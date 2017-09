DVTK vs. Paks – Szabó János, a láthatatlan ember

A labdarúgó NB I 9. fordulójában szombaton kora este Diósgyőri VTK – Paksi FC meccset rendeztek Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban. A stadionjának újjáépítése miatt folyton-folyvást idegenben játszó DVTK-t ezúttal meglehetősen kevés drukker kísérte el a hajdúsági megyeszékhelyre, 1 órával a meccs előtt még csak nyolcszáz-egynéhány belépő talált gazdára, és a kezdést megelőzően a kérdés az volt, hogy lesz-e négy számjegyű a meccs nézettsége a helyszínen. Lett, de nem volt meglepő, hogy nem voltak sokan a lelátón, ugyanis évek óta a Paks az a csapat, amelyik a legkevésbé vonzza a diósgyőri szurkolókat.

A két együttes közül a pályaválasztó várhatta nagyobb reményekkel a meccset, hiszen csak az eltiltott Szarkára nem számíthatott Bódog Tamás szakmai igazgató, míg a túloldalon kollégája, Csertői Aurél sérülés miatt nélkülözni volt kénytelen Harasztit, Hahnt, Szakályt és Nikházit, eltiltás miatt pedig Lenzsért. Emiatt a múlt heti kezdőcsapatukhoz képest két helyen változtatott a vendégek szakvezetője, Koltai lett kezdő Hahn hiányában, belső védőként pedig Lenzsér helyett Zachán. Utóbbi nem igazán tudott élni a kapott bizalommal, mert már a meccs elején akkora hibát vétett, amiből gólt szerzett a DVTK, és ezen akár el is mehetett volna a meccs, de mivel nem ez volt az egyetlen ilyen a bakiparádék meccsén, így a megmozdulása a meccs végére a feledés homályába merült.

A Diósgyőrnél a két szélső védőt, Nagy T.-t és Forgácsot cserélte ki erre az összecsapásra Bódog edző, Eperjesire és Tamás M.-re, valamint a csatár Makrai helyett Ioannidis kezdett. Ezek közül utóbbi jó döntésnek bizonyult, hiszen a görög játékos ittléte óta a legjobb teljesítményével rukkolt elő, míg Tamás M. a nagy megmentő lehetett volna, ha a második paksi gól előtt kicsivel több szerencséje van, és a kapufa mellé perdült róla a labda. Eperjesinek csak egy félidő jutott, mert feláldozásra került a háromvédős játék oltárán, ugyanis a hátvéd helyett csatárt küldött be Makrai személyében a második félidőre a DVTK szakvezetője. És bár Makrai ezt egy kapuba küldött labdával hálálta meg, mégsem került fel a meccs gólszerzői közé a neve…

De picit visszatekerve a mecc­s kronológiáján, Zachán nagy hibája után nem sokkal egyenlített a Paks, amit nagyrészt annak köszönhetnek, hogy másokkal ellentétben Vági nem azt a labdát kereste az oldalvonal mellett, amivel addig játszottak, hanem egy váltójátékszerrel dobta támadásba csapattársát. Igaz, hogy emiatt két labda is a pályán volt, de ez a paksikat és a játékvezetőt sem zavarta, legfeljebb 1-2 DVTK-játékost, akik talán emiatt egy ütemmel később indultak a végül gólpasszt adó Koltai után. A következő két gólban a két kapus volt erősen benne, előbb Antal B. nem volt elég határozott, majd Verpecz gondoskodott róla, hogy róla is beszéljenek a meccs kapcsán, hasonló felhanggal. Ez utóbbi az 50. percben történt, ekkor alakult ki a 2-2-es állás. Ezt megelőzően a Diósgyőr szerezhetett volna többször gólt, hiszen 1-1-et követően, Koltai 19. percben eleresztett, kaput találó lövése (ez volt a vendégek egyetlen olyan kaput találó kísérlete, ami nem jutott túl a gólvonalon), és Papp K.-nak az első félidő hosszabbításában bemutatott veszélyes fejese között sokkal inkább a Diósgyőrnek állt a meccs. Csakhogy Óvári sem fejjel, sem lábbal nem volt elég jó ahhoz, hogy vezetéshez juttassa övéit, Ugrai pedig egy ígéretes szabadrúgáson kívül azzal vétette magát észre, hogy a 28. percben kihagyott egy nagy ziccert.

De nemcsak ekkor, hanem az egyenlítést jelentő második diósgyőri gólt követően is, amikor Verpeczbe vezette bele a labdát. A levegőben lógott ebben az időszakban a piros-fehérek harmadik találata, de Lipták fejese elkerülte a kaput, Ioannidis csak zavart okozott a 16-oson belül, majd Makrai lövése célt tévesztett. A Diósgyőr dominanciája a 65. percben hozta meg az áttörést, Ugrai remek passzal tette jóvá addigi hibáit, és Makrai sem rontotta el a ziccert, az oldalvonali asszisztens viszont igen, mert annak ellenére lest jelzett, hogy nem volt az, ugyanis Szabó J. 2-3 méterrel bennragadt. Ezek után volt még egy biztató lehetősége a Diósgyőrnek, de a következő ellentámadásból gólt kaptak: egy kontra végén a csereként beállt Daru két DVTK-s játékos között is a kapuba tudta pöckölni a labdát.

És mint utóbb kiderült: ezzel véget is ért a piros mezesek számára a meccs, mert ugyan mentek előre, de a nagy nyomás közepette helyzeteket már nem sikerült kialakítaniuk, ráadásul a meccs­re nevezett játékosok közül a kispadról sem tudott olyan pluszt beküldeni Bódog edző, aki esetleg lökést adhatott volna csapatnak (figyelemre méltó, hogy a szünetbeli hadrendváltoztatás után ellőt egyik cseréjét követően már csak egyet változtatott, a harmadik cserelehetőséget kihasználatlanul hagyta), ráadásul a mérkőzés utolsó másodperceiben még egy döfést bevitt a Paks, és ezzel egy jól játszó DVTK-t véreztetett el.

Hogy a 2-4 után ki kiben, miben találja meg a vereség okát, az nézőpont kérdése. Biztosan lesznek, akik a DVTK májusi bennmaradást segítő, visszaköszönetet olvassák ki a meccsből, függetlenül attól, hogy a meccs képét tekintve ennek nem volt semmilyen jele, és lesznek, akik 1-2 diósgyőri játékos minőségét vetik majd fel, illetve bizonyára sokan lesznek olyanok is, akik a játékvezetői team működésében találják meg a vereség okát (az biztos, hogy a DVTK legutóbbi, 2014-es Magyar Kupa-döntőjében, az Újpest ellen, 11-es rúgásokkal elvesztett mérkőzésen, a diósgyőri Kádárt a hosszabbításban tévesen kiállító Solymosi ázsiója aligha nőtt piros-fehér drukkerek körében ezen a napon). Kétségtelen, hogy sorozatban ez volt a második olyan bajnokija a DVTK-nak, ahol egált követően egy játékvezetői baki hozta hátrányos helyzetbe a piros-fehéreket (a múlt héten a Debrecen ellen az előnyszabály sajátos értelmezése után kapott gólt a hajrában a Diósgyőr), és innentől azt várhatják a csapat drukkerei, hogy mikor kapják vissza az élettől azt, amit mostanában elvettek tőlük. Persze még az is lehet, hogy soha, de a DVTK-nak ez a veresége nem tekinthető kudarcnak. Néha ilyen igazságtalan a foci, hiszen a labdarúgást igazából játszani akaró csapat is kikaphat, még akkor is, ha játékban jó úton jár, és jobbnak látszik ellenfelénél.

– Berecz Csaba –

Jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – Paksi FC

2-4 (1-2)

Debrecen, 1092 néző. V.: Solymosi (Farkas B., Becséri).

Diósgyőri VTK: Antal B. (4) – Eperjesi (5), Karan (6), Lipták (5), Tamás M. (5) – Busai (6) – Vela (5), Nono Villar (6), Óvári (5) – Ugrai (6), Ioannidis (6). Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

Paksi FC: Verpecz (4) – Vági (6), Zachán (4), Gévay (6), Szabó J. (5) – Simon Á. (5) – Koltai (5), Papp K. (5), Bertus (6), Hajdú Á. (6) – Bartha (6). Vezetőedző: Csertői Aurél.

Csere: Eperjesi helyett Makrai (5) a 46., Bartha helyett Daru (6) a 69., Óvári helyett Kitl (-) 71., Simon Á. Helyett Kecskés (-) a 75., Hajdú Á. helyett Kulcsár (-) a 89. percben.

Sárga lap: Gévay a 71., Hajdú Á. a 77., Daru a 91. percben.

Gólszerző: Ugrai (1-0) a 7., Bartha (1-1) a 12., Bertus (1-2) a 40., Ioannidis (2-2) az 50., Daru (2-3) a 72., Kulcsár (2-4) a 93. percben.

Bódog Tamás: – Nyerhető mérkőzés volt, ezer helyzettel, de nem sikerült berúgni ezeket sajnos. Eljutottunk oda, hogy voltak lehetőségeink, amelyekben benne volt a helyzet, remélhetőleg legközelebb a helyzetekből gólok fognak születni. Az első félidőnek volt egy olyan fázisa, amiért megdorgáltam a játékosokat, de a második játékrész az rendben volt, mentek, hajtottak a fiúk. Mondanám, hogy van ilyen, de inkább azt mondom: ez a meccs meghatározó volt abból a szempontból, hogy hátrafelé kell nézegetni a tabellán, ez kell tudatosuljon a játékosokban. Makrainak a les miatt meg nem adott találatát a kispadról nehéz volt megítélni, viszont a fű egyenesen van nyírva, és két méterrel beljebb volt a védő. De nem volt semmi extra, csak a „szokásos”, olyan, ami 2-2-nél fontos lett volna. A játékvezető azt mondta a meccs előtt, hogy normálisan beszéljek, én meg azt, hogy vezessék a meccset normálisan, a végén pedig nem mert kezet fogni velem, ez arrogancia. Az első félidőben is voltak lehetőségeinek, másodikban még jobban ment a játék, bosszantó, hogy így alakult. Jön két „nyerhető” meccs, azokat kell hozni.

Csertői Aurél: – Nem jól kezdtük a mérkőzést, a védekezésünk az katasztrofális volt, egyből adtunk az ellenfélnek lehetőséget. A DVTK agresszíven letámadott, jól csinálták, mi ebből a részből nem jól jöttünk ki, pontatlanul és lassan játszottunk. Négy gólt rúgtunk, ez parádés, az ellenfélnek megvoltak azok a lehetőségei, amivel megnyerhették volna a találkozót, hiszen helyenként, vagy inkább a meccs nagyobb részében a Diósgyőr jobban játszott. De ilyen a foci, mi berúgtuk, ők nem, viszont hosszú távon ez azért kiegyenlítődik. Érdekes összecsapás volt, amit némi szerencsével tudtunk megnyerni.

A gólok története

7. perc: A határozatlan Zachán elől Ioannidis szerezte meg a labdát a vendégek térfelének bal oldalán, majd megiramodott előre, és jól is adott középre két védő között, az üresen érkező Ugrai pedig a 11-es pont mögül lőtt a tátongó kapuba, 1-0.

12. perc: Vági végzett el gyorsan egy jobboldali bedobást a hazaiak térfelén, a picit ,,bealvó” védők mellett Koltai futott el, majd jól adott keresztbe, a jobb kapufával szemben érkező Bartha testéről pedig, 4 méterről, a kapuba pattant a játékszer, 1-1.

40. perc: Hajdú Á. próbálta meg kiugratni Papp K.-t, a kapu elé belőtt labdára Antal B. is indult, és hiába volt előnyösebb helyzetben a kapus, a rossz kijövetel miatt a testéről kipattant a labda. Éppen Bertus elé, aki 10 méterről laposan lőtt, a játékszer pedig a menteni igyekvő Tamás M. lábát érintve perdült a kapu bal oldalába, 1-2.

50. perc: Egy vendég hazaadás után Verpecz kapus hosszan szelídítgette a labdát, Ugrai odafutott, a kapus eltalálta a játékszerrel, és az a diósgyőri játékoshoz került. Ugrai miután balra kikanyarodott, visszagurított Ioannidisnek, aki középről, 9 méterről, laposan a kapu bal oldalába lőtt, 2-2.

72. perc: Hajdú Á. futott el baloldalon, Vela fellökni sem tudta, a középpályás egészen az alapvonalig zakatolt, majd középre adott. A labda a védők között eljutott Daruhoz, aki 2 méterről továbbított a kapu bal alsó sarkába, 2-3.

93. perc: A DVTK térfelén, az oldalvonal mellől végzett el szabadrúgást Bertus. A labda a 16-oson belül Daruhoz került, aki mellel tette le a labdát Kulcsárnak, a cserejátékos befelé araszolt, majd Kitl mellett elhúzva, 12 méterről a kapu bal oldalába lőtt, 2-4.

