DVTK vs. Paks – Félig üres, félig tele,és csak 1 pont jár érte

A labdarúgó NB I 7. fordulójában szombaton este a Diósgyőri VTK együttese a Paksi FC gárdáját fogadta. Azt a csapatot, amelyiknek az élvonalban töltött tavalyi évadjukat köszönhetik a piros-fehérek (2017-ben, az NB I utolsó fordulójában a Duna-partiak legyőzték az MTK-t, és ezzel maradt benn a DVTK), illetve amelyik az ez évi bennmaradásában is a DVTK javára tett, amikor két fordulóval az évad befejezése előtt egy öngóllal hozzásegítette a piros-fehéreket a 3 bajnoki ponthoz (egy olyan meccsen, amelyen a Diósgyőrnek nem volt kaput eltaláló lövése).

Jó lett volna

Ez utóbbi találkozó után Fernando Miguel Fernández Escribano, a DVTK vezetőedzője első NB I-es győzelmét könyvelhette el, és a Diósgyőrnek hazai pályán most is jó lett volna egy siker, hogy ezzel valamelyest eltávolodjon a kiesőzónától. De ugyanígy volt ezzel a Paks is, attól függetlenül, hogy az évad első győzelmét hozó, múlt heti meccsének kezdőcsapatához képest védelmének háromnegyedét kicserélte. Az egy hete a Puskás ellen 3-2-re megnyert bajnokin kiállított Lenzsér eltiltás miatt nem játszhatott, két védőt, Kulcsárt és Szabót pedig már ennek a bajnokinak az első félidejében lecserélte Csertői Aurél vezetőedző. És a helyettük akkor beküldött Vági és Gávay a mostani mérkőzésre kezdő lett, Lenzsér helyett pedig Báló került az alapcsapatba.

A DVTK szakvezetője is három játékost cserélt ki a Kisvárda elleni, idegenbeli 1-1-es döntetlenhez képest, tulajdonképpen a teljes bal oldalt, ugyanis a támadó középpályán Makrai, a védekezőn Bárdos és hátul Nagy T. maradt ki. Utóbbi helyett Tamás M. kapott bizalmat, és így nem volt hátul posztidegen játékos, és a csapat egyéb részein sem igazán, hiszen Forgács bal oldali középpályásként kezdhetett, talán csak az újra a kezdőbe került Hasani és Vernes nem ott játszott, ahol eddig a legtöbbet láttuk őket. A DVTK-nál az átigazolási időszak hajrájában érkezett új játékosok, a szlovákiai Juhar és Viditől kölcsönvett Szabó B. csak a kispadon kapott helyet, de végül mind a ketten szóhoz jutottak csereként.

Keresztcsíkos

A Diósgyőr–Paks bajnokira lassan gyülekeztek a szurkolók, a kezdéskor úgy tűnt, sikerült megdönteni az új stadion legutóbbi meccsének 3023 fős negatív nézőszámát, mert az látszott, hogy alig valamivel vannak többen kétezernél, ám a szünetben közel négyezres nézettségéről közölt adatot a rendező klub. A meccsen jelen lévő szurkolók megcsodálhatták a DVTK új keresztcsíkos mezét, a szépség mellett egy hibája van csak, hogy a feketén rányomtatott mezszámok csak nagyon nehezen láthatók a pályától a legmesszebbre lévő sajtóhelyekről.

A kezdés után nem sokkal, a 6. minutában Tóth B.-nek volt egy ígéretes fejese, majd a csapatok adtak időt arra, hogy gyönyörködni lehessen a hazaiak új szerelésében. Ugyanis az első játékrészben még mindössze annyi történt, hogy Vernes a 21. percben szabadrúgásból a felső lécet találta el, a 40.-ben pedig Haraszti a jobb alsó sarok mellé lőtt. Előtte, utána, közben lagymatag, unalmas meccset produkáltak a csapatok, jobbára a két 16-os között folyt a játék, kockázatvállalás híján a futball szépségeiből szinte semmit nem lehetett látni. „Jól” elment egy félidő a körbe-körbe passzolgatással, hazai részről azzal, hogy Tajti mélységi irányítóként a védők előtt elkérte a labdát, de a társai közül az idézőjeles támadóknak hiába passzolta a labdát a felezővonal környékén, óriási távolságra voltak a lőzónától, és a körülményes támadásépítés miatt a Paksnak bőven volt ideje felvenni a védállást.

A szünetben azt lehetett gondolni, hogy az első félidőtől csak jobb jöhet, de ez sokáig nem így volt. Egy fél félidő ment el a semmivel, majd a nagy számok törvénye alapján egyszer csak adódott egy helyzet, Bartha fejese kerülte el a kaput. Hat perccel ezután, fertályórával a meccs vége előtt a Paksnak először volt kaput eltálaló lövése, ami egyben az utolsó is volt. A következő minutában Pappnak volt még egy veszélyes fejese, de ennyi volt a zöld mezesek összes lehetősége (1 kaput eltaláló lövéssel és 3 kaput tévesztő lehetőséggel zárták a meccset). A DVTK ezt követően négy percbe sűrítményezte a támadójátékát, előbb Tóth B. szerezhetett volna gólt a kapu torkában, majd Brkovic apuka (hét közben gyermeke született a védőnek) szöglet utáni kapáslövése mutatta meg, hogy a labdarúgásnak van szépsége is, végül Vernes lövésénél kellett nagyot védenie Nagy G. kapusnak. Ezeknek köszönhetően a DVTK két, kaput eltaláló lövés mellett, három, kaput tévesztő támadásbefejezéssel zárta a 0-0-ra végződött bajnokit.

Zsinórban a harmadik

Ami után a félig üres, félig teli poharat lehet nézegetni. Ugyanis nem derült ki, hogy az esetleges, improvizatív kapu elé kerülésen túl hogyan akarta legyőzni a kiesés elleni harcban rivális Paksot a Diósgyőr, de más oldalról nézve ez volt zsinórban a harmadik meccs, amely után nem maradtak pont nélkül a piros-fehérek, akik védekezésben stabilitást mutattak, és az évad második meccsét hozták le kapott gól nélkül.

Berecz Csaba

Jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – Paksi FC 0-0

Diósgyőr, 3872 néző (a rendező által közölt adat). V.: Andó-Szabó (Kóbor, Király).

Diósgyőri VTK: Antal B. (6) – Shestakov (6), Brkovic (6), Karan (6), Tamás M. (5) – Tóth B. (5), Tajti (5) – Vernes (5), Hasani (4), Forgács (4) – Mihajlovic (4). Vezetőedző: Fernando Miguel Fernández Escribano.

Paksi FC: Nagy G. (6) – Vági (5), Fejes (6), Gévay (6), Báló (5) – Kecskés (5), Papp K. (5) – Haraszti (5), Bartha (4), Bertus (4) – Hahn (4). Vezetőedző: Csertői Aurél.

Csere: Forgács helyett Juhar (5) az 53., Hasani helyett Bacsa (5) a 61., Bartha helyett Remili (-) a 63., Haraszti helyett Simon A. (-) a 75., Kecskés helyett Egerszegi (-) a 87., Vernes helyett Szabó B. (-) a 91. percben.

Sárga lap: Papp K. a 44., Bartha a 45., Karan a 67., Bacsa a 70., Gévay a 78., Tajti a 86. percben.

Fernando Miguel Fernández Escribano: – Tipikus első osztályú mérkőzés volt, úgy gondolom, hogy két olyan csapat lépett pályára, akik tudják, hogy mit akarnak játszani. Mind a két félnek voltak helyzeteik, nekünk több olyan, amivel el lehetett volna dönteni a meccset. A Paks masszív csapat, a Vidi és a Ferencváros elleni pontszerzéseik is ezt igazolják. Most is jó felfogásban játszottak, megszállták a középpályát labdabiztos játékosokkal, és a két hasonló képességű csapat meccsén megpróbáltak középen fölényt kialakítani, emiatt ez egy nagyon kemény mérkőzés volt. A saját játékosaim teljesítményével elégedett vagyok, ha a múlt heti meccsel hasonlítom össze, akkor az látszik, hogy fejlődtünk védekezésben, és a játéknak abban a részében is, amikor nálunk volt a labda. Ma nagyobb önbizalmunk volt játékban, többször is látni lehetett azt a rövid passzos játékot, amit várok a csapattól. A góllal adósak maradtunk, Vernes szabadrúgása, Brkovic lövése, Tóth B.-nek a kapu előtti helyzete mind olyan lehetőségek voltak, amelyekből megszerezhettük volna a vezetést. Összességében elégedett vagyok az egy ponttal, hiszen minden pont értékes. A legutóbbi három bajnokin csak egy gólt kaptunk, ami óriási előrelépés az évad első fordulóihoz képest. Most lesz két hetünk, hogy a Mezőkövesd elleni meccsre felkészüljünk, és hogy az idő egy részét az új játékosok, Juhar és Szabó B. beépítésére használjuk fel. Ma olyan Diósgyőrt láttam a pályán, amelyik teljesítményben előrelépett, és bár voltak hibáink, de a korábbiakat mostanra sikerült kijavítani.

Csertői Aurél: – Felemás érzéseim vannak, a játék képe alapján ez egy ikszes meccs volt. Az első félidőben az ellenfél tett többet a sikerért, a másodikban pedig mi. Nem számítva azt a néhány helyzetet, leginkább a mezőnyben folyt a játék, és sok hiba volt mind a két oldalon. Idegenben felvettük a ritmust, és nem könnyű ilyen szituációban játszani, amikor szükség van a pontokra, de győzelmek kellenének, hogy ebből a pozícióból elmozduljunk. Vitatkozhatunk azon, hogy rúgtunk-e egy szabályos gólt vagy sem, ezt majd vissza kell nézni, de ez egy ikszes mérkőzés volt.

