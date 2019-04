DVTK vs. Paks – Prosser gólja után Könyves „besegített”

A labdarúgó NB I 29. fordulójában szombaton késő délután a Diósgyőri VTK együttese a Paksi FC gárdáját fogadta. Az alsóházi bajnokin a hazai csapatnak a kieső helyről való elkerüléshez kellettek a pontok, a vendégek, akik rendkívül tartalékosan érkeztek Diósgyőrbe, minimum egy döntetlenre vágytak, hogy megmaradjon a két alakulat közötti négypontos különbség a tabellán.

A Duna-parti együttesből Haraszti és Simon Á. mellett sérülés miatt Gévay, Vági és Kulcsár is hiányzott, és mivel utóbbi három védő, a vendégek szakvezetőjének a hátsó alakzat összeállítása okozta a legnagyobb gondot a meccs előtt. Már csak azért is, mert az előző bajnokijukon szerepelt védelmükből, a Puskás elleni, hazai 0-0-s meccsen Lenzsér és Fejes is besárgult, és ezzel összegyűlt annyi ilyen lapjuk, hogy a DVTK ellen nem léphettek pályára. Az előző meccs kezdőcsapatából rajtuk kívül még Remili hiányzott, ő csak a kispadra került. Helyette Könyves kapott bizalmat, de mint utóbb kiderült nem igazán tudott ezzel élni… A Paksi FC összetapasztott védősorába két középpályás is került, Kővári a jobb oldalra, Egerszegi pedig középre, ők ketten újak voltak a csapatuk előző mérkőzéséhez képest.

A DVTK egy hete, a Kisvárda vendégeként 1-1-es eredményt elért kezdőcsapatából csak Tajti hiányzott, aki sérülése miatt keretbe sem került, ezzel összefüggésben Vernes készülődhetett az első sípszóra.

DVTK fölény

A meccs azzal indult, hogy a hazai ultratábor meglehetősen keményen megfogalmazott rigmussal adta a hazai csapat tudtára, hogy nem kérnek az NB II-ből, és azt szeretnék, ha a Diósgyőr elmozdulna a kieső helyről. Nem feltétlenül emiatt, de nagy akarással kezdte a meccset a DVTK. A piros-fehérek többet birtokolták a labdát, a játék jobbára a paksi térfélen folyt, és a mezőnyfölény a 26. percben gólt eredményezett. A találat után sem változott nagyot a játék képe, a hazai gárda nem állt vissza, hogy őrizze az előnyét, a Paksnak viszont nem sikerült a diósgyőri kapu elé kerülnie. Aztán Könyves hívta fel magára a figyelmet, de nem olyan módon, hogy az csapata érdekeit szolgálta volna, két perc alatt összeszedett két sárga lapot, és kapott egy pirosat is, emiatt emberhátrányba kerültek a zöld-fehérek. Ezzel a hazai együttes a győzelemért járó három pont egyértelmű várományosa lett, és mint ilyen, az első félidő hajrájában nagyon közel járt ahhoz, hogy megduplázza előnyét, hogy eldöntse a meccset.

Közelebb jártak

A második félidő első másodperceiben úgy tűnt, nem lesz nagy változás a játék menetében, ám a 48. percben az első paksi helyzetet is feljegyezhettük, ami azt jelezte, hogy a vendégek a létszámbeli különbség ellenére sem tettek le arról, hogy az egyik pontot megszerezzék. A Paks nyitottabb, az első félideinél sokkal aktívabb játékában benne volt az egyenlítés lehetősége, a 63. percben Windecker fejese nem sokkal tévesztett célt. A túloldalon a DVTK előtt is adódtak nagy lehetőségek, Polgár szintén fejjel, a kapu torkában nem volt pontos, Mihajlovic lövését pedig lábbal védte Nagy G. kapus, és ezek mellett Prosser és Hasani játékában szinte végig benne volt, hogy betalálnak. A Diósgyőr igyekezett, de nem tudta rárúgni a másodikat, emiatt nyitott volt a meccs a végéig, és félő volt, hogy az elmulasztott gólszerzési lehetőség miatt jön a Paks bosszúja. A vendégek a hosszabbítás perceiben nagy nyomást fejtettek ki, de végül nem sikerült a kapuba találniuk, ami igazságtalan lett volna a játék képe, a helyzetek alapján, mert a DVTK sokkal közelebb járt ahhoz, hogy megszerezze a második gólját.

A Diósgyőr teljesen megérdemelten nyert, ám a megszerzett 3 ponttal sem tudott elkerülni a kieső helyről, mert riválisai, a Kisvárda és a Puskás is győzelemmel zárták ezt a fordulót. Viszont a most legyőzött Paksot maguk elé húzták a tabellán, és nem mellékesen a Kisvárdától vereséget szenvedett MTK is bekerült a veszélyes zónába. Az összesűrűsödött alsóházban négy fordulóban, sorrendben a Mezőkövesd (idegenben), a Vidi (otthon), a Honvéd (idegenben) és az Újpest (otthon) kellene annyi pontot összeszednie a DVTK-nak, hogy elkerüljön a kieső helyről.

Jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – Paksi FC 1-0 (1-0)

Diósgyőr, 3269 néző (a rendező által közölt adat). V.: Iványi (Berettyán, Szalai).

Diósgyőri VTK: Antal B. (5) – Polgár (6), Brkovic (6), Tamás M. (5) – Shestakov (5), Szabó B. (6), Márkvárt (6), Hasani (7), Juhar (6) – Vernes (5), Prosser (6). Vezetőedző: Fernando Miguel Fernández Escribano.

Paksi FC: Nagy G. (6) – Kővári (5), Egerszegi (6), Bobál (5), Szabó J. (6) – Windecker (6) – Könyves (5-2=3), Papp (5), Kesztyűs (5), Bartha (5) – Hahn (5). Vezetőedző: Csertői Aurél.

Csere: Bartha helyett Simon A. (5) a 60., Vernes helyett Mihajlovic (-) a 68., Papp helyett Kecskés (-) a 73., Juhar helyett Korbély (-) a 79., Kesztyűs helyett Cseke (-) a 80., Prosser helyett Tóth Barnabás (-) a 91. percben.

Sárga lap: Könyves a 34., Kesztyűs az 51., Vernes az 57., Tamás M. a 62., Bobál a 77., Brkovic a 88. percben.

Kiállítva: Könyves a 36. percben.

Gólszerző: Prosser (1-0) a 26. percben.

Fernando Miguel Fernández Escribano: – Úgy érzem, hogy a mai napon egy csapat volt a pályán, jobb teljesítményt nyújtottunk, mint a Paks. Tíz emberrel persze könnyebb volt. Egy negatívuma volt a meccsnek, nem 1-0-ra kellett volna nyerni, hanem 3-0-ra, vagy 4-0-ra. Ha tíz ember ellen játszol benne van a játékban, hogy több lehetőséged van, de amikor teljes létszámban játszott a Paks, akkor is jobbak voltunk. Sajnos, azt nem tudom, hogy miért nem sikerült legalább a második gólt megszerezni. Rengeteg helyzetünk volt, a pontot nem tudtuk rátenni az i-re. Ahogy az anyukám mondaná, aki nem ért a focihoz: a lényeg, hogy labdát minél többször kell valahogy az ellenfél kapujába juttatni. Ebből kellett volna több. De nyertünk, és egy ilyen győzelem mindig erőt ad. Ha ránézünk a tabellára, akkor azt látjuk, hogy sűrű lett a mezőny, a Paks csak 1 pontra van tőlünk. A következő meccsen, Mezőkövesden folytatni kell a pontgyűjtést.

Csertői Aurél: – Sajnos, a felelőtlen megmozdulások megpecsételték a sorsunkat, a kiállításra gondolok. Kilenc emberrel többet küzdöttünk, mint tízzel. Át kell értékelni a helyzetünket, sokkal többet kell tenni a sikerért, hangzatos nyilatkozatok helyett tettek kellenek. Nem mondom, hogy cserbenhagyta a csapatot, de nagy hátrányba hozta támadójátékosunk. Az első félidőben, a végjátékban egy-két passzt csináltunk, de ez nem sok minden volt. A szünetben azt kértem, hogy várjunk az alkalomra, hogy jó kontrát vezessünk. Minden megtettek a játékosok, hogy korrigálják az eredményt, szerencsével egy döntetlent tudtuk volna kihozni a meccsből.

Percek, események

26. perc: Hasani tette ki a labdát balra, Juharnak, aki Kővári mellett jól adott be középre, az érkező Prosser pedig Bobált megelőzve, 5 méterről laposan a kapu jobb oldalába lőtt, 1-0.

36. perc: Könyves lépett rá a felezővonalnál Tamás M. lábára. A játékvezető ezért sárga lapot adott a vendégjátékosnak, és mivel két perce is kapott már ilyet, a piros is előkerült, 10 főre fogyatkozott a Paks.

Helyzetek

5. perc: Shestakov a jobb oldalon Prosserhez passzolt, a csatár megpróbálta visszaadni a labdát a középpályásnak, aki picit lemaradt a passzról, és a lábáról a jobb kapufa mellé ment a laszti.

16. perc: Egy hazai előreívelés után Nagy G. jött ki a kapuból és mentett fejjel, ám tőle Juharhoz pattant a labda, a DVTK játékosa viszont hiába próbált 22 méterről az üres kapuba emelni, a játékszer a jobb kapufa mellett hagyta el a pályát.

17. perc: Hasani jobbról, 18 méterről lőtt a bal alsó sarok mellé.

40. perc: Prosser emelte a labdát Hasani elé, aki 8 méterről a bal kapufa mellé lőtt.

41. perc: Prosser baloldali elfutása után adott középre, a játékszer eljutott Hasanihoz, akinek a lövésebe Szabó J. tette bele lábát, valószínűleg góltól mentve meg ezzel csapatát.

43. perc: Prosser esett el a 16-oson belül a jobb oldalon, de a játékvezető nem látott okot arra, hogy 11-est ítéljen, pedig a szájához emelte a sípot.

44. perc: Prooser került helyzetbe egy rossz vendégfejes után a jobb oldalon, ellőtte a labdát a kapujából kifutó nagy G. mellett, de egy visszanyargaló védő a gólvonal elől mentett. Nem szabadult fel ezzel a paksi kapu, csak akkor, amikor Szabó B. 20 méterről a jobb alsó sarok mellé durrantott.

48. perc: Bartha kapta a jobb oldalon üresen a labdát a hazai 16-oson belül, de 13 méterről a hosszú sarok mellé emelt.

54. perc: Hasani emelése után Prosser az ötösön Szabó J. mellett próbálta tisztára játszani magát, de a védőn, és a kapujából futó Nagy G.-n végül nem tudta keresztül gyömöszölni a labdát.

59. perc: Hahn sarkalta a labdát balra, a felfutó Szabó J. lövése kipattant Antal B.-ről, de nem volt érkező vendégjátékos a kapu torkában.

63. perc: Kesztyűs jobbról érkező beadását Windecker fejelte 7 méterről a jobb felső sarok fölé.

67. perc: Hasani jobboldali szabadrúgást fogta meg Nagy G.

68. perc: Prosser passza után Hasani lőtt 18 méterről, balról a kapu fölé.

71. perc: Hasani szabadrúgása után Polgár érkezett az ötösre, a kapu torkában, de ilyen közelről is a jobb kapufa mellé fejelt, az óriási helyzetben.

76. perc: Juhar lőtt 22 méterről a kapu fölé.

81. perc: Szabó B. baloldali szögletét Brkovic fejelte a jobb kapufa mellé.

82. perc: Prosser passzával Mihajlovic lépett ki a jobb oldalon, ám 14 méterről eleresztett lapos lövését Nagy G. lábbal védte.

90. perc: Hasani középről, 22 méterről kapura szúrt lövését tenyerelte ki Nagy G.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA