DVTK vs. Vasas – Ahogy Ugrai megmondta: kiszakadt a gólzsák

A labdarúgó NB I 12. fordulójában szombaton délután a Diósgyőri VTK a Vasast fogadta Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban.

A Vasas elleni bajnoki előtt dobhártyarepesztő hangok hallatszottak a stadionban, de nem a lelátóról, a szurkolóktól, hanem a hangszórókból, de a technikus annyira túltolta a hangerő-szabályozót, hogy az egymástól 20 centire lévőknek is ordítaniuk kellett egymással a kommunikációhoz. De ez csak kevés embert zavart, mégpedig azért, mert iszonyú kevesen voltak kíváncsiak élőben erre a meccsre. Pár perccel a kezdés előtt csak néhány százan lézengtek a lelátókon, és amikor útjára indult a labda a meccsen, a vendégszektorban nagyjából annyi ultra volt, mint túloldalon diósgyőri, vagyis ha a Vasas-drukkerek önmagukhoz képest nem ruccannak le ilyen jelentős létszámban Debrecenbe, akkor 1000 fő alatt lett volna a nézőszám.

Viszont nagyon szép napos idő volt, azonban ezt a pályán a hazai csapatból nem élvezhette a megműtött Rados kapus, valamint a szurkolók között helyet foglaló Tamás Márk, aki valószínűleg játszott volna, ha teljesen egészséges, de inkább a pihentetése mellett döntöttek, nehogy esetleg még nagyobb baja legyen egy rossz mozdulattól. Ez utóbbival összefüggésben lett kezdő a védelem bal oldalán Forgács, a jobban viszont Eperjesi kapott helyett, mert a legutóbbi csapatból még Nagy T.-t hagyta ki a DVTK szakvezetője. A túloldalon kollégája csak egyet változtatott két héttel ezelőtti, a Honvéd otthonában 4-1-es győzelmet aratott csapatán: Vida csak a kispadon kapott helyet, Hangya viszont az első perctől a pályán lehetett.

Az első gól

A mérkőzést a Diósgyőr kezdte nagyobb vehemenciával, de úgy tűnt, a Vasas nem akarta hagyni, hogy a torkuknak ugorjanak a piros-fehérek, így ők is kellő agresszióval startoltak. A 9. percben Gaál lőtt a jobb felső sarok mellé, amire válaszként a túloldalon egy gól érkezett. Ebből Ugrai alaposan kivette a részét, mert miután megkavarta a Vasas védelmét, és lőni már nem tudott, Nono Villar volt az, aki a villanását a kapuba vágta. A DVTK vezető találata után egyértelműen a Vasas lett a kezdeményező, a fővárosi együttes sokat dolgozott az egyenlítő találatért, de igazán nagy gólhelyzeteket nem tudtak kialakítani. Viszont mezőnyfölényük közepette a Diósgyőr sem tudott kibontakozni, a labdaszerzéseket követően nagyon sok volt a rossz passzuk a piros-fehéreknek, így ellentámadásokra, kontrák építésére sokáig nem futotta. Az első félidő hajrájában Burmeisternek volt két veszélyes lövése, majd a 45. percben az első jó diósgyőri labdakihozatal után egy viszonylag rendes kontrát vezetett a DVTK, de ekkor Ugrai lövése még a kapu fölé szállt.

Kiszakadt

Ami nem jött össze az első félidő végén, az sikerült a második elején. Azok után, hogy a Vasas igyekezett nyomatékosítani, hogy nekik komoly szándékaik vannak a pontszerzést illetően, egy remek ellentámadás végén a Diósgyőr kétgólosra növelte előnyét. Ezt követően cserélte le játékmesterét Bódog Tamás, a DVTK szakvezetője, aki játszó labdarúgó helyett védekezőt küldött be, Nono Villar helyett Kocsist – mint azt a meccs utáni sajtótájékoztatón elmondta –, azért, hogy nagyobb biztonságot adjon a csapatnak védekezésben (igaz, azt is hozzátette, hogy ha tudta volna, hogy nem sokkal később megszületik csapata harmadik találata, akkor valószínűleg nem változtatott volna, mert a spanyol középpályás jól játszott). Merthogy ezen csere után jött a meccs harmadik találata, amit újra Ugrai hozott össze, egy kontra végén ismét megpapiztatta Szivacskit, és másodszor is betalált, ezzel a jó formában lévő támadó tulajdonképpen egymaga lerendezte a meccset. És tulajdonképpen ő volt az, aki kiszakította a gólzsákot, amiről a meccset megelőző, csütörtöki sajtótájékoztatón beszélt. De ezzel még nem volt vége, a zsákból előkerült még két szépség.

Hiába cserélt hármat is a vendégek edzője, hogy csapatát „más pályára” állítsa, nem arra, hogy felálljanak, hanem hogy valahogy tisztességgel végigjátsszák a meccset, ez sem segített. A DVTK a 71. percben a harmadik, remek hosszú indítását követően Vela révén bevágta a negyediket is. Mivel ebben Ugrai nem volt benne, gyorsan le is cserélte őt Bódog edző (he-he-he), komolyra fordítva: megtapsoltatta a publikummal a csatárt, és „elrakta” a jövő hétre, a Honvéd elleni meccs­re, remélhetőleg konzervált formában. Ennél a negyedik találatnál Ristevski megsérült, nem is tudta folytatni a játékot, 10 emberrel maradt a Vasas, mert a három cserelehetőségét ekkorra már ellőtte edzőjük. Aztán jött Ioannidis szólója, amivel 5-0 lett, és ez pedig azt hozta, hogy a Vasas szakvezetője, aki addig a kispad előtti zónából igyekezett instruálni csapatát, leült a kispadra. A 80. percben Óvári kis híján még egy döfést adott a szenvedő angyalföldieknek, akiknek a hajrában is volt tartásuk, amit az elért kapufájuk jelzett a 85. percben. De ezen a napon nekik ennyivel volt ennyi, be kellett látniuk, hogy az égvilágon semmi össze nem jött nekik, bárhogy is görcsöltek rajta.

A DVTK-nak viszont szinte minden, és ahogy azt a meccsek után eddig tárgyilagosan nyilatkozott Bódog Tamás is kijelentette, játszottak jobban is az elmúlt hetekben, de a szakvezető azt is elismerte, hogy vezető góljuk után a Vasas akarata érvényesült, és nem nagyon tudták azt játszani, amit szerettek volna. Az viszont kiderült, hogy nem csak úgy lehet meccset nyerni, hogy ha valaki végig támadó szellemben futballozik, és uralja a meccset, az is hozhat nagy sikert, ha valaki „csak” a jó kontrákra épít.

A DVTK ritka, nagy különbségű győzelmével megegyező eredményt legutóbb négy éve ért el, amikor 2013. október 5-én a Mezőkövesdet győzték le 5-0-ra.

– Berecz Csaba –

Jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – Vasas FC 5-0 (1-0)

Debrecen, 1081 néző. V.: Pintér (Berettyán, Kóbor).

Diósgyőri VTK: Antal B. (6) – Eperjesi (6), Lipták (6), Karan (6), Forgács (6) – Busai (6) – Vela (7), Nono Villar (6), Ugrai (8) – Szarka (6), Ioannidis (7). Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

Vasas FC: Kamenar (5) – Benes (5), James (5), Ristevski (5) – Szivacski (3), Berecz (4), Burmeister (4), Hangya (4) – Kulcsár (4), Gaál (4), Remili (4). Vezetőedző: Michael Oenning.

Csere: Nono Villar helyett Kocsis (6) az 54., Remili helyett Vergos (4) az 57., Berecz helyett Vogyicska (4) a 65., James helyett Vaskó (-) a 67., Ugrai helyett Óvári (-) a 73., Szarka helyett Makrai (-) a 79. percben.

Sárga lap: Remili a 16., Lipták a 20., Eperjesi az 50., Berecz a 63., Forgács a 87. percben.

Gólszerző: Nono Villar (1-0) a 14., Ugrai (2-0) a 48., Ugrai (3-0) az 58., Vela (4-0) a 71., Ioannidis (5-0) a 77. percben.

Bódog Tamás: – A mai meccsen tényleg minden összejött, pozitív értelemben. Az első félidőben a mi kapunk előtt a Vasasnak is volt lehetősége, nem sok, ott egyszer-kétszer szerencsénk volt. Úgy gondolom, hogy a csapat megérdemelte, hogy hosszú hetek után nyerjünk, de nem ez volt a legjobb mérkőzésünk az elmúlt 5-6 hétben. Játszottunk jobban is, amikor veszítettünk. Most ez egy ilyen mérkőzés volt, hogy minden sikerült, amellett, hogy a végén azért emberelőnyben lehettünk volna figyelmesebbek, pontosabbak, mert a Vasas az utolsó 10 percben többször lőtt kapura, mint mi. A helyzeteket berúgtuk, ezek a lehetőségek megvoltak eddig is, de az a kis szerencse, ami eddig nem volt mellettünk, az most a mi oldalunkra állt, de azt gondolom, hogy jobbak is voltunk, mint a Vasas, amikor belelendültünk. Csak idő kérdése volt, hogy ez mikor jön ki a csapatból, előfordulhatott volna az előző négy meccsen is, hogy valakit így megszórunk. Örülünk a győzelemnek, mert egy csapat sem nyer mindennap öt góllal, úgyhogy le a kalappal a játékosok előtt, mert a hozzáállásuk parádés, de mindig van, amin lehet javítani.

Michael Oenning: – Ha 5-0-ra kikap egy csapat, akkor nincs más teendő, mint egymás között megbeszélni, hogy mi történt. Az első félidőben nem ment rosszul a játék, nem csináltunk sok hibát, az előre játékunk megvolt, igaz, kaptunk egy gólt, ami olyan szituáció után esett, amit majd még vissza kell nézzek. A második félidőben nagyon akartuk az egyenlítést, de 1-1 elleni játékban, két szituációból, kontrából. A DVTK-­gólokat szerzett, és ezzel el is dőlt a meccs. Utána igyekeztem megvédeni a játékosokat saját maguktól, mert 1-2 kiállítás nagyon rosszul jött volna. Ristevski sérülése után már nem lehetett cserélni, vállalom, hogy ebben benne voltam. Vannak ilyen napok, amikor minden összejön. De nem történt olyan dolog, ami miatt félni kellene a jövőtől, kedden jön a következő meccs, a Haladás ellen, és bízom benne, hogy be tudjuk bizonyítani, hogy nem felejtettünk el focizni.

A gólok története

14. perc: Egy diósgyőri támadás során a jobb oldalról a kapu előterébe ívelt labdát úgy fejelték ki a védők, hogy azt a 16-os bal sarkánál Ugrai szedte össze. A válogatott játékos megindult befelé, három Vasas-játékos mellett is elkígyózott, majd amikor lőni akart, a 11-es pontnál James elpöckölte előle a labdát, és úgy tűnt, hogy a támadó játékos a védő lábát találta el. James a földre esett, a labda viszont aktív maradt, középen Nono Villar elé került, aki 18 méterről a kapu bal oldalába bombázott, 1-0.

48. perc: Egy diósgyőri kontra bontakozott ki a pályán, a kezdőkör széléről, még a saját térfeléről Szarka dobta támadásba a bal oldalon meglóduló Ugrait. A válogatott játékost Szivacski kísérte végig, de szerelni nem tudta, és amikor Ugrai 17 méterre járt a kaputól, jobbal a ketrec bal oldalába csavarta a labdát, 2-0.

58. perc: Ezúttal Forgács vágta előre a játékszert, az újra a bal oldalon sprintelő Ugrai felé, aki ezúttal nem befelé húzott, hanem a 16-oson belülre érve becsapta Szivacskit és utána került jobb helyzetbe, amelyből 8 méterről, laposan a kapu bal alsó sarkába lőtt, 3-0.

71. perc: Kocsis vágta előre hosszan a labdát, amit a jobb oldalon Vela futott be. A középpályás betört a 16-oson belülre, majd befelé csinált egy cselt Benes mellett, és végül 6 méterről, a vert helyzetben lévő kapus lába mellett lőtte a játékszert a gólvonal mögé, 4-0.

77. perc: Ioannidis indult meg a labdával az oldalvonal mellől, jobbról befelé, futása közben nem volt senki, aki megtámadta volna, és amikor a kapuval szembe ért, és már volt a közelében védő, 19 méterről eleresztett egy lövést, ami a háló bal alsó sarkában kötött ki, 5-0.

