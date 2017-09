DVTK vs. Videoton – Az első ellen szakíthatnak a rossz sorozattal

A labdarúgó NB I-ben szombaton a 11. forduló mérkőzéseit rendezik, ennek keretében a Diósgyőri VTK csapata a listavezető Videoton FC-t fogadja, a diósgyőri stadion újjáépítése miatt a debreceni Nagyerdei Stadionban. Az éllovas minőségi játékoskerettel rendelkezik, így egy héttel a hazai szinten szintén magasan jegyzett Ferencváros után, egy másik erős csapat ellen játszik a DVTK.

– Mindig a következő mérkőzés a legfontosabb, ez a mérkőzés is olyan lesz, mint a többi, igaz, a mezőnyből kimagasló együttes ellen játszunk, jó csapat lesz a mostani ellenfelünk. A célunk nem más, nem is lehet más, mint hogy a három pontot megszerezzük. A lehetőségeink biztos meglesznek, hogy berúgjuk-e, az majd kiderül – mondta Bódog Tamás, a DVTK szakmai igazgatója, aki arra a kettősségre, ellentmondásra, hogy jól játszottak az elmúlt hetekben, mégis zsinórban három bajnokit elvesztettek, ezt mondta: – Ott tartok, hogy azt mondom: inkább játsszunk rosszul, de nyerjünk. Felkészültünk ellenfelünkből, valószínűleg nem állnak be majd védekezni, lehet, hogy majd mi tesszük ezt.

A legutóbbi meccs

Szóba került a legutóbbi bajnoki is a DVTK csütörtöki sajtótájékoztatóján, az FTC elleni 2-0-s vereség, amelyet a találkozó után szokatlan rövidséggel értékelt a piros-fehérek szakvezetője.

– A meccs előtt biztos voltam benne, hogy meglesznek a lehetőségek, és jó volt látni, hogy ennyire tudtunk dominálni, hogy a játékosoknak a becsvágy plusz erőt adott. Nem volt olyan érzésem, hogy az FTC gólt tud lőni, amit gyakoroltunk, azok ültek, ebből lehet meríteni, annak ellenére, hogy szerencsétlenül alakultak a dolgok – mondta Bódog Tamás, akit arról is kérdezett lapunk, hogy az FTC ellen kapott első gólt mennyire tulajdonítja Rados kapusnak. – A véleményem megvan, meg is beszéltük, hogy mi volt a hiba. Abból a szögből nem szabad gólt kapni, hogy a sorfal miként állt, hogy mi volt, mindegy, a kapusnak az ilyet védeni kell. De ez abszolút nem kritika, ha én hibázok, én is felrakom a kezem.

A minőségről

Azt is felvetette lapunk, hogy annak ellenére, hogy a DVTK-nak van egy látható stílusa, játéka, az eredmények nem azért maradnak-e el, mert a keretminőség nem megfelelő. Példaként említettük, nem személyekre kihegyezve, hogy ha a múlt héten Rados áll az FTC kapujában, Dibusz pedig a DVTK-nál véd, valószínűleg fordított eredmény születik.

– Szebb, meg jobb játékos, és gyorsabb mindig van, de úgy gondolom, hogy ezzel a csapattal el tudjuk érni a kitűzött célt. Egy folyamat része, hogy a játékosokból kihozzuk a maximumot. Ők mindent megtesznek, hogy még jobbak legyenek, ha ma ennyi volt a maximum, akkor holnap még több legyen, holnapután ennél is több, így a játékosok tudnak fejlődni – mondta a DVTK szakmai igazgatója. – Erre a posztra, arra a posztra persze lehetne jobb játékost hozni, de elégedett vagyok ezzel a csapattal, és szívesen dolgozok velük. Az a kicsi, ami hiányzott nekünk, hogy szerencsésen vagy jól alakuljon a meccs, bízom benne, hogy a hét végén jönni fog. Apróságokon múlik minden. Keskeny hídon megyünk, ha kicsivel több szerencsénk lenne, akkor most lenne 7 ponttal többünk, és akkor mindenki boldog lenne, hogy ez a keret bőven alkalmas arra, hogy elérjük azt, amit szeretnénk. Nekem a kerettel nincs bajom, látom a játékosokon, hogy meg is akarják csinálni, amit az ember kér tőlük.

Bódog Tamás beszélt arról is, hogy korábban még csak lehetőségei voltak csapatának, aztán jött olyan meccs, amelyeken már helyzeteik is adódtak, legutóbb pedig ziccerek, és most már annak kellene következnie, hogy betaláljanak a kapuba.

– Láttam a játékosokon a csalódást, szurkolókon, mindenkin. A vereségből tudunk tanulni, talán nem fogjuk ugyanazokat a hibákat elkövetni. Jó érzések kavarognak bennem a mostani meccs előtt – mondta Bódog Tamás, majd a hibákkal kapcsolatban még ezt is megjegyezte: – A labdarúgás a hibák játéka, ezekből tanulni kell, hogy minél kevesebbet, minél ritkábban kövessünk el.

„Bírózás”

Megkerülhetetlen volt a téma, a játékvezetés, több ok miatt, egyrészt, mert az FTC-meccs után is érintette ezt rövid nyilatkozatában Bódog Tamás – amikor arról beszélt, hogy az első gól előtt úgy jutott szabadrúgáshoz a hazai csapat, hogy előtte volt egy bedobás, amit nem nekik, hanem a DVTK-nak kellett volna elvégeznie – másrészt azért, mert a hírek szerint a klub többségi tulajdonosa, Leisztinger Tamás is vette a fáradtságot, ellátogatott a Magyar Labdarúgó Szövetségbe – Szabó Tamás ügyvezetővel –, és az ott tartott megbeszélés során a játékvezetés, a DVTK-t sújtó tévedések is szóba kerültek. Bódog Tamást ebben a tárgykörben arról kérdeztük: érkezett-e felé olyan kérés, hogy a jövőben tanúsítson önmérsékletet a játékvezetőkkel szemben, vagy készül-e valamivel arra az esetre, ha ismét a csapatát sújtó ítéletek születnek egy meccsen.

– Nekem semmi bajom nem volt a bírókkal, viszont elmondtam, ha valamit másként láttam – mondta a szakvezető, aki arra a kérdésre, hogy milyen csapatnak tartja a Videoton, így felelt: – Keretében, anyagilag kiemelkedik a Ferencvárossal együtt. A játékosok magyar szinten jók, de úgy érzem, hogy csapatként egységesebbek vagyunk, de az is lehet, hogy minden edző így érez. Van egy talicska pénz, de jó szakmai munka folyik, és csúcs csapatnak számítanak a magyar bajnokságban.

Játékosszavak

Dejan Karan, a DVTK védője: – Nagyon kemény meccsre számítok, és abban bízom, hogy a Videoton számára is az lesz. Ellenfelünk tele van jó játékosokkal, a mi csapatunk ereje a csapaszellemben rejlik. Az elmúlt 3 fordulóban jól játszottunk, a vereségek ellenére valamit letettünk az asztalra, abban bízom, hogy ezt kamatoztatni tudjuk, egy-két százalékkal többet tudunk adni. Megérdemelnénk, hogy szerencsénk is legyen, bátran kell játszani, ez segíthet hozzá minket a 3 pont megszerzéséhez. A múlt szombati meccs után összegyűltünk az öltözőben, hogy átbeszéljük a helyzetünket. A labdarúgás mindig is ilyen volt, egyszer fent, egyszer lent. Biztos vagyok benne, hogy a jelenlegi csak egy múló, rossz periódus. Kétségtelen, hogy hiányoznak a pontok, de jól játszottunk, hiszünk egymásban, jól edzünk és megvan az a csapategység, ami átsegít minket ezen az időszakon. Rendben van a keret, megérdemlünk egy kis szerencsét, és ha jön, akkor minden olyan lesz, mint a bajnokság elején. Ami engem illet: a legutóbbi mérkőzésen hátulról kaptam egy tüskét, akkor nagy volt a fájdalmam, ezért kértem cserét, de szerencsére viszonylag hamar rendbe jöttem, és úgy tűnik, hogy fogok tudni játszani a mostani mérkőzésen.

– Berecz Csaba –

OTP Bank Liga, 11. forduló:

szeptember 30., szombat:

Újpest FC-Debreceni VSC 18.00, v: Karakó

Puskás Akadémia-Paksi FC 18.00, v: Szőts

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Ferencvárosi TC 18.00, v: Iványi

Diósgyőri VTK-Videoton FC, Debrecen 18.00, v: Farkas

Swietelsky Haladás-Mezőkövesd Zsóry FC, Sopron 18.00, v: Szabó

Budapest Honvéd-Vasas FC 20.30, v: Kassai

A tabella:

1. Videoton FC 10 6 3 1 21-11 21 pont

2. Ferencvárosi TC 10 5 4 1 22-10 19

3. Debreceni VSC 10 5 2 3 16- 8 17

4. Budapest Honvéd 10 4 4 2 17-15 16

5. Puskás Akadémia 10 4 2 4 15-16 14

6. Vasas FC 9 4 1 4 13-15 13

7. Újpest FC 10 3 4 3 15-15 13

8. Paksi FC 10 3 4 3 17-18 13

9. Diósgyőri VTK 10 3 3 4 15-19 12

10. Swietelsky Haladás 9 3 – 6 7-18 9

11. Mezőkövesd Zsóry FC 10 2 2 6 12-22 8

12. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 10 1 3 6 11-14 6

