DVTK vs. Videoton – A székesfehérvári gyors behozta a késést Debrecenben

A labdarúgó NB I 11. fordulójában szombaton este Diósgyőri VTK – Videoton FC meccset rendeztek Debrecenben, a Nagyerdei stadionban, ismételten azért, mert a Diósgyőri stadion újjáépítése miatt másik pályát kellett választaniuk a hazaiaknak, a piros-fehéreknek. A listavezető elleni meccsre a Diósgyőr kezdőcsapata az előző fordulóhoz képest két helyen változott: kapusként Antal B. jutott szóhoz, Rados még a kispadra sem kerülhetett, ugyanis a pénteki edzésen sérülést szenvedett. A másik „új” Szarka lett, aki Óvárit szorított ki a kezdőből. Jelzés­értékű volt, hogy mennyire a lehető legjobb csapatot akarta pályára küldeni Bódog Tamás szakmai igazgató, aki Óvári kihagyásával a 20 év alatti játékos szerepeltetését is „elengedte”. A Videotonnál visszatért a csapatba Varga J., valamint az előző körben eltiltását letöltő Nego. De az ugyancsak két hete kiállított Lazovic – akit a Vasas elleni, első vereségüket hozó meccsen küldtek ki két hete – még mindig a büntetésben volt, a múlt heti kezdőből pedig Kovács I. megsérült, és csatlakozott P. Viniciuhoz, a maródiak táborához, és rajta kívül Fejes maradt még ki.

Érkezett Ugrai

A meccs elején a két kapu mögötti fekete sereg, a csapatok ultrái sokkal inkább egymással voltak elfoglalva, sem mint kedvenceik biztatásával, és kiderült, hogy nagyon nincsenek jóban, elmúltak már a 90-es évek, amikor a két tábor tagjai annyira jóban voltak egymással, hogy még a másik meccseire is eljártak besegíteni a szurkolásba. Aztán a hazai hangos drukkerek váltottak: a 10. percben a „Boldog születésnapot” dalt kezdték énekelni a pár napja a születésnapját ünnepelő Bódog Tamásnak. Aztán jött Ugrai, aki még ettől is szebb dologgal kedveskedett. A kimaradt Óvári helyén játszva bombagólt szerzett a 17. percben, ezzel jelezve, hogy rászolgált a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának, Bernd Storcknak a bizalmára, aki meghívót küldött a diósgyőri játékosnak a nemzeti együttes keretébe. A DVTK innentől kezdve is egyenrangú ellenfele volt a Videotonnak, nem nagyon lehetett észrevenni a listavezetővel szembeni, helyezésbeli különbséget. A fehérvári csapat támadójátéka halvány volt, az első kapura tartó labdát a 29. percben Pátkai fejésénél kellett védenie Antal B.-nek, és az első játékrészben ezenkívül Hentynek volt még sistergős bombája, a 45. percben. Igaz, a túloldalon sem volt sok feljegyezni való, a 44. minutában Ugrainak volt egy emelésszerű lövése, amit Kovácsik megfogott, de a két együttes közül a piros-fehérek voltak jobb helyzetben, nekik volt kevésbé fontos a pörgés, hiszen az előny náluk volt.

Fordulás után

A térfélcserét követően szinte azonnal jelezte a Videoton, hogy számukra másik meccs kezdődött, Scepovic bombáját kellett védenie Antal B.-nek. Hat perccel később viszont már tehetetlen volt a kapus, miután a hazai játékosok sorra maradtak le az embereikről, az elfutóról, a rövid oldalon érkezőről és a kipattanóra robbanóról, így egyenlített a fehérvári együttes. Történt mindez három perccel azután, hogy egy vendégvédelmi hiba után Ugrainak volt lehetősége az üresen maradt kapuba emelnie. Ha az bemegy… De nem biztos, hogy a Videoton nem tudott volna eltüntetni, akár kétgólos hátrányt, mert jobban, sokkal jobban játszottak, mint az első félidőben, uralták a meccset, a DVTK fölé kerekedtek. Gólokban is. Igaz, érdekes körülmények között. Jól el lehet majd polemizálni azon, hogy ténylegesen van-e tétlen les, ha igen, akkor hogy értelmezendő, hogy a Videoton második találatánál Henty helyezkedésére hogyan tekinthetett a játékvezetői team, de az biztos, hogy a középen, méterekkel a védők mögött sétafikáló támadó, amikor Nego meglódult a jobb oldalon, és kapu felé indult, ezt olyan helyzeti előnyből tette, amit nem tudtak ledolgozni a visszafutó védők. De mint kiderült: nem ezen múlott, hogy nem szerzett pontot a DVTK. Ugyanis sikerült egyenlíteniük hat perccel a Henty-féle találatot követően, köszönhetően annak, hogy a nincs veszítenivaló jegyében Bódog edző védő helyett csatárt küldött a pályára. Ez be is jött, mert Makrai egyből gólpasszt adott Ioannidisnek, és ezzel ismét beállt a meccsnull. Innen pedig a szokásos győzni akarás vitte tovább a piros mezeseket, a 83. percben Nono Villarnak volt is egy kapu mellé lőtt labdája, de erre a válasz gól formájában érkezett. Az egyenlítés előtt beáldozott bal oldali védő helyén akadtak újra gondjai a Diósgyőrnek, és a második félidőben lapos labdákkal játszó, a gyorsaságára építő Videoton harmadszor is betalált.

Visszájára fordult

Ezzel három pontot szerzett a fehérvári gárda, a DVTK pedig zsinórban a negyedik vereségét szenvedte el. Egy olyan meccsen, amelyen a második félideje egyértelműen a listavezetőé volt, és amelyen talán az egyenlítés után, egy védő visszacserélésével a biztosabb egy pontot kellett volna fogni. A meccs utáni sajtótájékoztatón Bódog Tamás elárulta, hogy voltak is ilyen gondolatai, de végül erre mégsem került sor. És így a győzni akarás végül a visszájára fordult.

– Berecz Csaba –

Jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – Videoton FC

2-3 (1-0)

Debrecen, 1322 néző. V.: Farkas Á. (Huszár, Varga G.).

Diósgyőri VTK: Antal B. (6) – Nagy T. (6), Karan (6), Lipták (6), Tamás M. (5) – Busai (5) – Vela (5), Nono Villar (6), Ugrai (6) – Ioannidis (6), Szarka (5). Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

Videoton FC: Kovácsik (6) – Nego (6), Juhász (6), Fiola (6), Stopira (6) – Suljic (6), Varga J. (6), Pátkai (6), Hadzic (6) – Henty (6), Scepovic (6). Vezetőedző: Marko Nikolic.

Csere: Busai helyett Kocsis (5) a 60., Henty helyett Géresi (-) a 77., Tamás M. helyett Makrai (-) a 77., Suljic helyett Szolnoki (-) a 91., Scepovic helyett Tamás K. (-) a 93. percben.

Sárga lap: Henty a 45., Karan a 47., Pátkai az 56., Szarka a 84., Nego a 91., Stopira a 94. percben.

Gólszerző: Ugrai (1-0) a 17., Hadzic (1-1) az 54., Henty (1-2) a 72., Ioannidis (2-2) a 78., Pátkai (2-3) a 85. percben.

Bódog Tamás: – Gratulálok a Videotonnak. Sajnos megint kikaptunk. Úgy gondolom, hogy az első félidő rendben volt. A másodikban látszott, hogy a Videotonnak jó játékosai vannak, azokat a hibákat, amelyeket elkövettünk, kihasználták. Gyorsak voltak, mögénk kerültek, 5 méterről nem lehet védekezni. Ha ott vagy az emberednél, és hagyod, hogy megforduljon, utána beadja melletted a labdát, akkor előjön a kérdőjel, hogy mit gyakoroltunk. Csak a harmadik gólból indulok ki: létszámban, középen megvagyunk, de messziről nem lehet embert fogni. Azokról a labdákról, amelyek be voltak rugdosva a 16-oson belülre, lemaradtunk. Az az ember, aki ellenfelünk lenne, aki van osztva, gyorsabban ér oda, tempósan ér oda. Ezeket kell javítani, hogy eredményesebbek legyünk. Bosszantó, mert visszajöttünk 2-2-re, de mégsem tudtuk tartani az eredményt.

Marko Nikolic: – Jó mérkőzést játszott a két csapat, és öt gól is esett. A DVTK-ról bebizonyosodott, hogy harcos csapat. Mi jól kezdtük a mérkőzést, de a Diósgyőr ritmusát vettük át, a küzdős játékba, hosszú labdákba mentünk bele, és ez a hazaiaknak kedvezett. Ellenfelünk egy remek góllal vezetést szerzett, csakúgy, mint az előző fordulóbeli riválisunk. Kicsit fejetlenül próbáltunk előremenni, és ez nem is vezetett eredményre, ahogy a hosszú labdák sem. Aztán három taktikai változtatást is végrehajtottunk a szünetben, és a második játékrészben elkezdtünk játszani, két gólt is szereztünk. Aztán egy hihetetlen góllal egyenlített a DVTK, amely előtt Fiola elkövetett egy apró hibát. A végén pedig mégis sikerült megszerezni a győztes gólt, amivel az első helyen maradtunk a tabellán a bajnoki szünetre. De ez egy maratoni verseny, attól függetlenül, hogy az elsők vagyunk, a jövőben is harcolni kell minden meccsen. Ma megérdemelt győzelmet arattunk, gratulálok a csapatnak, és köszönöm a szurkolóknak, hogy Debrecenbe is elkísértek minket.

A gólok története

17. perc: Egy diósgyőri szabadrúgás után a bal oldalon Ugrai vezetgette a labdát, majd mivel senki nem támadta, 22 méterről lövésre vállalkozott, a jól eltalált, a hosszú felső sarokba tartó bomba a felső léc alsó lapjáról vágódott a gólvonal mögé, 1-0.

54. perc: Suljic húzott el a jobb szélen, remekül adott a kapu elé, a rövid oldalon érkező Scepovic 6 méterről a felső lécre bombázta a labdát, a kipattanó a túloldalon üresen érkező Hadzic elé került, aki 5 méterről laposan a ketrecbe küldte a játékszert, 1-1.

72. perc: Suljic ugratta ki Negót a jobb oldalon, középen Henty hátrébb volt a védőknél, és néhány hátralépés után elkezdett helyzeti előnyből a kapu felé futni. A labdát vezető csapattársa pedig jól adta középre a labdát, az üresen érkező Henty pedig 5 méterről laposan a kapuba lőtt, 1-2.

78. perc: Lipták előreívelése után Szarka tette ki jobbra a labdát Makrainak a 16-oson belül, a frissen beállt támadó ügyesen a második hullámban érkező Ioannidis elé tolta a játékszert, a csatár pedig 7 méterről a kapu bal felső sarkába bombázott, 2-2.

85. perc: Pátkainak láttak kezezést a DVTK térfelének bal oldalán az esethez közel ülő szurkolók, akitől Géresihez került a játékszer. Ő Negóhoz továbbított, majd befutott a 16-oson belülre, a jobb oldalon, majd a visszakapott labdát remekül gurította be a 11-es pontra, az érkező Pátkai pedig a kapu bal alsó sarkába lőtt, 2-3.

OTP Bank Liga, 11. forduló:

A tabella:

1. Videoton FC 11 7 3 1 24-13 24 pont

2. Ferencvárosi TC 11 6 4 1 25-12 22

3. Debreceni VSC 11 5 3 3 17- 9 18

4. Vasas FC 10 5 1 4 17-16 16

5. Paksi FC 11 4 4 3 19-19 16

6. Budapest Honvéd 11 4 4 3 18-19 16

7. Puskás Akadémia 11 4 2 5 16-18 14

8. Újpest FC 11 3 5 3 16-16 14

9. Diósgyőri VTK 11 3 3 5 17-22 12

10. Swietelsky Haladás 10 3 1 6 9-20 10

11. Mezőkövesd Zsóry FC 11 2 3 6 14-24 9

12. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 11 1 3 7 13-17 6

A 12. forduló programja:

október 14., szombat:

Szombathelyi Swietelsky Haladás-Budapest Honvéd, Sopron 15.30

Diósgyőri VTK-Vasas FC, Debrecen 15.30

Balmazújváros Kamilla Gyógyfürdő-Videoton FC 15.30

Újpest FC-Paksi FC 15.30

Mezőkövesd Zsóry FC-Debreceni VSC 15.30

Puskás Akadémia FC-Ferencvárosi TC 19.30

