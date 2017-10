DVTK vs. PEAC – A kispadról jöttek be a fordulatszám-beállítók

A női kosárlabda Európa Kupa F csoport 2. fordulójának keretében rendeztek tegnap mérkőzést Miskolcon: a városi sportcsarnok hazai csapatok nemzetközi összecsapásának adott otthont, és bár az együttesek magyarok voltak, a mezőny internacionális volt, külföldi állampolgárságú edzőkkel a kispadon, a hazai kezdőben három, a vendégben négy légióssal.

Pörgősen nyitottak

A két csapat visszafogottan kezdett, mintha egy picit méricskélték volna egymást és arra vártak volna, hogy az egyik fél beállítja a mecc­s fordulatszámát. 4-6 után Raksányi szerezte a meccs első tripláját, és mivel a tiszta dobóhelyzetek is kimaradtak ekkoriban hazai oldalon, a DVTK szakvezetője kettős cseréről döntött az 5. percben, két magyarját, Nagy D.-t és Zelét hívta le. Az újak viszont pörgősen nyitottak: Melnika centergólja után Szabó F. is betalált, majd újra a lett válogatott következett, és amikor az üde diósgyőri két perc végén Burkholder is gólt szerzett, időt kért a Pécs (14-9). De ez nem sokat segített a baranyai csapaton, még a büntetőzés sem ment nekik (18-10), a negyed végén pedig Burkholder is bevágott egy hármast (21-10).

Határozatlanok

A második játékrész elején a DVTK-nál lehetőséget kapott a 16 éves, saját nevelésű Kiss A., aki 14 másodpercen belül góllal mutatkozott be. De ettől nem került padlóra a PEAC, mert egy picit jobban dobtak a lazábban védekező hazai csapattal szemben (28-20). Amikor Nagy D. tripla után Engelman ziccer­passzt adott Szabó F.-nek, a 15. percben ismét vendég pauza következett (33-20). A fehér mezesek játékába az rondított bele, hogy faultproblémákkal küszködtek, a 17. minutában ez az arány 12-4 volt. Mivel a tiszta védekezés nem ment a DVTK-nak és a támadásoknál is határozatlanok voltak, Svitek edző gyors egymásutánban kétszer is időt kért (33-26). Burkholder faultos kosarával mozdult el három perc után a 33-ról a Diósgyőr és lett ezzel tíz egység a csapatok között a hosszú szünetre (36-26).

Nem mindegyik

A térfélcserét követően tovább nőtt a hazaiak előnye (42-28), a hétemberes rotációval játszó PEAC-ban nem mutatkozott húzóember, és így nem is nagyon tudtak a Diósgyőr után eredni (44-32). Ráadásul a 27. percben a vendégek egyik magas embere, Imobvioh megsérült és innentől egy ideig hat játékost tartott tűzben szakvezetőjük. Annyira azért jók voltak, hogy nem szakadtak le jobban, elsősorban azért, mert a DVTK részéről a tiszta dobások közül nem mindegyik ért célba (54-42).

A záró játékrész elején Zele ért el faultos kosarat, majd nem sokkal később Burkholder után Engelman növelte 16 egységre a saját termését, és ez már Carrasco edzőnek is sok volt, időt kért (61-44). A DVTK a folytatásban is uralta a meccset és amikor a mezőny legjobbja, Burkholder elérte a 20-at, ismét pécsi pauza pihentette a csapatokat (67-51). Ekkor, a 36. percben a mérkőzés kimenetele már nem volt kérdéses. A vége 14 pontos különbség, ami jóval kevesebb, mint a két félnek a múlt hónap középen, Kassán lejátszott edzőmeccsén elért 41 egységnyi diósgyőri sikere, de ez a mostani győzelem is magabiztos volt, ráadásul egy nemzetközi tétmérkőzésen született.

– Berecz Csaba –

Jegyzőkönyv

Aluinvent-DVTK – PEAC-Pécs

73-59 (21-10, 15-16, 18-16, 19-17)

Miskolc, 600 néző. V.: Perlic (horvát), Sentürk (török), Vavrova (cseh).

Aluinvent-DVTK: Nagy D. (3/3), ENGELMAN (18), BURKHOLDER (23/6), Pecková (6/3), ZELE (11). Csere: Szabó F. (4), Melnika (6), Kiss A. (2), Bach (-), Vukov (-). Vezetőedző: Stefan Svitek.

PEAC-Pécs: Mandic (8), Robertson (6), Raksányi (6/6), VUCUROVIC (14), Imobvioh (7). Csere: LICSKAI (12), Szűcs R. (5/3), Tenyér (-), Demeter (1), Szűcs L. (-). Vezetőedző: Gabriel Carrasco.

Stefan Svitek: – Örülök a győzelemnek. Voltak jó egyéni teljesítmények, de a támadó lepattanókra jobban kell figyelni, mert a második félidőben ellenfelünk támadásból vagy bedobta mindjárt, vagy a második, harmadik szándékból képesek voltak betalálni. Ez nem igazán tetszett, de összességében jobban kosaraztunk, szebb kosárlabdát mutattunk be, ezért tudtunk ma nyerni. Azért nem tudtunk igazán elmenni, mert ellenfelünk túl sok lepattanót szerzett.

Gabriel Carrasco: – Bár az első negyed elején jól kezdtünk, utána egy elég komoly gólcsendbe kerültünk, az ekkor kialakult különbség meghatározta az egész meccs képét. Igaz, egyszer feljöttünk 7-8 pontra, de nem volt reális esélyünk arra, hogy szorossá tegyük a mérkőzést. Fontos pillanatokban hibáztunk, bár végig küzdöttünk, gólok nélkül, csak kemény védekezéssel nem lehet sikert elérni. Reális eredmény született, és az is látszott, hogy nagyon rövid a kispadunk.

A csoport másik mérkőzésén:

Carolo Basket (francia) – Rutronik Stars Keltern (német) 79-63.

Az F-csoport állása:

1. Carolo 2 2 – 147–121 4

2. DVTK 2 1 1 131–127 3

3. Keltern 2 1 1 140–148 3

4. PEAC 2 – 2 128–150 2

