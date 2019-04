DVTK vs. Paks: Nyugalom után idegeskedés

Miként az elmúlt két szezonban, úgy ezúttal is izgulniuk kell a diósgyőri szurkolóknak amiatt, hogy csapatuk bennmarad-e az NB I-ben. A 2018/2019-es évadból már csak öt mérkőzés van hátra, és a DVTK vezetőedzője, Fernando Miguel Fernández Escribano napokkal ezelőtt úgy fogalmazott, hogy innentől kezdve számukra minden meccs egy döntővel ér fel. Kétségtelen, szinte az összes jelzőt a „fontos” szó elé lehet tenni valamennyi meccs esetében, de mindez mit sem ér, ha a pályán később nem születik megfelelő eredmény. Így történt ez a legutóbb Kisvárdán is, ahol a miskolciak egy öngóllal előnybe kerültek, a szabolcsiak azonban nem sokkal a lefújást megelőzően egyenlítettek. Azt egyelőre nem tudni, hogy az újoncnál hagyott két pont mennyire fog hiányozni a Diósgyőrnek a végelszámolásnál, de az biztos, hogy nagyon kemény kilencven percekre kell készülniük Bacsáéknak a továbbiakban is.

Nem rajta ment el

A mostani összecsapást felvezető sajtótájékoztatón a piros-fehérek spanyol trénere nem értett egyet azzal a felvetéssel, hogy csapata Kisvárdán 1–0 után arra rendezkedett volna be, hogy tartsa az eredményt. Meglátása szerint a találatot követően volt három olyan lehetőségük, amelyek kihasználásával lezárhatták volna a mérkőzést, a helyzetek azonban kimaradtak. A második játékrészben nem tudatosan álltak visszább, ez a Kisvárda érdeme volt, ilyen helyzetre számítani lehet idegenben, ha a hazai gárda vesztésre áll, és „megy” az egyenlítésért. Azonban Fernando Miguel Fernández Escribano úgy vélte, a szabolcsiak a második felvonás első szakasza után már nem tudtak veszélyes helyzeteket kialakítani, ezért is sajnálta, hogy „rossz szituációból” végül betaláltak.

Ebben némileg szerepe volt Antal Botondnak, a borsodiak kapusának, akinek az azt megelőző, Haladás elleni meccsen is volt olyan mozdulata, amelyet követően gólt ért el az ellenfél, s így a DVTK most pár ponttal „rövidebb”.

– Botiról már többször elmondtam, hogy az NB I egyik legjobb kapusa és egy kiváló sportember – vedte védelmébe hálóőrét Fernando Miguel Fernández Escribano. – Szeretem a bátor embereket, és ha valaki emiatt hibázik, az nálam más kategóriában van. Boti segíteni akart az adott helyzetben, de sajnos rosszul számolta ki a távolságot; viszont összességében jól dolgozott. Egy kapus életében benne vannak az ilyen esetek, és a kisvárdai győzelem sem rajta ment el. Azon, hogy 1–0 után nem tudtunk élni a lehetőségeinkkel…

Hasonlóak a nehézségek

Szombaton 17 órától az a Paks látogat Diósgyőrbe, amely jelenleg 8. a táblázaton 32 megszerzett pontjával, míg a DVTK utolsó előtti, 11., 28 egységgel. Ha már szóltunk – és a szakvezető is beszélt – a kimaradt helyzetekről, ez a tolnaiakra hatványozottan igaz, hiszen az utóbbi négy fordulóban nem tudtak a riválisuk kapujába találni: a Budapest Honvédtól és a Ferencvárostól egyaránt 3–0-ra kaptak ki, az Újpesttől 2–0-ra, míg a Puskás Akadémia ellen 0–0-val zártak.

– Az utóbbi fordulókban nem tudtunk győzni, de most újra szeretnénk érezni a siker ízét – közölte Fernando Miguel Fernández Escribano, aki a tavasz legfontosabb mérkőzésének nevezte a mostani kilencven percet. – A Paks is hozzánk hasonló szituációban van, ugyanazért a célért küzdenek és hasonló nehézségeik vannak. Ellenük egy erős, kiegyensúlyozott teljesítmény hozhat jó eredményt. Ebben a bajnokságban ez lesz a harmadik egymás elleni mérkőzésünk, de az első kettőt nem lehet a mostanival párhuzamba állítani, sem azokból következtetéseket levonni. Az első két alkalommal nyugodtabb volt a Paks – amely számomra az egyik legszimpatikusabb magyar klub, hiszen évek óta ugyanazzal a szisztémával dolgozik, ugyanazzal az edzővel és csak magyar játékosokkal –, azonban ezúttal idegesebbnek látom őket. Nekik is vannak sérültjeik, hiányzóik, ha megfognánk őket, akkor egy pontra olvadna a köztünk lévő különbség. Az lesz a döntő, hogy melyik csapat lesz koncentráltabb, és melyik lesz mentálisan jobban rendben. A játékosok érzik, hogy bíznak bennük az emberek, a klubnál mindenki, ők szeretik Diósgyőrt, s szeretnék a legjobb formájukat nyújtani szombaton.

– Molnár István –

A kezdőről

A DVTK-ban eltiltott nincs, sérülés után még nem bevethető Forgács, Ivánka, Makrai és a kameruni Ousman, míg Bárdos műtéte után már a kerettel edz. A Diósgyőr várható kezdőcsapata: Antal – Polgár, Brkovic, Tamás – Shestakov, Szabó B., Tajti, Márkvárt, Juhar – Hasani, Prosser.

Labdarúgás: a klub jövője is tét

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a játékosok érzik-e azt a tétet, hogy a saját jövőjükön, munkahelyükön kívül a klub jövője is tét.

– Érezniük kell a nyomást, de ez ennek a munkának a része – válaszolta a felvetésre Fernando Miguel Fernández Escribano. – A klub rengeteg területen fejlődik, jól működik, az akadémián lévő fiatalokban van potenciál, hogy később első osztályú játékosok legyenek,többek között ezért is lenne fontos, hogy Diósgyőrnek a jövőben is első osztályú csapata legyen.

