Fernando: „A DVTK megérdemli, hogy első osztályú csapata legyen”

Fernando Miguel Fernandez Escribano: – Szeretnék gratulálni a jelenlévőknek is, mert tudom, milyen sokan szorítottak nekünk ebben a nehéz helyzetben. Ma láttam először egy ahhoz hasonló csapatot, amilyet jövőre is szeretnék látni, bátran, agresszíven, az ellenfél térfelén letámadva játszottunk. Sok helyzetet alakítottunk ki, pedig a bajnokcsapat ellen léptünk pályára. Mindkét 16-oson belül kellően agresszívek voltunk, talán megérdemeltük volna, hogy hamarabb eldöntsük a mérkőzést. Büszke vagyok a játékosokra, a DVTK megérdemli, hogy első osztályú csapata legyen. És köszönetet szeretnék mondani a stábtagoknak is, hiszen nemcsak a játékosok, a vezetőedző, hanem mindenki munkája kellett a sikerhez. Amikor egy hónapja átvettük a csapat irányítását, felmértük a csapatot, a játékosokat, és azt láttuk, hogy az önbizalom terén voltak a legnagyobb hiányosságok, és a csapaton belüli hangulat sem volt megfelelő, ezeket kellett a leginkább fejleszteni. Büszke vagyok a játékosokra, hiszen kemény munkát végeztek. Ilyen helyzetben nehéz gyorsan megváltoztatni a gondolkodásmódot, látni lehetett az arcukon, a testbeszédükön, hogy mekkorát változtak. Ezen kívül taktikai téren is előre léptünk, de az ehhez hasonló mindent eldöntő mérkőzéseken az a legfontosabb, hogy rendben legyen a fejed, és szívvel-lélekkel játsszál. És persze szükség volt a drukkerekre is. Köszönöm a szurkolók támogatását, mindig csodálatos érzés telt ház előtt játszani. Hét közben csak arra készültünk, hogy nyerjünk, majd várjuk a többi eredményt. Nem volt könnyebb helyzetben a Haladás – bár ők végül nyertek -, a Vasas és a Balmazújváros sem, hiszen mindenkinek győzni kellett. Sikerült, és utána szerencsére úgy alakult a többi eredmény, hogy mi maradtunk benn. Életem eddigi legjobb születésnapja, hatalmas ajándékot kaptam az élettől ezzel a sikerrel.

Marko Nikolic: – Gratulálok a DVTK-nak győzelemhez, jó meccset játszottunk. Büszke vagyok a csapatom teljesítményére, az eredményre viszont természetesen nem. Sok helyzetet kihagytunk, idegenben nem lehet ennyit. A másik oldalon a DVTK hosszú labdái okoztak problémát, igaz rendkívül fiatal játékosokkal álltunk föl, de jól küzdöttünk. Valóban sokan hiányoztak ma, de közülük többen már az előző meccseken sem voltak ott, vagy kisebb-nagyobb sérüléssel, a fájdalmat tűrve vállalták a játékot, másoknak pedig a válogatottnál van jelenésük. Most egy rövid pihenő következik, utána pedig vár ránk a BL-selejtező.

BOON-ÉLŐ – DVTK vs. Videoton 2-1 (0-0) Miskolc - A labdarúgó OTP Bank Liga NB I 33. fordulójában a Diósgyőri VTK gárdája a Videoton FC csapatát fogadta hazai pályán szombaton 19 órától Miskolcon. Az összecsapásról élőben tudósítottunk a Borsod Online-on! Labdarúgó OTP Bank Liga NB I, 33. forduló Diósgyőri VTK vs... Tovább a cikkhez

