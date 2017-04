DVTK vs. Újpest – Erősen megmarkolták a szalmaszálat Mezőkövesden

A labdarúgó NB I 24. fordulójában, szombaton este, a mezőkövesdi városi stadionban Diósgyőri VTK – Új­­pest FC mérkőzést rendeztek. A pályaválasztó csapat kis­pad­ján először ült vezetőedzőként bajnoki meccsen a néhány hete szerződtetett Bódog Tamás, aki a szerdai Magyar Ku­pa mérkőzésen, az FTC ottho­nában 2-1-es vereséget szen­ve­dett kezdőcsapatát egy helyen változtatta meg. Csupán Novothny maradt ki, aki öt sárga lapja miatt nem játszhatott, és ezzel összefüggésben a 20 éves Makrai készülődhetett a kezdésre.

Eleget tett

Vagyis nem szedte szét a három nappal azelőtt egy fél­időn át jól muzsikáló csapatát a szakvezető, aki Makrai beállításával az MLSZ anyagilag motivált, fiatal játékosok szerepeltetésre vonatkozó ajánlásának is eleget tett. A másik ilyen ajánlásából viszont nem „kért” (pontosabban a klubvezetés részéről kapott lehetőséget arra, hogy ne kelljen figyelembe vennie), ugyanis a hazai játékosok szerepeltetését célzó kiírást nem tartotta be. Nyolc helyett csak hét ilyen labdarúgót küldött ki, a légiósnak számítók közül Karant, Mevoungout, Velát és Nono Villart is betette a kezdőbe. De, mint utóbb kiderült, mégsem ezzel, hanem a fiatal kiválasztásával húzott nagyot, hiszen Makrai jelentős szerepet vállalt a mérkőzés eredményes befejezésében.

Az első találat megszerzése mellett egy 11-est is összehozott, mindezt bő tíz percen belül, még az első játékrészben. Ezekből kétgólos előnyre tett szert a DVTK, és a második félidő elején Makrai, ha hajszállal jobb megoldást választ ziccerben, még nagyobbra nőhetett volna, és ez esetben a piros-fehérek lemoshatták volna a pályáról a lilákat. És bár ez nem így történt, a Diósgyőr ennek ellenére teljesen megérdemelten nyert.

Lüktető volt

És, hogy mi kellett ehhez? Többek között az, hogy a meccs elején, amikor a ki az úr a pályán nevű társasjáték folyt a pályán, faultokban, apró szurkákban jelezték, hogy nekik kell jobban a siker. A játékvezető nem állt az elején feladata magaslatán, a sárga spórolása miatt talán több is volt a szabálytalanság annál, mint amennyire egy ilyen, ki akarja jobban a sikert megméretésben szükség lett volna, ezért az első percekben töredezett, szakadozott volt a játék. A 13. minutában jött egy sárga lapos fék a részéről, de igazából csak az első gól után nyugodtak meg valamelyest a kedélyek a pályaválasztó oldalán.

Ahogy a találat előtt, úgy utána is lüktető volt a meccs, mindkét csapat igyekezett, és tényleg nagy harcok dúltak a labdáért, a DVTK-t régen láthattuk ennyire lelkesen játszani. Nem az elszállás jegyében, de a hazaiak kétgólos vezetésénél azért felmerült, hogy 2–3 hét tényleg elég ahhoz, hogy ekkorát változzon egy csapat? Hogy legyen arca a játéknak, legyen olyan felállás, olyan rendszer, amiben benne van a siker esélye? És, hogy akarati tényezőkben eddig miért nem láttunk hasonlót…

Nem hibátlan

Hogy nem hibátlan a DVTK, azt azért bizonyította az, hogy a második játékrészt nagy rössel kezdő Újpest rövid időn belül szépített. És ezzel a vendégek már csak egy találatra voltak a pontszerzéstől, egy olyan eredménytől, ami a Diósgyőr számára az NB II-be való lejtmenetet jelentette volna. Viszont a DVTK nem esett össze mentálisan, az agilisen játszó Ugrai a harmadik piros-fehér találatból is kivette a részét, és Karan fejesgóljával tulajdonképpen eldőlt a meccs. Igaz, ekkor még egy fél félidőnyi hátra volt, de már pályán voltak a lilák kettős cseréje utáni frissítések, és mivel igazán nagy fordulatot nem hoztak, szakvezetőjüknek már alig volt eszköze arra, hogy változtasson. Az idő múlásával pedig az újpestiek szépen lassan beletörődtek abba, hogy ezen a napon a harapósabb diósgyőriek ellen nem terem számukra babér.

A DVTK magabiztosan nyert, és szakította meg ezzel négy mérkőzéses vesztes bajnokijainak sorozatát, és a tavaly decemberi, Gyirmót elleni 1-0-s sikerük után ismét érezhették a győzelem ízét. És bár a tabellán nem sikerült előbbre lépniük, változatlanul kieső helyen állnak a piros-fehérek, de – az Újpest ellen ebben az évadban másodszor is nyertek pályaválasztóként, és a mostaninál több gólt csak a tavaly október 22-i, szintén az Újpest elleni, vendégként lejátszott, 4-4-es meccsen szereztek – úgy tűnik, hogy szombaton mintha erősen megmarkolták volna az utolsó szalmaszálat.

– Berecz Csaba –

Jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – Újpest FC

3-1 (2-0)

Mezőkövesd, 2295 néző. V.: Farkas Á. (Szert, Varga G.).

Diósgyőri VTK: Rados (7) – Eperjesi (6), Lipták (6), Karan (6), Tamás M. (6) – Vela (6), Mevoungou (7), Nono Villar (6), Ugrai (7) – Makrai (7), Szarka (6). Vezetőedző: Bódog Tamás.

Újpest FC: Balajcza (6) – Heris (6), Kálnoki Kis (5), Kecskés (5), Windecker (6) – Balogh B. (5), Sankovic (5), Diarra (6), Balázs B. (6) – Angelov (6), Lázok (6). Vezetőedző: Nebojsa Vingjevic.

Csere: Kecskés helyett Cseke (-) a 63., Lázok helyett Bardhi (-) a 63., Angelov helyett Perovic (-) a 75., Makrai helyett Ternován (-) a 83., Lipták helyett Jagodinskis (-) a 88., Vela helyett Szabó I B. (-) a 93. percben.

Sárga lap: Balogh B. a 13., Diarra a 42., Lipták az 53., Bardhi a 66., Karan a 72., Sankovic a 89. percben.

Gólszerző: Makrai (1-0) a 19., Ugrai, 11-esből (2-0) a 32., Lázok (2-1) az 52., Karan (3-1) a 68. percben.

Bódog Tamás: – Nehéz mérkőzés volt, de úgy gondolom, hogy megérdemelten szereztük meg a három pontot. Le a kalappal a fiúk előtt, mert nehéz helyzetben, az Újpest szépítése után is sikerült a saját játékunkat játszani, és megnyerni a meccset. A játékosok ki voltak éhezve a sikerre, régóta nem nyertek meccset, felszabadult bennünk egy blokk, jó érzés ez a győzelem, remélem, hogy ilyen lesz a folytatás.

Nebojsa Vignjevic: – A mérkőzés elejétől kezdve a hazai csapat jobb volt nálunk, számukra ez egy nagyon fontos mérkőzés volt. Számunkra is fontos volt, de látszott ellenfelünk hozzáállásából, agresszivitásából, hogy nagyon akarják a sikert. Az első félidőben két gyors gólt kaptunk, ami megfogott minket. A második játékrészben próbáltunk felzárkózni, gól formájában meg is lett ennek az eredménye, de a harmadik bekapott találat után eldőlt a meccs, mert a támadó harmadban nem voltunk elég agresszívak. Megérdemelten nyert a Diósgyőr, reméljük szerdán, a Magyar Kupa meccsen jobbak leszünk.

A gólok története

19. perc: Nono Villartól került a labda balra, Ugraihoz, aki a 16-oson belül jól passzolt az üresen álló Makraihoz. A csatár 7 méterről eleresztett lövésébe a visszafutó Balogh B. még vetődve beleért a gólvonalon, de nem tudta megakadályozni, hogy a játékszer a kapu közepében kössön ki, 1-0.

30. perc: Makrai futott el a bal oldalon, majd a 16-oson belülre érve, Kecskés és San­kovic között, utóbbi buktatása miatt elesett. A játékvezető 11-est ítélt, amit Ugrai vágott az ellenkező irányba vetődő Balajcza mellett a kapu jobb oldalába, 2-0.

52. perc: Diarra balról adta be középre a labdát, Lázok az ötösön belül két diósgyőri védő között fejelt a kapuba, 2-1.

69. perc: Ugrai jobb oldali szögletét a középen érkező Karan 5 méterről fejelte a kapu bal oldalába, 3-1.

