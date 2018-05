DVTK vs. Paks – Kiállítás, öngól: kapura lövés nélkül hozták a pontokat

Nagyon fontos meccsre készülődött a DVTK az élvonal 31. fordulójában, a házigazda piros-fehéreknek létkérdés volt a győzelem azon Paks ellen, amely idén, korábban kétszer már két vállra fektette őket (2-4, 1-2). A stadionavató után két héttel „eltűnt” 8000 néző a lelátókról, amelynek vélhetően két fő oka lehetett: az egyik, hogy a Mezőkövesd ellen sokan a megnyitó varázsa miatt látogattak ki a meccsre, az új létesítménybe, míg jó részük vélhetően azért nem választotta szórakozásul ezen mérkőzést, mert arra a csapat az eredményeivel nem szolgál(t) rá. A VIP-ben, a sky bokszokban is kevesebben ücsörögtek, viszont utóbbiban ott volt Leisztinger Tamás, a DVTK tulajdonosa.

Nem sikerült a csel

Fernando Miguel Fernández Escribano, a házigazdák vezetőedzője kezdőcsapatában hagyta az előzőleg Debrecenben „kitalált” fiatal jobboldali középpályást, Varga Józsefet (akit a második félidőben cserélt le, 2 perc után – ezzel kapcsolatos kérdésünkre a szakvezető a sajtótájékoztatón azt válaszolta, hogy akkor érezte megfelelőnek a pillanatot a váltásra), illetve balhátvédként az a Bárdos volt még ott az együttesben, aki 2017. szeptember 9-én debütált az élvonalban, Debrecenben. Érdekes, hogy a spanyol tréner az utóbbi időben „elfelejtette” az ukrán Shestakovot, aki még a kispadra sem fért oda, csakúgy, mint Vela, Forgács, Tóth B., vagy éppen Óvári. Az összecsapás első tíz percében sok minden nem történt a füvön, úgy nézett ki, hogy nem fogják szétszakítani egymást a csapatok. Az első két komoly kísérlet a paksiaké volt, mégpedig az elől a helyét folyamatosan változtató Hahné, aki a 13. percben alig lőtt a hazai kapu mellé, míg a 16. percben már Radosnak is közbe kellett avatkoznia. A diósgyőri oldalon Hasani próbálkozgatott labdakéréssel, aztán a megjátszásával, míg a 20. percben Ugrai került ígéretes helyzetbe, csak nem sikerült a csele.

A 26. percben a koszovói légiós sarokrúgása után a labda DVTK szempontból szerencsésen, paksiból szerencsétlenül pattant Barthára, ami azt jelentette, hogy az új aréna első hazai gólja öngól lett. A 34. percben emberhátrányba került a pályaválasztó, s bár a drukkerek nagy része vitatkozott Lipták piros lapjának jogosságán, ez a tényen nem változtatott: ugyanúgy, mint egy héttel korábban Debrecenben, 10 emberre fogyatkozott a Diósgyőr. Lipták helyét Kocsis foglalta el, de biztosra volt vehető, hogy nem marad végig ez a formáció. A félidő hajrája (is) a Paksé volt, ám a Duna-partiak nem tudtak egyenlíteni.

Sárga lap árán

Alig két perc telt el a második felvonásból, amikor Karan jött Varga helyére, kellett a rutinos hátvéd a védelem tengelyébe. Két, nem igazán veszélyes pontrúgása volt a DVTK-nak, aztán Haraszti és Vági tesztelte Radost, a hálóőr mindkét alkalommal megtette a dolgát. Az 56. percben ismét a piros-fehérek kapusa volt a főszereplő, a másik Haraszti lehetett volna, de ismét kimaradt a lehetősége. Egyértelműen a zöldek szabták meg a meccs menetét, a Diósgyőr a saját kapujától 30-35 méterre visszazárt, területet próbált szűkíteni és várt, hogy netán összejön egy ígéretes kontra, amit végig lehet vinni. A 65. percben Busai meg is indulhatott volna, de Hajdú, ha sárga lap árán is, de „stoppolta”. Bejött Ioannidis is a DVTK-nál, így Bacsa, Kocsis, Busai, Ugrai lett a négy középpályás. A Paks nyomogatott, de a diósgyőri védekezés helyén volt, ha pedig nem, akkor az utolsó lépések hibádzottak Bartháéknál. A vége felé a Diósgyőr – érthetően – már az idővel is játszott, a ráadásra jutott még egy kis dulakodás, de ez érdemben nem befolyásolta a végeredményt.

Történt már olyan, nem is oly régen, hogy a Diósgyőr jobban futballozott, mint ellenfele, mégis kikapott, ezúttal a sors bőven visszaadta mindezt Busaiéknak. A hazaiak kapura lövés nélkül, bár tíz emberrel nagyot küzdve harcolták ki a győzelmet, és a három pontnak köszönhetően elmozdultak a kieső helyről a táblázaton.

Jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – Paksi FC 1-0 (1-0)

Diósgyőri Stadion, 4036 néző. V.: Szőts (Ring, Medovarszki).

DVTK: Rados (7) – Nagy T. (5), Lipták (5-2=3), Brkovic (6), Bárdos (5) – Kocsis (5), Busai (6) – Varga J. (5), Hasani (5), Ugrai (5) – Bacsa (4). Vezetőedző: ­Fernando Miguel Fernández Escribano.

Paks: Rácz G. (0) – Vági (5), Fejes (6), Gévay (5), Szabó J. (6) – Simon Á. (5) – Haraszti (6), Kecskés T. (5), Hajdú Á. (5), Bartha (6) – Hahn (6). Vezetőedző: Csertői Aurél.

Csere: Varga J. helyett Karan a 47. (5), Hasani helyett Ioannidis (4) a 68., Kecskés T. helyett Nikházi, (5), Hajdú helyett Simon A. (5) a 68., Bacsa helyett Szarka a 82. (-), Hahn helyett Szakály D. (-) a 85. percben.

Sárga lap: Szabó J. a 17., Hajdú a 65., Rados a 89., Ugrai a 92., Gévay a 92. percben.

Kiállítva: Lipták a 34. percben.

Gólszerző: Bartha (1-0, öngól) a 26. percben.

Fernando Miguel Fernández Escribano: – Érzelemdús mérkőzést játszottunk, mert az első félidő végén történtek miatt nehéz helyzetbe kerültünk. Köszönetet kell mondanom a játékosoknak, mert végig csodálatos teljesítményt nyújtottak, komoly harc volt. A héten nem gyakoroltuk a létszámhátrányos játékot, jobban szeretem, ha mindkét csapat megvan… A fociban benne van a piros lap, és nem szoktam a játékvezetőkről beszélni, mert rendkívül összetett és nehéz dolguk van. Nem tudom, miért állították ki Liptákot, nekem kívülről úgy tűnt, csak Rados ért hozzá az ellenfél játékosához. De nincs időnk arra, hogy olyan dolgokról beszéljünk, amit nem tudunk megváltoztatni. Nagy munkát végeztek a játékosok a hét során, rengeteget tettek a sikerért, megérdemelték a győzelmet, a múlt héten is legalább egy pontot megérdemelt volna a csapat. Az első lépést megtettük, de hasonló mérkőzések várnak még ránk. Kiváló a csapatszellem, és kiemelem, hogy három saját nevelésű játékos is pályára lépett, ami fényes jövőt jósol.

Csertői Aurél: – Sajnos, a mai meccset is gólra játszották, mint az összeset. A játékunkra igazából nem lehet panasz, ha csak a helyzeteink 20 százalékát belőjük, akkor nyerünk. Még több helyzetet kellett volna kidolgozni, de ennyivel is nyerni kellett volna. A végén már úgy éreztem, hogy reggelig sem rúgtunk volna gólt… Több volt ebben a mérkőzésben, de nem tudtunk élni vele. Ilyen mérkőzést játszottunk, sajnálom. Ezzel a teljesítménnyel nem érdemeljük meg a harmadik helyet.

Kulcspillanatok

26. perc: A Diósgyőri végzett el szögletet a jobboldalról. Hasani beadása után a labda átszállt a középen lévőkön, közte Rácz kapuson is, a játékszer az ott álló Bartha oldalára, kezére pattant, ahonnan a saját kapujába került, öngól, 1-0.

34. perc: Hahn lépett ki középen, tisztán, mögötte érkezett Lipták, aki egy kicsit taszított rajta a 16-os előtt, majd a kapujából kiérkező Rados „gázolta el” a paksi csatárt. Az eset után a játékvezető piros lapot mutatott fel Liptáknak, 10 emberre fogyatkozott a DVTK.

OTP Bank Liga, 31. forduló:

Vasas FC-Videoton FC 0-3

Puskás Akadémia FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-2

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Debreceni VSC 4-0

Diósgyőri VTK-Paksi FC 1-0

Swietelsky Haladás-Újpest FC 1-1

Budapest Honvéd-Ferencváros 1-1

A tabella:

1. Videoton FC 31 19 8 4 62-26 65 pont

2. Ferencvárosi TC 31 17 11 3 62-28 62

3. Budapest Honvéd 31 12 8 11 47-50 44

4. Debreceni VSC 31 12 7 12 51-44 43

5. Újpest FC 31 10 13 8 38-37 43

6. Paksi FC 31 11 9 11 43-46 42

7. Puskás Akadémia 31 10 9 12 39-45 39

8. Mezőkövesd Zsóry FC 31 9 10 12 35-50 37

9. Swietelsky Haladás 31 10 5 16 34-49 35

10. Diósgyőri VTK 31 9 6 16 42-48 33

11. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 31 7 11 13 35-43 32

12. Vasas FC 31 8 7 16 36-58 31

A 32. forduló programja:

május 27., vasárnap:

Vasas FC-Swietelsky Haladás, Szusza Ferenc Stadion 17.00

Paksi FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 17.00

Debreceni VSC-Puskás Akadémia FC 17.00

Mezőkövesd Zsóry FC-Újpest FC 17.00

Ferencváros-Diósgyőri VTK 17.30

Videoton FC-Budapest Honvéd, Felcsút 19.30

