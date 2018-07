Fernando: „Ha így folytatjuk, még sok mérkőzést fogunk nyerni”

Fernando Miguel Fernandez Escribano: – Igazán jó mérkőzést játszottunk, mindkét csapat nyerni akart. Elégedett vagyok a játékosaimmal, mert egészen más arcukat mutatták, mint a múlt héten. Az első perctől uraltuk a meccset, jól védekeztünk és támadtunk, de Bárdos két egyéni hiba után kétgólos hátrányba kerültünk. A fiatal játékos tehetséges, jól dolgozott egész héten, de elkövetett két hibát, a kispadról azzal tudtunk neki segíteni, hogy lecseréljük. Ezt követően visszajöttünk a mérkőzésbe, győzelmet érdemeltünk volna, de ilyen a foci, nem elég jól játszani, gólokat is kell lőni. A csapat jól reagált a hátrányra, végig győzelemre játszottunk, sokat tettünk a sikerért, véleményem szerint nem egy pontot nyertünk, hanem két pontot vesztettünk. Mindig a pályán lévő játékosok döntik el, hogy ki áll a 11-esnél a labda mögé. Ugrai Roland számos büntetőt értékesített már pályafutása során, most nem sikerült. De nem hibáztatom ezért, nagyobb baj, hogy utána nem sikerült megszerezni a 3. gólt. Ugi a bajnokság egyik legjobbja, válogatott szintű játékos, persze neki is javulnia kell. Amit mostanában látunk tőle, az nem az a szint, amire képes, nekünk edzőknek az a feladatunk, hogy kihozzuk belőle a maximumot. Ez volt a csapat egyik legjobb mérkőzése, mióta én vagyok az edzője. Ha így folytatjuk, még sok mérkőzést fogunk nyerni, mert megvan a csapat ereje a sikerhez.

Benczés Miklós: – Hál’Istennek a végén kell értékelni a látottakat, mert annyi fordulat, döntő volt a találkozón, hogy ki kellett várni a végét, hogy mi lesz. A találkozó végén gratuláltam a játékosaimnak. A kiállítás után szervezett, az elsőben attraktív játékot nyújtottunk. Meg kell találni az egyensúlyt, és ha ez sikerül, akkor leszünk jó csapat. A múlt héthez képes a játékosok előre léptek. Döntő momentum volt Forgács beállítása, mert jól ad be, sok beívelés érkezett, az első gólt is szöglet után szerezte a DVTK. A pontrúgások mindig veszélyt jelentettek, mert a DVTK az egyik legmagasabb csapat, mi pedig átlag alattiak vagyunk.

BOON-ÉLŐ – DVTK vs. Puskás Akadémia 2-2 (1-2) Miskolc - A labdarúgó OTP Bank Liga NB I 2018/19-es szezonjának 2. fordulójában a Diósgyőri VTK gárdája a Puskás Akadémia FC együttesét fogadta szombaton 17 órától Miskolcon. Az összecsapásról élőben tudósítottunk a Borsod Online-on! Labdarúgó OTP Bank Liga NB I, 2. forduló ... Tovább a cikkhez

