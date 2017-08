DVTK vs Puskás – A „kis” spanyol egy pontot megmentett a Nagyerdőben

A balmazújvárosi fiaskó mély nyomokat hagyott Bódog Tamás szakmai igazgatóban, aki a fél csapatot lecserélte a felcsútiak elleni összecsapásra. A kapuban Rados helyett Antal kezdett, a védelem jobb szélén Eperjesi helyét a februárban Újpestről Diósgyőrbe érkezett Nagy T. kapta (ebben a szezonban először szavazott neki bizalmat a szakvezető), a Vácról igazolt középpályás, Tóth B. posztján Oláh B. jutott szerephez, míg az eddig standard Szarka–Ioannidis csatárduót a Makrai–Ugrai kettősre váltotta a piros-fehérek szakmai igazgatója. Ezenkívül a Dunaszerdahelyről kölcsönbe érkezett friss szerzemény Kocsis G. már a kispadon találta magát.

Két gól, hamarjában

A forduló előtt harmadik DVTK négy abszolút idegenbeli (Szusza Ferenc-stadion, Bozsik stadion, Sopron és Balmazújváros) után tért „haza” ideiglenes otthonába, ahol 2500 szurkoló biztatta a csapatot. A korábbi négy, Diósgyőr pályaválasztása mellett megrendezett PAFC elleni összecsapás három miskolci és egy Puskás-sikert hozott, igaz, valamennyi alkalommal egy gól döntött ide vagy oda. A dunántúli község csapatát az a Pintér Attila vezette harcba, aki 1996 tavaszán az NB II-ben, a Diósgyőri FC-ben szerepelt, Verebes József irányítása alatt.

Sok mozgással

Korán, már a negyedik percben megszerezte a vezetést a vendéggárda, Heris meg tudta csinálni magának a lehetőséget, azonban pár perccel később a látogatók kapusa nagyot hibázott. Bár dicséret a letámadó Makrainak is járt, aminek a jutalma egy potyagól lett, ami persze nem befolyásolta a diósgyőri szimpatizánsok örömét. Az már a meccs elején feltűnt, hogy a magas labdákkal kevésbé lehet majd eredményes a DVTK, viszont sok mozgással, lendülettel meg lehet zavarni a PAFC-ot. Így tett Ugrai is, aki a 19. perc végén beírhatta volna magának az aznapi másik diósgyőri találatot, de a vendégek hálóőre ezúttal nem hibázott, jól reagált. Fél óránál járt az óra, amikor hosszabb időt töltött ellenfele térfelén a borsodi alakulat, aztán Mevoungouék passzolgattak a DVTK tizenhatosának előterében. A házigazdának inkább a jobb oldalon kellett védekeznie, mert ott volt aktívabb Spandler, illetőleg Szakály. Kicsit leült a mérkőzés, nem volt nagy nyomás egyik oldalon sem, egy-egy olyan átadás csúszott be, amely ha másként történik, talán helyzet alakulhatott volna ki. Makrai sarokkal perdítése – Heris mellett – hozott színt, ha csak kicsivel jobban koncentrál a támadó, újabb gólt ünnepelhetett volna. A félidő hajrája a házigazdáké volt, akik az első játékrészben többet kezdeményeztek ellenfelüknél – ezt mutatta az 5-1-es kapura lövési arány is.

Debütált Kocsis

Makrai nagy lehetősége vezette fel a második játékrészt, Vela is lőtt egyet, aztán a csereként beállt Knezevic mutatta meg magát. A szakvezetők közül Pintér Attila volt elégedetlenebb, mert alig 8 perc után ismét cserére szánta el magát. Viszont az irányító szerepet csak egy-egy szakaszban tudta átvenni a Puskás, helyzetekkel a Diósgyőr jelentkezett, ezen belül Óvári többnyire jól mutatta magát, de nagyobb panasz senkinek a produkciójára nem lehetett. Bő egy óra után „leszakadt az ég” a Nagyerdőben, komoly eső kezdte el áztatni a gyepet.

A 66. percben felmondta a szolgálatot a világítás egy része, és a játékvezető félbeszakította a mérkőzést, a vihar miatt is. A játékosok mintegy tizenöt percet töltöttek az öltözőben, aztán folytatódott a csata.

A 72. percben debütált a DVTK-ban Kocsis G., aki a védekező középpályás Busai helyére érkezett. Egyik gárda sem mondott le arról, hogy megnyerje a meccset, és egy jó bejátszás után Prosser lőtte előnybe a PAFC-ot. Bódog Tamás azonnal reagált, kettőt módosított az összetételen, beküldte Nono Villart és Ioannidist, hogy hátha meg tud menteni legalább egy pontot.

A Puskás apellálhatott a megugrásokra, mert a Diósgyőr jött a találatért, amit Vela egy nagyon szép lövéssel el is ért. A 25 éves spanyol középpályás ötödik szezonbeli mérkőzésén 4. gólját jegyezte, egy olyan meccsen, amelyen mind a két csapatnak járt a pont.

A Diósgyőr az egyik újonc (Balmazújváros) után a másikat (amely 12 igazolást hajtott végre a holtszezonban) sem tudta legyőzni, de ennek ellenére továbbra is az élbolyban tanyázik.

– Molnár István –

Jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – Puskás Akadémia FC 2-2 (1-1)

Debrecen, 2514 néző. V.: Iványi (Buzás, Medovarszki).

Diósgyőri VTK: Antal (5) – Nagy T. (5), Lipták (5), Karan (5), Tamás (5) – Vela (6), Busai (5), Oláh B. (5), Óvári (6) – Makrai (6), Ugrai (5). Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

Puskás Akadémia FC: Hegedűs L. (5) – Poór (5), Heris (6), Hegedűs J. (5), Spandler (5) – Mevoungou (5) – Szécsi (5), Márkvárt (5), Balogh B. (5), Szakály (6) – Diallo (5). Vezetőedző: Pintér Attila.

Csere: Spandler helyett Knezevic (6) a 46., Szécsi helyett Prosser (6) az 53., Busai helyett Kocsis (5) a 72., Makrai helyett Ioannidis (-) a 77., Oláh B. helyett Nono Villar (-) a 77., Márkvárt helyett Vanczák (-) a 88. percben.

Sárga lap: Spandler a 13., Busai az 55., Karan a 64., Márkvárt a 82. percben.

Gólszerző: Heris (0-1) a 4., Makrai (1-1) a 10., Prosser (1-2) a 74., Vela (2-2) a 89. percben.

Bódog Tamás: – Úgy gondolom, hogy erre a kilencven percre lehet építeni, a csapatnak a reakciója a múlt heti mérkőzésre rendben volt. Voltak emellett hibák, amelyek a gólokhoz vezettek, ez bosszantó, de ha a végét nézzük a mérkőzésnek, hogy az utolsó percig küzdöttünk, az szintén rendben volt. Úgy érzem – persze az ember mindig elfogult –, hogy nekünk voltak a nagyobb lehetőségeink, de az ellenfélnek is megvolt 1-2-nél ugyanúgy a kontrája. Az a fontos, hogy lehetett látni: a játékosoknak a hozzáállása, az a pozitív agresszivitás megvolt a játékunkban, feledtettük az előző meccset, nem volt a fejekben. Egy jó mérkőzést játszott a csapatom. Amit kértünk, azt próbálták a játékosok megvalósítani. Diego Vela jó formában játszik, megvan a tempó a játékában, kiválóan egy-egyezik, és van önbizalma a kapu előtt, neki nem kell öt helyzet egy gólhoz, vagy húsz helyzet egy fél gólhoz, hanem odamegy és belövi. A találkozó után megdicsértem a csapatot, mert büszke vagyok rá, karaktert mutatott. Erre fogunk építeni.

Pintér Attila: – Jól kezdtük a mérkőzést, hiszen megszereztük a vezetést. Aztán: csak oda tudok kilyukadni, mint az előző hetekben, hogy olyan gólt kaptunk, ami edzésen nem megengedhető, amivel ki tudott egyenlíteni a Diósgyőr. A kapott góltól kicsit megzavarodott a csapat, hiszen folyamatosan olyan gólokat rúgatunk az ellenféllel, amelyek nem férnek bele. A félidőben rendeztük a sorokat, a másik félidőben, ahogy kijöttünk, átvettük a játék irányítását, mi domináltunk, igaz, az első öt percben a DVTK-nak volt lehetősége. Voltak azonban nekünk is lehetőségeink, melyekből előbb meg tudtuk volna fordítani a mérkőzést, ez később sikerült is. Szóltam, hogy zárjuk le a bal oldalt, ne tudjon bennünket Vela megfutni, de mentünk előre, mindent elkövettek a győzelemért a játékosok. A labdarúgás észjáték, hogy ha megvan a vezetés, az ellenfél erősségeit ki kell tudni zárni. Ma sem kaptunk meg egy százszázalékos 11-est… Összességében jó mérkőzést láthatott a közönség, mindkét csapat nyíltan játszott, nyerni szeretett volna.

A gólok története

4. perc: Vendégszabadrúgás után Márkvárt pörgette be a labdát a 16-oson belülre, Heris felé, aki 8 méterről a kapuba lőtt, 0-1.

10. perc: Hazaadás után túl sokat gondolkodott Hegedűs L., ott termett Makrai, akinek a búcsúszó lábába a Puskás kapusa belelőtte a labdát, az pedig a hálóban kötött ki, 1-1.

74. perc: Hegedűs J. játszott jobbra Prossernek, aki 10 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, 1-2.

89. perc: Nono Villar adott jó labdát Velának, aki elhúzott a jobb oldalon, bevezette a labdát a büntetőterületen belülre, és 9 méterről a kapu jobb hálójába lőtt, 2-2.

OTP Bank Liga, 5. forduló:

Budapest Honvéd-Újpest FC 2-1

Vasas FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1

Ferencváros-Paksi FC 1-1

Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia 2-2

Szombathelyi-Swietelsky Haladás-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 3-1

Videoton FC-Debreceni VSC 1-0

A tabella:

1. Budapest Honvéd 5 3 2 – 10- 5 11 pont

2. Videoton FC 5 3 2 – 9- 4 11

3. Diósgyőri VTK 5 2 2 1 9- 8 8

4. Vasas 5 2 1 2 4- 4 7

5. Mezőkövesd Zsóry FC 5 2 1 2 6-11 7

6. Ferencváros 5 1 4 – 9- 4 7

7. Swietelsky Haladás 5 2 – 3 4- 8 6

8. Paksi FC 5 1 3 1 8- 7 6

9. Újpest FC 5 1 3 1 8- 8 6

10. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 5 1 2 2 8- 7 5

11. Debreceni VSC 5 – 2 3 2- 5 2

12. Puskás Akadémia 5 – 2 3 4-10 2

Az 6. forduló programja:

augusztus 17., csütörtök:

Ferencváros – Szombathelyi Swietelsky-Haladás 18.00

augusztus 18., péntek:

Debreceni VSC-Vasas FC 19.30

augusztus 19., szombat:

Mezőkövesd Zsóry FC-Budapest Honvéd 18.00

Puskás Akadémia FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 18.00

Újpest FC-Diósgyőri VTK 20.30

szeptember 6., szerda:

Paksi FC-Videoton FC 19.30

