk betalálni.

Percek, események

5. perc: Márkvárt támadta meg Stopirát, és pöckölte el előle a labdát a vendég térfél jobb oldalán. A játékszer ennek következtében Hasanihoz került, aki néhány métert vezette, majd 20 méterről a kapu jobb felső sarkába bombázott, 1-0.

50. perc: Milanov jobboldali szöglete a hosszú oldalra szállt, ahol Bacsa mögött Stopira érkezett, és 6 méterről a kapu bal oldalába fejelt, 1-1.

73. perc: Szabó B. a jobb oldalról tette tovább a labdát Márkvártnak, aki néhány lépéssel befelé húzódott, majd 19 méterről, nagy erővel laposan a kapu jobb alsó sarokba lőtt, 2-1.

85. perc: Szabó B. vesztette el a labdát a felezővonaltól nem messze, majd megpróbálta visszaszerezni a játékszert, de Pátkai lábát találta el. A játékvezető sárga lapot adott ezért, és mivel a hazai játékos korábban már kapott egy ilyen figyelmeztetést, a piros is előkerült, 10 főre fogyatkozott a DVTK.

NB I., 31. forduló

Debreceni VSC–Kisvárda Master Good 1–3 (1–0)

Gólszerző: Szécsi (40.), ill. Grozav (55., 74. – az elsőt 11-esből), Horváth Z. (95.).

Szombathelyi Haladás–Paksi FC 1–1 (0–0)

G.: Priskin (65. – 11-esből), ill. Remili (92.).

Puskás AFC–Budapest Honvéd 2–2 (2–1)

G.: Nagy Zs (9.), Knezevic (39. – 11-esből), ill. Holender (40.), Lovric (59.).

Ferencvárosi TC–Újpest FC 2–1 (1–1)

G.: Varga R. (22.), Lanzafame (50.), ill. Nagy D. (39.).

Az NB I. állása

1. Ferencvárosi TC 31 22 4 5 69–25 70 pont

2. MOL Vidi FC 31 17 6 8 48–34 57

3. Debreceni VSC 31 13 9 9 39–36 48

4. Újpest FC 31 12 12 7 38–24 48

5. Budapest Honvéd 31 12 9 10 38–33 45

6. Mezőkövesd Zsóry FC 31 11 8 12 43–38 41

7. Puskás AFC 31 10 6 15 34–44 36

8. Paksi FC 31 8 12 11 31–42 36

9. Kisvárda Master Good 31 9 8 14 34–46 35

10. MTK Budapest 31 10 4 17 39–48 34

11. Diósgyőri VTK 31 9 7 15 29–53 34

12. Szombathelyi Haladás 31 8 5 18 30–49 29

A 32. forduló programja, május 11. (szombat), 17.00: Újpest FC–Puskás AFC, 17.00: Budapest Honvéd–Diósgyőri VTK, 17.00: MOL Vidi FC–MTK Budapest, 17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Szombathelyi Haladás, 17.00: Paksi FC–Kisvárda Master Good, 19.30: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC.

A 33., záróforduló programja, május 19. (vasárnap), 17.00: Puskás AFC–Ferencvárosi TC, 17.00: Kisvárda Master Good–Mezőkövesd Zsóry FC, 17.00: Szombathelyi Haladás–MOL Vidi FC, 17.00: MTK Budapest–Budapest Honvéd, 17.00: Diósgyőri VTK–Újpest FC, 17.00: Debreceni VSC–Paksi FC.

