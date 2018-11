DVTK vs. MTK – Videó: „A három pont megszerzése a legfontosabb”

Fernando Fernández: – A DVSC elleni siker a megszerzett három ponton túl a játékosok és a szurkolók lelkének volt a legfontosabb. Ahogy korábban is elmondtam, ugyan az eredményekkel adósak voltunk, de a csapat teljesítménye egyre javult. Jó úton járunk, ebben az irányban kell folytatnunk a fejlődést. Azonban ez már a múlt, ma egy teljesen más stílusú csapat ellen lépünk pályára, mint legutóbb, ezért egész héten másként is készültünk. Az MTK játéka is a labdabirtoklásra épül, érdekes lesz a két hasonló játékstílus találkozása, de a három pont megszerzése a legfontosabb. Ha mi leszünk kezdeményezőbbek, akkor helyzeteket tudunk kialakítani, és megnyerhetjük a meccset. Az MTK hosszú évek óta hasonló koncepció szerint dolgozik az akadémiától kezdve az első csapatig. Igazi nagy klub, akik 23 alkalommal nyertek bajnokságot, és amikor búcsúztak az élvonaltól, akkor sem estek kétségbe, hanem a saját útjukat járták. Ennek is köszönhető, hogy újoncként a harmadik helyen állnak.

Feczkó Tamás: – Nagyon nehéz mérkőzésre számítunk, hiszen a Diósgyőr hosszú nyeretlenségi sorozatát az utolsó fordulóban megszakította, hazai pályán sikerélményük volt, a közönséggel újra egymásra találtak. Jobb csapatnak tartom őket, mint a tabellán elfoglalt helyezésük mutatja. Mindenféleképpen három ponttal szeretnénk távozni Miskolcról, a bajnokság egyik legnehezebb mérkőzése lesz számunkra.

Forrás: dvtk.eu

