DVTK vs. Paks – Így állhat fel a Diósgyőr

Bódog Tamásnak a Paks elleni mérkőzés előtt szóba hoztuk a legutóbbi meccsen alkalmazott kétféle játékrendszert, a 3 védőset, amivel kezdtek, és a 4 védőset, amit a második félidőben alkalmaztak.

– Gyakoroltunk eleget ahhoz, hogy a 3 védős felállás rizikóját felvállaljuk, és ez működött is, hiszen megleptünk a Debrecent azzal, hogy 3 hátvéddel, 4 középpályással és 3 csatárral játszottunk. És volt olyan része a meccsnek, amikor visszaálltunk négy védősre – mondta a diósgyőriek szakvezetője. – Nem baj, ha egy csapat több rendszerben is tud játszani, ezt meg lehet tanulni, azt is, hogy emberelőnyben, emberhátrányban mire van szükség, hiszen ezek is menet közben változtatásokat jelentenek. De hogy ki ellen érdemes 3 védővel játszani, vagy hogy melyik meccsen mikortól, az leginkább az ellenféltől, a meccs állásától függ. Például a Mezőkövesd ellen is volt, még a tavalyi évadban, hogy 0-2-nél bevállaltuk ezt a rizikót, és három csatárral támadtunk, mert mint mondtam: ez elsősorban a szituációtól függ.

Ön szerint mi lesz a DVTK - Paks mérkőzés végeredménye? Fölényes diósgyőri diadal

Egy gólos DVTK siker

Döntetlen

Egy góllal nyer a Paks

Magabiztos paksi győzelem Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

A Diósgyőri VTK csapatában sérült nincs, Szarka Ákos eltiltás miatt nem léphet pályára.

A DVTK várható kezdőcsapata: Antal B. – Nagy T., Karan, Lipták, Tamás M. – Busai – Vela, Nono Villar, Óvári – Ugrai, Makrai.

A Diósgyőri VTK – Paksi FC mérkőzésről szombaton 18 órától élőben tudósítunk a Borsod Online-on: dvtk.boon.hu.

Labdarúgó NB I, 9. forduló

A program, szeptember 16. (szombat):

18.00: Diósgyőri VTK – Paksi FC

18.00: Puskás AFC – Mezőkövesd Zsóry FC

18.00: Vasas FC – Videoton FC

18.00: Balmaz KGY – Debreceni VSC

18.00: Swietelsky Haladás – Újpest FC

20.30: Budapest Honvéd – Ferencvárosi TC

Az NB I állása:

1. Videoton FC 8 6 2 – 19-7 20 pont

2. Budapest Honvéd 8 4 3 1 15-11 15

3. Ferencvárosi TC 8 3 4 1 17-9 13

4. Diósgyőri VTK 8 3 3 2 13-13 12

5. Debreceni VSC 8 3 2 3 12-8 11

6. Puskás Akadémia 8 3 2 3 14-13 11

7. Vasas FC 8 3 1 4 10-14 10

8. Újpest FC 8 2 4 2 11-12 10

9. Mezőkövesd Zsóry FC 8 2 2 4 10-17 8

10. Paksi FC 8 1 4 3 12-16 7

11. Swietelsky Haladás 8 2 – 6 6-18 6

12. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 8 1 3 4 11-12 6

DVTK vs. Paks - A pályán nem lesz köszönet Miskolc - A tavalyi évad végén a DVTK bennmaradásában segédkező Paksi FC érkezik Debrecenbe. A labdarúgó NB I 9. fordulójában szombaton 18 órától ismét Debrecenben, a Nagyerdei stadionban játszik – ezúttal pályaválasztóként – a Diósgyőri VTK csapata, vendégük a Paksi FC gárdája lesz. – Azért k... Tovább a cikkhez

Kedden kupázik a DVTK Veszprémben Miskolc - Csütörtökön eldőlt, hogy a DVTK labdarúgócsapata a hivatalos időpontnál egy nappal korábban, kedden 15.00-tól játssza a jövő heti Magyar Kupa találkozóját. A 64 közé jutásért zajló, VLS Veszprém ellen, idegenbeli meccsének időpont módosítását a Diósgyőr kezdeményezte (mert jövő hét végi... Tovább a cikkhez

DVSC vs. DVTK - Gól, speciális előnyszabályból Miskolc, Debrecen - A hajrában szerezte meg a három pontot a Debrecen a Diósgyőr ellen. A labdarúgó NB I 8. fordulójában szombaton este, Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban Debreceni VSC – Diósgyőri VTK meccset rendeztek. Nagy érdeklődés közepette. Ugyanis a hajdúsági együttesnek az elmúlt két fo... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA