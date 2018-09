DVTK vs. Paks – Igazolásos pénteki nap

A labdarúgó NB I 7. fordulójában szombaton 19.30-tól a Paksot fogadja a DVTK. Fernando Miguel Fernandez Escribano vezetőedző a szokásos sajtótájékoztatóján elmondta: az utóbbi két ­összecsapáson négy egységet gyűjtött együttese, ezzel elégedett, a mutatott játékkal kevésbé, főleg ami a labdával zajló focit illeti.

Diósgyőrben is ennek szellemében telt a nap: reggel azt jelentették be az Andrássy úton, hogy a Videotontól kölcsönbe érkezik a 20 éves középpályás, Szabó Bence. A ballábas fehérvári labdarúgó eddigi 6 NB I-es találkozóján összesen 50 percnyi lehetőséget kapott. Aztán fél egy környékén Fernando Miguel Fernandez Escribano tartotta meg szokásos sajtótájékoztatóját, amelyen lapunk kérdésére azt mondta, hogy a hetekkel ezelőtt az NB III-as csapathoz száműzött Ugrai Roland már nem tagja a DVTK-nak, és elismerte azt is, hogy a görög légiós, Nikolaos Ioannidis a hét közepén Portugáliába utazott, s amennyiben minden érdekeltnek megfelelnek majd a kondíciók, akkor ott is folytatja pályafutását. Nem sokkal ezután az egyik portugál sportportál már azt írta, hogy Ioannidis a Marítimo labdarúgója lett, három szezonra, ugyanis a luzitán egyesület kivásárolta a hellén játékost élő diósgyőri kontraktusából. Ezzel kapcsolatban ekkor azt tudtuk meg: a Marítimo még kivárt a bejelentéssel, mert Ioannidis az orvosi vizsgálaton tartózkodott, s várták ennek az eredményét.

Antal és a legjobb

Visszatérve a sajtótájékoztatóra: Fernando elmondta, az utóbbi két összecsapáson négy egységet gyűjtött együttese, ezzel elégedett, a mutatott játékkal kevésbé, főleg ami a labdával zajló focit illeti. Örömét fejezte ki amiatt is, hogy a kapott gólok számát le tudta csökkenteni a csapat, ez szerinte annak köszönhető, hogy a védekezés stabilabbá vált ahhoz képest, mint amilyen a bajnokság elején volt. Elhangzott az a kérdés, megállapítás a spanyol szakvezető felé, hogy a kapus, Antal Botond nem egy alkalommal volt a mezőny legjobbja (többek között neki köszönhető a kisvárdai pontszerzés is), erre Fernando Miguel Fernandez Escribano azt válaszolta, hogy mint mindenki, így Antal Botond is törekszik arra, hogy a lehető legjobb produkciót hozza ki magából.

Az érkezettek, a fluktuáció miatt még bőven van munkája a vezetőedzőnek, hiszen folyamatosan kell beépíteni embereket. „Akik eddig hozzánk jöttek, azok készek arra, hogy akár már holnap pályára lépjenek, hiszen korábbi klubjukban is dolgoztak” – húzta alá Fernando.

A heti a mérvadó

Az Észak-Magyarország kíváncsi volt arra, hogy mi a véleménye a szakmai munka irányítójának Lipták Zoltán helyzetéről (aki hol csere, hol még az sem), illetve hogy a bal oldali védő szerepkörre – ahol már sokan lehetőséget kaptak – milyen szempontok alapján válogat, megtalálta-e már a megnyugtató megoldást. „Lipi nagyon jó játékos, de Karan és Brkovic jelenleg olyan teljesítményt nyújtanak, ami alapján biztos a helyük a kezdőcsapatban. Lipi kulcsjátékos, példakép a fiataloknak, csapatkapitány, el kell fogadja és el is fogadja ezt a helyzetet. Arról, hogy ki játszik balhátvédet, ugyanolyan ismérv alapján döntök, mint a többi poszt esetében. A mérvadó pedig az, hogy ki hogyan dolgozik hét közben.”

Sok minden eldőlhet

Természetesen szóba került a soron következő, Paks elleni hazai csata is. „A bajnokság nagyon fontos részében vagyunk, akár sok minden eldőlhet – jegyezte meg Fernando. – A Paks egy jó csapat, jó edzővel és játékosokkal, évek óta ugyanolyan szisztémában dolgoznak. Elismerem Csertői Aurél munkáját, bár egyelőre nincs olyan szinten a játékuk, mint tavaly. Minden héten átvesszük, gyakoroljuk azokat az elemeket, melyekkel sikert lehet elérni, most is így tettünk. A Paks védelmében Kulcsár és Szabó sérült, aztán Lenzsér eltiltott, de igazoltak két jó futballistát, Egerszegit és Remilit. Fontos lenne a győzelem, mert ebben az esetben 8 ponttal vonulhatnánk a két hetes, válogatott szünetre, és akár 6 ponttal is elléphetnénk a kieső zónától.”

A DVTK-ban Eperjesit megműtötték, de sérült még Mazalovic és Ivánka is, így rájuk nem számíthat a DVTK trénere. A várható kezdőcsapat: Antal – Shestakov, Karan, Brkovic, Forgács – Tóth B., Hasani – Vernes, Tajti, Bacsa (Makrai) – Mihajlovic.

Este érkezett: Bár az Észak-Magyarország lapzártájáig még nem vált hivatalossá, de Ioannidis minden bizonnyal a portugál Marítimóé lett, Ugrai pedig közös megegyezéssel szerződést bontott a DVTK-val, ugyanis fizetni senki nem akart érte.

ÉM-MI

Az NB I 7. fordulójának programja

Szombat

17.00: Debreceni VSC – Szombathelyi Haladás

19.30: Mezőkövesd Zsóry FC – Puskás Akadémia FC

19.30: Újpest FC – Budapest Honvéd

19.30: MTK Budapest – Kisvárda Master Good

19.30: Diósgyőri VTK – Paksi FC

Vasárnap

18.00: Ferencvárosi TC – Mol Vidi FC

