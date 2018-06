DVTK vs. Videoton – Makrai és a több győzelem tartotta benn a Diósgyőrt

Akár százötven forintért is meccsjegyet vehetett valaki az összecsapásra, köszönhetően annak, hogy a klub vezetése úgy döntött: kilencven százalékot elengednek az egyébként igencsak borsos jegyárakból (bár a stadionavatón ennek ellenére több mint tizenkétezren szurkoltak), ösztönözve ezzel is a drukkereket arra, hogy minél nagyobb létszámban buzdítsák a csapatot a sorsdöntő meccsen. Igen, sorsdöntő, merthogy a befejezés előtt egy körrel a Diósgyőr az utolsó helyen áll a táblázaton, s egy választása maradt csupán, megverni a vendég Videotont, de azt is lehet tudni, hogy önmagában még ez sem biztos, hogy elég a bennmaradáshoz. A kezdés előtt az is feltűnik, hogy a rendőrség is kiemelten készül erre a ­meccsre, nem csak amiatt, hogy ha kiesik a Diósgyőr, akkor ebben az esetben ugyanúgy forró pillanatok lehetnek a klubház előtt, mint május elején, hanem azért is, mert a DVTK és a Videoton ultrák nincsenek éppen a legjobb barátságban.

Ismeretlen fehérváriak

A már bajnok székesfehérváriak jórészt „névtelen” együttessel jöttek Miskolcra, a kezdő tizenegyből mind­össze Tujvel, Kovács I., Nego, S. Scsepovics, Pátkai, E. Hadzic, illetve Tamás K. neve cseng ismerősen, Rétit, Mocsit, Tóth B.-t, Bollát legfeljebb csak a Vidi fanatikusok ismerhetik – eddig. Ez szakmailag érthető döntés Marko Nikolictól, a Fejér megyeiek trénerétől, hiszen rövidesen nemzetközi találkozókat kell játszani az idei aranyérmesnek, de hogy mennyire sportszerű a DVTK riválisaival szemben, nézőpont kérdése.

A Diósgyőr vezetőedzője, Fernando Fernandez ismét teker egyet az összeállításon, no nem azt, hogy Rados lett a kapus, hanem hogy a védelem jobb oldalán az eddigi kedvenc Nagy T-t (eltiltása miatt) Eperjesi váltotta, mellette Brkovic, Tamás és Forgács, előttük a visszatért Lipták, majd Hasani és Busai, még előrébb – a spanyol érája alatt eddig csak csereként mindössze 41 percet kapó ukrán – Shestakov, és a szintén nem sztenderd embernek számító Szarka és Ugrai. A kivonuló fehérváriaknak sorfalat állnak a diósgyőriek, pacsiztak a játékosok egymással, ez sportszerű, szép momentum.

Rados, átemelés

Tíz perc után 0–0, 34 ponttal kieső, utolsó a DVTK. Eltelik öt perc, vezet a Ferencváros Balmazújvárosban, utolsó előtti és kieső a Diósgyőrrel a hajdúsági gárda. Aztán 2–0 az ezüstérmesnek, a helyzet ugyanaz. Szépített a Balmaz, de a helyzet nem változik. A 23. percben óriási fehérvári helyzet, borotvaélen táncol a Diósgyőr… Huszonnyolc perc után 2–2 az állás a Balmaz – Ferencváros mérkőzésen, kieső a Vasas és a DVTK, az emberek szinte percenként nézik a telefonjukat. A 41. percben az ultrák a Ferencvárost szidják, nyilván tudják az eredményt. Félidő: 0–0, vezet ismét az FTC, kieső újfent a Balmaz (11.) és a DVTK (12.), bennmaradó megint csak a Vasas. Negyvenöt percük maradt a piros-fehéreknek, hogy elkerüljék a búcsút… Már az 50. perc, 0–0 továbbra is, kieső a DVTK és a Balmaz Kamilla. Az 52. percben gólt szerez a Honvéd, az angyalföldiek ellen, utolsó előttiként kieső a DVTK (34), utolsóként a Vasas (34), bennmaradó a Balmazújváros (35).

Csak egy gól kellene… De hogyan, és kicsoda…? Cserél Fernando, lehozza Ugrait, aki bár sokszor nem volt pontos, de benne volt némi veszély. A Vidi passzolgat, játszik, magasított középen, elől a Diósgyőr, a másik oldalon, rutintalan, így még sosem játszott védelem. Beadások lesznek? Igen, azok. 60. perc: kieső a DVTK és a Vasas. Hatvanöt perc „kúszott el”, 2–0 a Honvédnak, a piros-kékek menthetetlenek? Utolsó előtti a DVTK. 66. perc, Hasani bead, Brkovic fejel a bal alsó sarokba, 1–0. Micsoda mámor! Kieső a Balmaz (11.) és a Vasas (12.), 9. a Diósgyőr, gólkülönbségnek köszönhetően, 10. a Haladás. Egy kapufa is… 70. perc, egyenlített a Balmaz (3–3), de utolsó előttiként kiesők, mint az utolsó Vasas is. 76. perc: S. Scsepovics átemeli a labdát a kissé kinn lévő Radoson, gól, 1–1. Utolsó előttiként kieső a DVTK, utolsóként a Vasas, amely már 0–3-ra ég… Bennmaradó a Balmaz…

Megmenekült

Már a 82. percben jár az óra, Makrai is bejön csatárnak. 1–1, tizenegyedikként kieső a DVTK. Még 5 perc van és a hosszabbítás, mi lesz még itt? 87. perc, Makrai lő, a jobb alsóban áll meg a labda. 2–1, bennmaradó a DVTK, kieső az Újváros és a Vasas. A DVTK a 2–1-gyel a 9. helyen. Előnybe kerül a Haladás is a Mezőkövesddel szemben, 10. a Diósgyőr (36 pont, 10 győzelem, merthogy elsősorban ez rangsorol), utolsó előtti a Balmaz (36 pont, 8 győzelem), utolsó a Vasas. Pátkai kapufa! Ha ez bemegy… Hosszabbítás, a hazai játékosok magyaráznak a játékvezetőnek, hogy fújja le, lefújta. A Balmaz mérkőzése még tart a Ferencvárossal, a kispadnál azt nézik, senki nem mer örülni. Mindenki áll a stadionban…

20.57, vége ott is (3-3), bennmaradt a DVTK, kiesett az Újváros, valamint a Vasas. Tavaly után másodszor is az utolsó pillanatban menekül meg a Diósgyőr. Nem kellene, hogy harmadszor is így legyen… Június 18-án lehet elkezdeni a felkészülést. Továbbra is az NB I-re.

– Molnár István –