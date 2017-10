DVTK vs. PEAC – A felkészülésin nagyon győztek – most?

A diósgyőri női kosárlabdacsapat a múlt hét szerdán megkezdte a küzdelmeket az Európa Kupában, az F csoport 1. fordulójában 68-58-ra kikapott a francia Carolo Basket együttesétől. Azon a meccsen volt, hogy vezettek is a piros-fehérek, de végül nyert a csoport favoritjának tartott gall gárda.

Ki akarják használni

A második körben a magyar csoporttárs PEAC-Pécs látogat Miskolcra.

– Jön most hozzánk egy olyan csapat, amelyik be akarja bizonyítani, hogy meccsről meccsre jobb kosárlabdát játszik – fogalmazott Stefan Svitek, az Aluinvent-DVTK vezetőedzője. – A PEAC az első kupamérkőzésén kikapott a német Kelterntől, de az első félidőben sokáig diktálni, vezetni tudott, illetve a negyedik negyed utolsó öt percében is vissza tudott kapaszkodni. Egészen biztos vagyok abban, nem úgy jönnek hozzánk, hogy feladják a mérkőzést… Mi viszont szeretnénk azt kihasználni, hogy ismét hazai pályán leszünk, remélem, jó kosárlabdával ki tudjuk szolgálni a közönségünket.

A két gárda szeptember közepén Kassán vívott egymással felkészülési meccset, és a Diósgyőr 91-50-re nyert, hogy ebből ki lehet-e indulni, erre az alábbiakat válaszolta a felvidéki szakvezető.

– Valamit ki lehet belőle venni, láttuk a játékosaikat, ezzel a kerettel vágtak neki a bajnokságnak és az Európa Kupának is – tette hozzá Stefan Svitek. – Az eredménnyel magával nem kell, hogy foglalkozzunk, hiszen ez egy új, más mérkőzés lesz.

Másra készülnek

Amennyiben a DVTK ezt a találkozót hozná, bejelentkez(het)ne a második helyre, a franciák mögé, ám ezzel a felvetéssel kapcsolatban a szlovákiai edző az alábbiakat tartotta fontosnak megjegyezni.

– A lényeg, hogy minden mérkőzésre készüljünk fel rendesen, mindegyiket vegyük komolyan, próbáljunk meg nyerni, aztán meglátjuk, hogy mi lesz, mi történik – szögezte le Stefan Svitek. – Túl korai még a továbbjutási esélyekről beszélni, egy meccs ment le, még van öt, a szerdai forduló után sem lehet majd kijelenteni semmi biztosat.

Arról is kérdeztük a szakvezetőt, hogy át kell-e állniuk más játékra azért, mert mással rukkolt elő a Carolo és mással fog a PEAC.

– Nem hasonló a játékuk, másra kell készülnünk. Ahogyan már mondtam: nincs két ugyanolyan mérkőzés, ellenfél, ami nyilván kicsivel másabb munkát kíván – hangsúlyozta Stefan Svitek. – A Pécs próbálja kihasználni az egyéni dolgokat, amiket a játékosok képesek a pályán megcsinálni. Előszeretettel veszik elő a gyors indításokat, a rotációjuk azonban nem igazán mély.

Jó döntés volt

A DVTK legújabb szerzeménye Vukov Szonja, aki Amerikából tért haza. Amint azt maga megosztotta: májusban érkezett vissza Magyarországra, és július elején kiderült, hogy nem tud visszamenni. Elkezdett csapatot keresni, közben augusztusban az Universiadé-válogatottal készült, és kereste egy másik hazai egyesület is – nem árulta el, hogy melyik. Szeptember elején-közepén itt elkezdett dolgozni, ám a végén nem tudtak egymással megállapodni, így az ügynökével közösen léptek. Tudták, a Diósgyőr magyarjátékos-hiányban szenved, ezért felkeresték a klubot, és megegyeztek.

– Jó döntésnek tartom az ideigazolásom, nagyon komoly munka folyik a DVTK-nál, remélem, rövid és hosszú távon tudok belőle én is és a csapat is profitálni – mondta a hármas poszton bevethető, 23 esztendős kosaras. – Az első hazai, magyarországi mérkőzésem szombaton volt, bajnoki találkozó, ezt követi ez az Európa Kupa-meccs, amit nagy izgalommal várok. Remélem, jól fogunk szerepelni.

ÉM-MI

A csoport állása

1. Carolo Basket 1 1 – 68-58 2

2. Rutronik Stars Keltern 1 1 – 77-69 2

3. PEAC-Pécs 1 – 1 69-77 1

4. Aluinvent-DVTK 1 – 1 58-68 1

A csoport másik mérkőzésén, szerda, 20.00: Carolo Basket (francia) – Rutronik Stars Keltern (német).

VISSZA A KEZDŐOLDALRA