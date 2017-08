DVTK vs. Puskás – Két különböző politika találkozója…

Négy forduló után 7 ponttal a tabella harmadik helyén áll a diósgyőri együttes, a klub csütörtökön megtartott sajtótájékoztatóján először ez került terítékre, abban a tekintetben, hogy a megjelentek elégedettek-e mindezzel.

– A harmadik mérkőzés után azt mondtam volna, hogy igen, na most a balmazújvárosi meccs után nem lehet elégedettségről beszélni, mert bőven van, volt hiányérzet, de nemcsak bennem, hanem a játékosokban, szurkolókban, mindenkiben – hangsúlyozta Bódog Tamás szakmai igazgató, aki természetesen kapott arra vonatkozó kérdést is, hogy mi történt a hajdúsági összecsapáson.

– Mindenki láthatta, hogy messze álltunk az emberektől, nem sprintben közlekedtünk, a párharcokat elveszítettük. Az első félidő nem volt jó, de nem volt rossz, elment, viszont utána olyan területeket adtunk az ellenfélnek, amiket ők kihasználtak. Elforgatták a játékot, gyors embereik voltak, lekontráztak, mi pedig nem voltunk mellettük. A területet átadtuk, s azzal a sebességgel, amivel érkeztek, nem tudtuk ezeket a játékosokat felvenni. Azért nem kellett volna ennyire szétesni, ami a végén jellemzett bennünket, és illett volna a párharcokat nagyobb százalékban megnyerni. Levonta mindenki a megfelelő következtetéseket, szerintem nagyjából jól feldolgoztuk ezt a vereséget.

Ön szerint hányadik helyen végez a DVTK a 2017/2018-as szezonban? 1-3.

4-6.

7-10.

11-12. Eredmények megtekintése

Loading ... Loading ...

Hasznára tud lenni

A héten igazolt Kocsis Gergővel kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozta a diósgyőriek szakmai igazgatója:

– Úgy éreztem, hogy középen lyukasak vagyunk, a védekezésünk középpályán nem volt rendben, és kerestünk egy olyan embert, aki ezt a feladatot meg tudja oldani. Gergő személyében olyan játékost találtunk, aki mind védekező középpályás poszton, mind belső védő poszton a csapat hasznára, segítségére tud lenni.

Az ide vonatkozó kérdésre, hogy a friss szerzemény lehet-e a kezdőben, s hogy várható-e még új játékos, a szakmai igazgató ezeket mondta:

– Először is meg kell nézni, milyen állapotban van, mit tudna pillanatnyilag a mi játékunkhoz hozzátenni, tegnap jött, ez a holnapi edzésen ki fog derülni. A szerdai napot még regenerálással töltötte, meglátjuk szombaton dél­előtt, hogy egyáltalán keretben lesz-e, s ha ott lesz, akkor játsszon-e. Érkező várható, három hét van vissza az átigazolási időszakból, addig még sok minden történhet.

Nem lenne rossz

Előkerült az a téma is, hogy csatárposzton nincs-e hiány­érzete, hiszen az eddig megszerzett hét gól közül egyet ért el támadó.

– Persze, hogy minősíti a csatárt a gólszám, de ugyanúgy minősíti az egész csapatjátékot – fogalmazott Bódog Tamás. – Én is látom azokat a hibákat, amik nem vezetnek a gólhoz, látom, hogy mi az, amiben fejlődni tudnak. Én sem vagyok elégedett a csatárok munkájával, az elmúlt héten az egész csapat teljesítménye nem volt rendben. Nem lenne rossz, ha ők is betalálnának, annak ellenére, hogy mindenki benne van a támadásban és a védekezésben. Ez egy folyamat, bízom abban, hogy ebben a folyamatban mindenki tanulni fog és a következő időszakban ez jobban fog működni.

A DVTK szombaton 18 órától végre „hazatér” a debreceni Nagyerdei Stadionba, ahol azt a Puskás Akadémiát fogadja, amely eddigi négy fellépésén mindössze egyetlen egy árva pontocskát szedett össze.

– Feszült találkozóra számítok, hiszen egy hete veszítettünk mi is, és ők is, úgyhogy izgalmas mérkőzésnek nézünk elébe – latolgatott Bódog Tamás. – De úgy gondolom, hogy a csapat felkészült, javítani akar, mindent meg fogunk tenni azért, hogy jobban nézzünk ki a pályán, mint a múlt hét végén. Tisztában vagyok azzal, hogy milyen játékosokat igazoltak, nem lesz könnyű, de mindent meg fogunk tenni. Minden meccsen reális esélyük volt a győzelemre, remélem, mi is megtaláljuk annak a kulcsát, hogy ez ugyanígy folytatódjon.

Ön szerint mi lesz a DVTK - Puskás Akadémia mérkőzés végeredménye? Fölényes diósgyőri diadal

Egy gólos DVTK siker

Döntetlen

Egy góllal nyer a Puskás Akadémia

Magabiztos felcsúti győzelem Eredmények megtekintése

Loading ... Loading ...

A két klub politikájáról (a DVTK-nál csak néhány új ember érkezett a nyári szünetben, Felcsúton azonban egy komplett csapatot igazoltak), ezeket fogalmazta meg a Diósgyőr szakmai igazgatója:

– Én elégedett voltam azokkal a játékosokkal, akik itt voltak, nem volt szükségem olyanokra, akik egy kosár pénzbe kerültek volna, mi szépen, szerényen építkezünk, remélem, jó úton vagyunk…

Játékosszavak

Busai Attila, a DVTK középpályása: – Az első három forduló nagyon jól sikerült, jól játszott a csapat, az utolsó mérkőzésen viszont sajnos szétestünk a végére. Nem érdemeltünk győzelmet, de nagy lett a különbség, ami nem volt a két csapat között. A hétvégén ezt szeretnénk kijavítani, így is készültünk a héten. Nehéz találkozóra számítok, nagy a nyomás a Puskás Akadémián, hiszen még nem tudtak nyerni, úgyhogy jó találkozóra számítok, s bízom abban, hogy győzelemmel tudjuk zárni. Elemeztük a saját játékunkat, hogy majd mit hogyan kellene csinálni, biztos nagyon készülnek ők is. Sok jó játékost igazoltak, nyilván időre van szükségük, amíg összeszoknak, és csapat benyomását keltik, kíváncsian várom. Legutoljára a Mezőkövesddel játszottunk Debrecenben, jó emlékeim vannak arról a mérkőzésről, hiszen sikerült gólt szereznem. Bízom benne, hogy a hétvégén is lesz erre lehetőségem, amennyiben szerephez jutok.

– Molnár István –

OTP Bank Liga, 5. forduló:

szombat:

Budapest Honvéd-Újpest FC 18.00, v.: Farkas Á.

Vasas FC-Mezőkövesd Zsóry FC, Szusza Ferenc Stadion 18.00, v.: Berke

Ferencváros-Paksi FC 18.00, v.: Erdős

Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia, Debrecen 18.00, v.: Iványi

Swietelsky Haladás-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő, Sopron 18.00, v.: Szabó Zs.

Videoton FC-Debreceni VSC, Felcsút 20.30, v.: Kassai

A tabella:

1. Budapest Honvéd 4 2 2 – 8-4 8 pont

Videoton FC 4 2 2 – 8-4 8

3. Diósgyőri VTK 4 2 1 1 7-6 7

4. Vasas 4 2 – 2 3-3 6

5. Mezőkövesd Zsóry FC 4 2 – 2 5-10 6

6. Ferencváros 4 1 3 – 8-3 6

7. Újpest FC 4 1 3 – 7-6 6

8. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 4 1 2 1 7-4 5

9. Paksi FC 4 1 2 1 7-6 5

10. Swietelsky Haladás 4 1 – 3 1-7 3

11. Debreceni VSC 4 – 2 2 2-4 2

12. Puskás Akadémia 4 – 1 3 2-8 1

Kocsis Gergő a Puskás ellen bemutatkozhat a DVTK-ban Miskolc - Tovább folyik a DVTK keretének megerősítése, Kocsis Gergő személyében egy Németországban nevelkedett, a válogatott keretébe is meghívott, védekező középpályás és középső védő posztján is bevethető játékos érkezett. Szerda reggelre minden adminisztratív akadály elhárult, így j... Tovább a cikkhez

Balmazújváros vs. DVTK - Az első vereség: súlyos ,,négyes" a... Miskolc - Szombaton Balmazújvárosban játszott a DVTK a labdarúgó NB I 4. fordulójában. A két csapat, a balmazújvárosi, és a diósgyőri első egymás elleni élvonalbeli találkozójára készülhetett szombaton délután, igazi kánikulában, 36–37 fokos melegben. Érdekesség, hogy a hajdúságiaknak v... Tovább a cikkhez

Labdarúgó NB I – Eredmények és tabella – 4. forduló – 2017/2... Balmazújváros/Budapest/Debrecen/Mezőkövesd/Miskolc - A címvédő Budapest Honvéd és a legutóbb második Videoton is 2-0-ra nyert idegenben a labdarúgó OTP Bank Liga negyedik fordulójában, ezzel holtversenyben az élen állnak. A három kör után listavezető Diósgyőr elszenvedte első vereségét,... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA