DVTK vs. Paks – A pályán nem lesz köszönet

A labdarúgó NB I 9. fordulójában szombaton 18 órától ismét Debrecenben, a Nagyerdei stadionban játszik – ezúttal pályaválasztóként – a Diósgyőri VTK csapata, vendégük a Paksi FC gárdája lesz.

– Azért készültünk egész héten, hogy eredményesek legyünk, remélhetőleg megtaláltuk az ehhez vezető helyes utat. Tudjuk, hogy nem lesz egyszerű, de feldolgoztuk a legutóbbi vereséget, mindenki várja, hogy hozzá tehessen a reményeink szerinti újabb pontszerzéshez – mondta Bódog Tamás, a DVTK szakmai igazgatója, majd így folytatta: – Én is azt a nézetet osztom, hogy ez nyerni kell, meg kell nyerni ezt a meccset, de aki látta a Paksot, az tisztában van a képességeikkel, hogy mostani ellenfelünk támadószellemben futballozott a Videoton és legutóbb a Honvéd ellen is, és ezen a bajnokin csak balszerencse miatt nem szerezték meg mind a három pontot. Mi mindenképpen nyerni karunk, de ez nem lesz sétagalopp, nem lesz könnyű meccs, mert biztos vagyok abban, hogy egy jól felkészített csapattal találkozunk, akik azon lesznek, hogy bebizonyítsák, a bajnoki tabellán nem a hátsó régióban van a helyük.

A legutóbbi meccsről

Bódog Tamás szóba hozta – a Paks elleni meccs apropóján tartott sajtótájékoztatón – csapata legutóbbi fellépését is.

– Az utolsó meccsünk nem úgy sikerült, ahogy reméltük A meccs rendben volt, a pálya utolsó harmadába jól léptünk be, de kapura lövésig nem jutottunk el. Ha ezen tudunk változtatni, és az utóbbi napon alapján bízom benne, hogy sikerül, akkor előre léphetünk – jelentette ki a szakmai igazgató, aki arra a kérdésre, hogy mi kellett volna ahhoz, hogy helyzeteket alakítsanak ki, mert ezen a meccsen ezzel adósak maradt, így felelt: – Hiába vagyunk jók, és érkezünk jó tempóban a támadó harmadba, ha utána lelassulunk, nincsenek meg a jó döntések. Mondhatjuk, hogy uraltuk a meccset, de nem jutottunk el addig, hogy kapusra lövésünk legyen. Lehetőségeink voltak, de gólpassz, a gólt hozó lövés nem volt meg, és ezért ezeket az utolsó megoldásokat gyakorolni kell. Ebben kell fejlődnünk, ebben kell javulnia a támadójátékunknak. Ha nem számítanám azt, hogy nem volt kapura lövés, akkor azt mondhatnám, hogy mivel a mozgások, a beindulások megvoltak, tulajdonképpen veszélyesek voltunk. Kikaptunk, de nem vagyunk a padlón, nem kell felállnunk, hiszen idegenben is domináltunk, igaz a hazaiaknak is voltak erős időszakaik a meccsen, ők nyertek, mi is nyerhettünk volna, de nekünk hiányzik most a három pont, az egy pont, és ami azon a meccsen hiányzott, azon kell most változtatni.

Ön szerint mi lesz a DVTK - Paks mérkőzés végeredménye? Fölényes diósgyőri diadal

Egy gólos DVTK siker

Döntetlen

Egy góllal nyer a Paks

Magabiztos paksi győzelem Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

3 védő, 4 védő

A diósgyőri szakvezetőnek szóba hoztuk a legutóbbi meccsen alkalmazott kétféle játékrendszert, a 3 védőset amivel kezdtek, és a 4 védőset, amit a második félidőben játszottak.

– Gyakoroltunk eleget ahhoz, hogy a 3 védős felállás rizikóját felvállaljuk, ami működött is, hiszen megleptünk a Debrecent, azzal, hogy 3 hátvéddel, 4 középpályással és 3 csatárral játszottunk, és volt olyan része a meccsnek, amikor visszaálltunk négy védősre – mondta Bódog Tamás. – Nem baj, ha egy csapat több rendszerben is tud játszani, ezt meg lehet tanulni, azt is, hogy emberelőnyben, emberhátrányban mire van szükség, hiszen ezek is menet közben változtatásokat jelentenek. De, hogy ki ellen érdemes 3 védővel játszani, vagy hogy melyik meccsen mikortól, az leginkább az ellenféltől, a meccs állástól függ. Például a Mezőkövesd ellen is volt, még a tavalyi évadban, hogy 0-2-nél bevállaltuk ezt a rizikót, és három csatárral támadtunk, mert mint mondtam: ez a szituációtól is függ.

Szóba került a Paks elleni, legutóbbi bajnokija is a DVTK-nak, amelyet megnyertek a piros-fehérek, és bár erről azt mondta Bódog Tamás, hogy visszanézték ezt a mérkőzést is, hogy 1-2 dolgot esetleg kiszűrjenek belőle, de sokkal inkább ellenfelük legutóbbi meccseire fókuszáltak a játékuk elemzése során.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy lesz-e köszönet a Paksnak, azok után, hogy a tavalyi évad utolsó fordulójában a tolnaiak számára tét nélküli bajnokion legyőzték az MTK-t, és ezzel a fővárosi csapat esett ki az élvonalból, a DVTK számára pedig meghosszabbították az NB I-es tagságot. Ezzel kapcsolatban Bódog Tamás azt mondta, hogy a pályán, a meccsen biztosan nem lesz köszönet, nem lesz barátságos a meccs emiatt, dea találkozó előtt, ha összefut az ellenfél szakvezetőjével, Csertői Auréllel, valószínűleg megköszöni neki, hogy sportemberek módjára álltak hozzá ahhoz, a DVTK számára fontos mérkőzéshez.

Játékos szavak

Ugrai Roland, a DVTK támadója: – Egyértelműen a győzelem reményében készülünk erre a meccsre, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez sikerüljön. Úgy érzem van min javítanom, az előző meccseken, amikor a kapu elé kerültem rossz megoldásokat választottam. Sokkal több gól, gólpassz részese szeretnék lenni a jövőben, azon dolgozom, hogy ez összjöjjön.

– Berecz Csaba –

Labdarúgó NB I, 9. forduló

A program, szeptember 16. (szombat):

18.00: Diósgyőri VTK – Paksi FC

18.00: Puskás AFC – Mezőkövesd Zsóry FC

18.00: Vasas FC – Videoton FC

18.00: Balmaz KGY – Debreceni VSC

18.00: Swietelsky Haladás – Újpest FC

20.30: Budapest Honvéd – Ferencvárosi TC

Az NB I állása:

1. Videoton FC 8 6 2 – 19-7 20 pont

2. Budapest Honvéd 8 4 3 1 15-11 15

3. Ferencvárosi TC 8 3 4 1 17-9 13

4. Diósgyőri VTK 8 3 3 2 13-13 12

5. Debreceni VSC 8 3 2 3 12-8 11

6. Puskás Akadémia 8 3 2 3 14-13 11

7. Vasas FC 8 3 1 4 10-14 10

8. Újpest FC 8 2 4 2 11-12 10

9. Mezőkövesd Zsóry FC 8 2 2 4 10-17 8

10. Paksi FC 8 1 4 3 12-16 7

11. Swietelsky Haladás 8 2 – 6 6-18 6

12. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 8 1 3 4 11-12 6

Kedden kupázik a DVTK Veszprémben Miskolc - Csütörtökön eldőlt, hogy a DVTK labdarúgócsapata a hivatalos időpontnál egy nappal korábban, kedden 15.00-tól játssza a jövő heti Magyar Kupa találkozóját. A 64 közé jutásért zajló, VLS Veszprém ellen, idegenbeli meccsének időpont módosítását a Diósgyőr kezdeményezte (mert jövő hét végi... Tovább a cikkhez

DVSC vs. DVTK - Gól, speciális előnyszabályból Miskolc, Debrecen - A hajrában szerezte meg a három pontot a Debrecen a Diósgyőr ellen. A labdarúgó NB I 8. fordulójában szombaton este, Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban Debreceni VSC – Diósgyőri VTK meccset rendeztek. Nagy érdeklődés közepette. Ugyanis a hajdúsági együttesnek az elmúlt két fo... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA