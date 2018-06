DVTK vs. Videoton – Döntőként tekint a meccsre Fernando

A labdarúgó NB I 2017/18-as évadjának zárófordulóját, a 33. kört rendezik meg szombaton 19.00-tól, ennek keretében az utolsó helyen álló Diósgyőri VTK csapata a múlt vasárnap bajnoki címet szerzett Videoton FC gárdáját fogadja. A hazai együttesnek csak a győzelem megszerzésével van esélye arra, hogy meghosszabbítsa élvonalbeli tagságát, ehhez azonban az is kell, hogy az előttük álló három csapatból (Vasas, Balmazújváros, Haladás) kettő ne nyerjen.

Áradó optimizmus

A DVTK vezetőedzőjének, Fernando Miguel Fernández Escribanónak a pénteki, a meccsel kapcsolatos sajtótájékoztatóját úgy vezette fel a klub kommunikációs munkatársa, hogy a szakvezetőből áradó optimizmus átragad a Diósgyőrben dolgozókra.

– Természetesen pozitív várakozással tekintek erre a meccsre is – jelentette ki a vezetőedző, majd így folytatta: – Ez a mérkőzés lesz a mi döntőnk. Tudjuk, hogy nem csak a saját kezünkben van a sorsunk, de nyerni kell ahhoz, hogy elérhessük a célunkat. Az optimizmus ugyanúgy megmaradt, és fontosnak tartom elmondani, hogy ez egy közös döntő. Kellenek hozzá munkatársak, a játékosok, mindenki, aki a klubnál dolgozik, és természetesen kellenek hozzá a szurkolók is.

Ön szerint bennmarad a DVTK az NB I-ben? Igen

Nem Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

Arra a kérdésünkre, hogy az optimizmusa mire épül, az edző azt válaszolta, hogy szombaton ez látható lehet, azon dolgozott, hogy felépítse a csapatot erre a mérkőzésre. Fernando Miguel Fernández Escribano a legutóbbi, az FTC vendégeként elszenvedett 4–0-s vereségről nem akart beszélni, azt mondta, hogy nekik a Videoton elleni bajnokira kell fókuszálniuk, illetve megismételte, hogy úgy tekint erre a mostani meccsre, mint egy döntőre.

Sokféleképpen alakulhat

– Hiszek abban, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést, és tudom, hogy nagyon sokféleképpen alakulhat a forduló, de nekünk nem kell azzal foglalkozunk, hogy mi lesz a Haladás meccsen, hogy mi történik a Vasassal, vagy Balmazújvárosban, nekünk a saját mérkőzésünkre kell koncentrálni, arra, hogy ezt meg tudjuk nyerni – nyilatkozta a Diósgyőri VTK szakvezetője.

Fernando Miguel Fernández Escribano azt is mondta, hogy a Videoton ellen egy másik csapat lép pályára, de arra a kérdésre, hogy ­mennyiben lesz más a DVTK, mint az FTC ellen, azt felelte, hogy még nem tudja, hogy pontosan kiket küld pályára.

Ön szerint mi lesz a DVTK - Videoton mérkőzés végeredménye? Diósgyőri győzelem

Döntetlen

Videoton-siker Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

Kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyire volt fókuszban a támadójáték gyakorlása ezen a héten, hiszen a kapura lövések száma a legutóbbi két bajnokin meglehetősen alacsony volt (két hete, a Paks ellen 0, hat napja, a Ferencváros ellen 2).

– Sajnos, ezt nem működött, éppen ezért sokat gyakoroltuk ezt ezen a héten is, de több idő már nincs erre, meg kell mutatni, hogy képesek vagyunk arra, hogy jobbik arcunkat láttassuk ezen a téren – jelentette ki lapunknak Fernando Miguel Fernández Escribano.

Azt is megkérdeztük a vezetőedzőtől, hogy milyen Videotonra számít, komplettre, harapósra, vagy valamilyen másra.

Elérték a céljukat

– A mostani bajnokságot megnyerték, egész héten ünnepelhették, hiszen elérték a céljukat. A Videoton a legjobb csapat, a legjobb edzővel, és segíthet rajtunk, ha nem a legerősebb összeállításban érkeznek. De jó csapatra számítok és nehéz mérkőzésre – mondta a diósgyőri szakvezető.

Támogatták a csapatot

A DVTK vezetőedzője a sajtótájékoztatón megköszönte a piros-fehér drukkerek hozzáállását, hogy több mint 10 ezren döntöttek úgy, hogy kijönnek erre a bajnokira, és így többen lesznek, mint az MK-döntőn voltak, illetve azt is pozitívumként értékelte, hogy a legutóbbi meccsen végig támogatták a lelátóról a csapatot.

Kusza

Kusza a helyzet a labdarúgó NB I alsóházában, a kiesésben érintett csapatok meccseiről, azok esélyeiről nagyon nehéz még csak megközelítőt is mondani. Az első nagy kérdés, hogy milyen összeállításban érkezik Diósgyőrbe a már bajnok Videoton, hogy igazolódnak-e azok az információk, amely szerint az alapcsapat 8-10-12 játékosa nem jut szóhoz, mert már megkezdték nyári pihenőjüket, hogy minél jobb állapotban legyenek a következő évad felkészülésének kezdetén, június 14-én, ugyanis bő öt hét múlva, július 10-én vagy 11-én már Bajnokok Ligája selejtezőt kell játszaniuk. De nem csak a Videoton, hanem a már biztosan második Ferencváros esetében is kérdéses, hogy milyen összetételben vesznek részt az évadzárón, a balmazújvárosi vendégjátékon, hiszen nekik is nemzetközi kupameccset, Európa Liga találkozót kell játszaniuk azon a héten, amikor a fehérváriaknak. Ezzel összefüggésben nem zárható ki, hogy a fővárosi gárda sem a legjobbjaival áll fel a Hajdú megyei városban. A Budapest Honvéd – Vasas mérkőzésnek elvileg élesnek kellene lennie, hiszen a hazai együttes számára a tét a bronzérem, illetve az Európa Liga-indulást érő hely megszerzése. Csakhogy a Honvédben több játékos is sérüléssel bajlódik, valamint vannak olyanok, akik biztos, hogy más csapatban folytatják, utóbbiak esetében kérdés, hogy mennyire lesz erős a motivációjuk, illetve azokkal kapcsolatban is, akik maradnak, hiszen két hétnél több pihenőjük nem nagyon lenne az EL-re való felkészülés miatt. Ha a felsorolt mérkőzések a kiesés elől menekülők csapatok számára kedvezően alakulnak, akkor a Haladás – Mezőkövesd bajnoki válhat a legélesebbé, hiszen ez esetben mindkét fél számára létkérdés lesz a győzelem megszerzése, az NB I-es tagság meghosszabbításához.

– Berecz Csaba –

A 33. (utolsó) forduló programja:

szombat:

Budapest Honvéd-Vasas FC 19.00, v.: Solymosi

Újpest FC-Debreceni VSC 19.00, v.: Szabó Zs.

Puskás Akadémia FC-Paksi FC 19.00, v.: Erdős

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Ferencváros 19.00, v.: Szőts

Diósgyőri VTK-Videoton FC 19.00, v.: Iványi

Swietelsky Haladás-Mezőkövesd Zsóry FC 19.00, v.: Farkas Á.

A tabella:

1. Videoton FC 32 20 8 4 64-26 68 pont – már bajnok

2. Ferencvárosi TC 32 18 11 3 66-28 65

3. Újpest FC 32 11 13 8 39-37 46

4. Debreceni VSC 32 12 8 12 52-45 44

5. Budapest Honvéd 32 12 8 12 47-52 44

6. Paksi FC 32 11 9 12 43-47 42

7. Puskás Akadémia 32 10 10 12 40-46 40

8. Mezőkövesd Zsóry FC 32 9 10 13 35-51 37

9. Swietelsky Haladás 32 10 5 17 34-50 35

10. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 32 8 11 13 36-43 35

11. Vasas FC 32 9 7 16 37-58 34

12. Diósgyőri VTK 32 9 6 17 42-52 33

DVTK vs. Videoton - Telt ház lesz Diósgyőrben Miskolc - A piros-fehér drukkerek szombaton este teljesen megtöltik majd a közelmúltban átadott diósgyőri stadiont, a hazai pénztárak nem nyitnak ki. Így mintegy 13-14 ezren lesznek a lelátókon a DVTK és a már aranyérmes Videoton FC együttesének élvonalbeli bajnoki összecsapásán, amely sorsdöntő... Tovább a cikkhez

DVTK vs. Videoton - Éremátadó Fehérvárott Miskolc - Nem Diósgyőrben adják át a bajnoki serleget és az aranyérmeket a Videoton játékosainak. Szokatlan módon nem közvetlenül a bajnokság utolsó meccsét követően osztják ki az elsőségért járó díjakat. Az ünnepélyes ceremóniára egy nappal az utolsó forduló után, június 3-án, ­vasárnap 15 órát... Tovább a cikkhez

A Videoton hat hét múlva tétmeccset játszik Utolsóként csatlakozott a magyar bajnok a labdarúgó Bajnokok Ligája 2018/19-es mezőnyéhez.­­­ Azzal, hogy vasárnap este bajnoki címet szerzett a Videoton FC NB I-es labdarúgócsapata, teljes lett a Bajnokok Ligája 2018/19-es mezőnye, a sorozatban részt vevő mind a 79 együttes kiléte ismertté vált.... Tovább a cikkhez

DVTK vs. Videoton: utazás szurkolói jeggyel, bérlettel Miskolc - A szombat esti Diósgyőr - Videoton mérkőzést követően néhány autóbusz a Bulgárföld megállóhelyről céljáratként indul az Avas kilátóhoz, a Repülőtérre és a Hejő-park felé. A diósgyőri drukkerek érvényes DVTK szurkolói jeggyel vagy bérlettel ismét térítésmentesen utazhatnak az 1-es jelz... Tovább a cikkhez

DVTK vs. Videoton - Fokozott ellenőrzéssel készül a rendőrség a mérkőzésre Miskolc - A rendőrség fokozott figyelemmel készül a június 2-án 19 órától Miskolcon megrendezendő mérkőzésre. A DVTK – Videoton FC NB-I-es labdarúgó mérkőzést 2018. június 2-án 19 órától a miskolci DVTK stadionban (3533 Miskolc, Andrássy Gyula utca 61.) rendezik meg. A rendőrség a mérkőzéssel ... Tovább a cikkhez

DVTK: Az baj, ha nem látja a fától az erdőt Miskolc - A diósgyőriek többször volt vezetőedzője, Pajkos János szerint rendbe kell tenni a klub szakmai vezetését. A DVTK-nál kialakult helyzetről olyan sportembereket kérdeztünk, akik egykor dolgoztak a klubnál. Egyszer elfogyott Pajkos János a 2000-es évek elején kezdett el edzősködni az él... Tovább a cikkhez

DVTK: Nem látszik, hogy mi a stratégiájuk Miskolc - A klub egykori ügyvezetője szerint a sport- igazgatói poszt a legfontosabb. A DVTK NB I-es csapatánál kialakult helyzetről olyan sportembereket kérdeztünk, akik dolgoztak a klubnál. Nem egyértelmű Sallói István, egykori magyar válogatott labdarúgó miután visszavonult az aktív játéktól... Tovább a cikkhez

DVTK: A négy leggyengébb keret között Miskolc - A korábbi ügyvezető szerint a korábbi játékstílus nagyon illett volna a diósgyőri aranycsapatéhoz. A DVTK NB I-es labdarúgócsapatánál kialakult helyzetről olyan sportembereket kérdeztünk, akik egykor dolgoztak a klubnál. Ugyanis arra voltunk kíváncsiak, hogy azok, akiknek van emocionáli... Tovább a cikkhez

A DVTK-nak csak bajnokveréssel lenne esélye Miskolc - A labdarúgó NB I utolsó fordulójában dől el, hogy melyik két csapat búcsúzik az élvonaltól. Több kérdés is eldőlt a labdarúgó NB I legutóbbi, vasárnap lejátszott fordulójában. Az utolsó előtti játéknapon véget ért a bajnoki aranyéremért zajló csata, a Videoton bebiztosította első helyét... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA