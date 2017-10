DVTK vs. Vasas – Az angyalföldiek ellen legutóbb sikerült

A labdarúgó NB I 12. fordulójában szombaton 15.30-tól a debreceni Nagy­erdei stadionban Diósgyőri VTK – Vasas FC mérkőzést rendeznek. Bódog Tamás, a DVTK csapatának szakmai igazgatója úgy fogalmazott a meccsel kapcsolatos csütörtöki sajtótájékoztatón, hogy jó emlékei vannak a Vasasról, mint mondta: „amióta én itt vagyok, kétszer játszottunk ellenük, és kétszer nyertünk, remélem, ez folytatódik”. A szakvezető arról is beszélt, hogy a „legfontosabb az, hogy mi jó állapotban legyünk, mi legyünk rendben és akkor minden működni fog”.

Üzemzavar

Kétségtel en, hogy volt egy kis üzemzavar a csapatnál, hiszen az elmúlt négy meccsen pont nélkül maradtak, a tabella harmadik helyéről a kilencedre csúsztak vissza, és ezen a szeptemberi négy bajnokin 12 gólt kaptak. Bódog Tamás elismerte, hogy ez sok, de azt is hozzátette: mindegy, hogy 1-0-ra, vagy 3-0-ra kap ki a csapata, egygólos hátrányban mindent megtesznek az egyenlítésért, minthogy egy 1-0-s vereséget követően büszkén jöjjenek le a pályáról azzal, hogy csak egy góllal kaptak ki.

Az Észak-Magyarország azt is felvetette Bódog Tamásnak, hogy a válogatott vb-selejtezője miatti, szeptemberi szünetben új taktikai elem kimunkálásával, a háromvédős játékkal foglalatoskodtak, és arra voltunk kíváncsiak, hogy várható-e a mostani szünet után is valamilyen újdonság. Ezzel kapcsolatban előbb azt mondta a szakmai igazgató, hogy reméli, hogy ezúttal pont fordítva lesz az eredményesség, mert éppen a vb-selejtezők miatti szünetek között nem tudtak NB I-es meccset nyerni.

– Amit csináltunk, azt igyekeztünk finomítani. A játékosok hozzáállása szenzációs volt, őket is bántja, hogy nem úgy sikerültek az elmúlt mérkőzések, ahogy szerettük volna. 12-en nem fogunk játszani, de próbáltunk valamit kitalálni, az ellenfélre ráillesztve a taktikát, és bízom benne, hogy eredményesebbek leszünk, mint az előző időszakban – mondta Bódog Tamás.

Játékosszavak: Ugrai Roland

Ugrai Roland, a Diósgyőri VTK csatára, aki a múlt szombaton debütált felnőtt magyar válogatottban, és góllal mutatkozott be Svájc ellen: – Pozitív élményekkel tértem vissza, nagyon vártam a találkozót a klubcsapattársaimmal. Diósgyőrben mindenki rosszul éli meg, hogy játékban megvagyunk, mégsem jön az eredmény. Beszéltünk a stábbal is arról, hogy mi lehet a probléma, de szerintem jó úton járunk, kell egy kis szerencse, és utána nem lesz megállás. Szerintem most fog jönni a fordulat, egyszer kiszakad a gólzsák, és megindulunk. A Vasas jó csapat, de nekik is megvan a gyenge pontjuk, mi pedig testközelből is megtapasztaltuk, hogy meg lehet őket verni. Ami pedig a válogatottbeli szereplésemet illeti: kérdezték tőlem, hogy rossz lenne-e a számomra, ha a szövetségi kapitány, aki bizalmat szavazott nekem, esetleg távozna, de erről úgy gondolkodok, hogy ha a klubomban nem jól játszok, akkor ha jön új kapitány, ha marad a mostani, nem kapok meghívót, és csak rajtam múlik, hogy a válogatottnál a jövőben számítanak-e rám. Úgyhogy számomra az a legfontosabb, hogy játsszak, jól játsszak a DVTK-ban.

– Berecz Csaba –

OTP Bank Liga, 12. forduló:

szombat:

Szombathelyi Swietelsky Haladás-Budapest Honvéd, Sopron 15.30, v.: Andó-Szabó

Diósgyőri VTK-Vasas FC, Debrecen 15.30, v.: Pintér

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Videoton FC 15.30, v.: Erdős

Újpest FC-Paksi FC 15.30, v.: Farkas Á.

Mezőkövesd Zsóry FC-Debreceni VSC 15.30, v.: Vad II

Puskás Akadémia FC-Ferencvárosi TC 19.30, v.: Bognár

A tabella:

1. Videoton FC 11 7 3 1 24-13 24 pont

2. Ferencvárosi TC 11 6 4 1 25-12 22

3. Debreceni VSC 11 5 3 3 17- 9 18

4. Vasas FC 10 5 1 4 17-16 16

5. Paksi FC 11 4 4 3 19-19 16

6. Budapest Honvéd 11 4 4 3 18-19 16

7. Puskás Akadémia 11 4 2 5 16-18 14

8. Újpest FC 11 3 5 3 16-16 14

9. Diósgyőri VTK 11 3 3 5 17-22 12

10. Swietelsky Haladás 10 3 1 6 9-20 10

11. Mezőkövesd Zsóry FC 11 2 3 6 14-24 9

12. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 11 1 3 7 13-17 6

