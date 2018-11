DVTK vs. MTK: Hárommal háromra a kiesőtől

A hazai gárda összeállítása két helyen tért el a két héttel ezelőtti, legutóbbi bajnokihoz képest. A Debreceni VSC ellen, hazai pályán, 1–0-s győzelmet aratott gárdából sárga lapos eltiltása miatt Bacsa maradt ki, így lett kezdő Mihajlovic, míg a kapuban Antal B. helyett – Rados sérülése miatt, második számú hálóőrnek tűnő – Bukrán kapott helyet. A 21 éves cerberusnak ez volt élete második élvonalbeli mérkőzése, azok után, hogy 2017. március 11-én a Videoton elleni 2–0-s vereséggel végződött találkozó előtt, az akkori diósgyőri szakvezető, Vitelki Zoltán bizalmat szavazott neki. Mint az a mostani meccs után kiderült, a hazaiak trénere azért (is) állította a kapuba Bukránt, mert Antal B. az elmúlt hetekben, a kisebb sérülés okozta fájdalma miatt beinjekciózva vállalta a védést, ám az MTK elleni bajnoki előtt a diósgyőriek orvosi stábja azt javasolta, hogy inkább pihenjen.

Amennyiben valaki csak az eredményt nézi, a 3–2 nem adja vissza azt, ami a pályán történt, mert jobbak voltunk, mint az ellenfél.” Fernando Miguel Fernández Escribano

Ami pedig az MTK-t illeti: a fővárosi együttes kezdőcsapatán az előző meccsükhöz képest nem változtatott Feczkó Tamás vezetőedző. A DVTK késő esti meccse előtt a piros-fehérek két nagy riválisa, a Kisvárda és a Haladás egyaránt vereséget szenvedett, így az MTK elleni találkozó előtt tudható volt, hogy a piros-fehérek az esetleges győzelemmel megkezdhetik az eltávolodást a kieső helyen álló csapatoktól.

Szép elfutás után

A bajnoki elején a DVTK lépett fel kezdeményezően, már a 6. percben egy ígéretes lehetősége adódott, három minutával később pedig Hasani lövése a kaput is eltalálta. Ehhez hasonló korábban nem volt jellemző a piros-fehérekre, és az önbizalmat sugárzó játéknak hamar meg is lett az eredménye, egy szép elfutás után kialakult helyzetben, ha némi szerencsével is, de vezetést szereztek a diósgyőriek. Az előny birtokában változatlanul szervezetten, fegyelmezetten játszott diósgyőri csapat, úgy tűnt, hogy a korábban csikorgó fogaskerekek összekoptak, olajozottan működő kapcsolat volt a csapatrészek között, és azokon belül is. Az MTK nem tudott a hazai kapu előtt helyzetet kialakítani, hébe-hóba távoli lövésekkel próbálkoztak, illetve egy ízben Baki került a földre a 16-oson belül Tamás M. szorítása közepette – ami után akár 11-est is ítélhetett volna a játékvezető.

Aztán a DVTK következett a távoli kísérletekkel, Hasani és Szabó B. révén, majd az MTK az első, kapu előtti helyzetét alakította ki a 37. percben. Egyfajta válaszként egy szépen kivitelezett, tulajdonképpen tökéletes támadás végén a második gólját is megszerezte a Diósgyőr, a 9. percre hajazó támadásbefejezés során Mihajlovic adott asszisztot Hasaninak. Ennek is köszönhetően olyan történt, ami az új stadionban még nem fordult elő, a szünetre az öltözőbe vonuló DVTK-játékosok tapsot kaptak a nyugati oldali lelátóról.

Másik meccs

Ahogy azt várni lehetett, a második játékrészben másik meccs kezdődött. Az MTK a veszett fejsze nyelébe kapaszkodva cserélt, és kétnyomásos földművelésbe kezdett, a saját térfelén pihentette a földet, és a játékot áttette a diósgyőri részre. A piros-fehérek az ellentámadásokra próbáltak építkezni a kétgólos, a három pont megszerzésének biztonságát szem elé helyező játékkal. Mivel ebben a felállásban sem egyik, sem másik oldalon nem volt sok pozitívum a támadójátékban, a szakvezetők cserékkel próbálkoztak, Feczkó Tamás a 69. percben ezt a fegyvertárát végleg kiürítette, majd a hazai vezetőedző küldte pályára Vernest. És ez volt az a csere, ami bejött. Ugyanis Vernes első labdaérintéséből ziccerbe került, a másodikból pedig gólt szerzett. A 3–0-s hazai előny a meccs előtti minden képzeletet felülmúló volt, és tulajdonképpen a harmadik találat végleg eldöntötte a találkozót. Köszönhetően annak, hogy a DVTK taktikus, érett bunyósként, a fedezékéből úgy szúrogatott oda a nagyobb ütőerővel rendelkező ellenfelének, hogy a jó lábmunkának és nem utolsósorban a tiszta fejnek köszönhetően, távol tudta magától tartani ellenfelét.

Lépéselőnyre tett szert

A meccs hajrájában egy pontrúgás után szépített az MTK, és ez a találat egy picivel nagyobb hitet adott a fővárosiaknak, és a nyomásuk fokozódott, de az idő a fegyelmezetten védekező hazaiaknak dolgozott. A meccs hosszabbításában egygólosra apadt a DVTK előnye, de ehhez kellett a játékvezető is, aki tévesen észlelte Hasani szabálytalanságának pontos helyét, és az így született büntetőből 3–2-re módosult az eredmény, tulajdonképpen az utolsó másodpercben, de ettől függetlenül a Diósgyőr újra három pontot szerzett, és lépéselőnyre tett szert riválisaival szemben, ami nyugodtságot adhat a következő két nagy kihívás, a Haladás elleni idegenbeli, és az ezt követő, Kisvárda elleni hazai bajnoki előtt.

Berecz Csaba

Jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – MTK Budapest 3–2 (2–0)

Diósgyőr, 2070 néző (a rendező által közölt adat). V.: Erdős (Lémon, Szalai).

Diósgyőri VTK: Bukrán (6) – Brkovic (6), Karan (6), Tamás M. (6) – Shestakov (6), Szabó B. (6), Márkvárt (6), Tajti (6), Juhar (6) – Hasani (7), Mihajlovic (6). Vezetőedző: Fernando Miguel Fernández Escribano.

MTK Budapest: Kychak (6) – Baki (5), Pintér (5), Balogh B. (4), Selin (5) – Kanta (4), Vass Á. (5) – Gera (5), Bognár I. (5), Schafer (5) – Lencse (4). Vezetőedző: Feczkó Tamás.

Csere: Juhar helyett Bárdos (5) a 46., Kanta helyett Torghelle (6) a 46., Lencse helyett Farkas II B. (6) a 69., Bognár I. helyett Kulcsár (5) a 69., Mihajlovic helyett Vernes (6) a 73., Tajti helyett Tóth Borisz (-) 88. percben.

Sárga lap: Gera a 40., Bukrán a 73., Torghelle a 76. percben.

Gólszerző: Balogh B., öngól (1–0) a 13., Hasani (2–0) a 41., Vernes (3–0) a 74., Farkas II B. (3–1) a 81., Torghelle, 11-esből (3–2) a 95. percben.

Fernando Miguel Fernández Escribano: – Nagyon fontos meccs volt: a győzelem és a három pont megszerzése. Megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Ha valaki csak az eredményt nézi, a 3–2 nem adja vissza azt, ami a pályán történt, mert jobbak voltunk, mint az ellenfél. Ez a hármasok meccse volt, három gól, három pontot szereztünk, három saját nevelésű játékosunk volt fent a pályán. Nem csak az első csapatnál dolgozunk, hiszen Tóth Borisz személyében egy 16 éves játékos mutatkozott be, aki ilyen fiatalon ott tart, hogy bizalmat szavazhattam neki. És az fontos a szurkolóknak, a városnak, az akadémiánknak, hogy saját nevelésű játékosok legyenek a csapatban, ami érdekesség, hogy pont az MTK, az egyik legjobb nevelő klub ellen debütált. Úgy érzem, a csapat fejlődik, ennek a jelei nemcsak a legutóbbi két meccsen mutatkoztak, hanem már az Újpest, majd a Ferencváros ellen is látszódtak, és a Puskás ellen az addigi legjobb teljesítményünket nyújtottuk. Most jönnek az eredmények, a csapat változatlanul próbálja végrehajtani azt, amit kérek. Azt nem tudom megítélni, hogy motiváltabbak voltunk-e, ahogy azt az ellenfél edzője mondta. De a csapatunk az volt, a mérkőzés előtt tudtuk, hogy mivel a Kisvárda és a Haladás nem szerzett pontot, ez jó alakom az előre lépéshez. Nem tudom, mi volt az MTK motivációja, de a mai meccsen jobbak voltunk labdával, egy olyan csapat ellen, akik labdával jók.

Feczkó Tamás: – Gratulálok a hazaiaknak, teljesen megérdemelt győzelmet arattak. Sokkal motiváltabban léptek pályára, ennek tudható be, hogy kétgólos hátrányba kerültünk. A szünetben szerkezetet váltottunk, a győzelemért mentünk 0–2 után is, mert van annyi mentális erő a csapatban, hogy sikert érhet el, de az első félidőben elkövetett hibáinkért megfizettünk, nem tudtunk visszajönni a meccsbe. Óriási pozitívum, hogy kockáztattunk a második félidőben, az ellenfél térfelén töltöttük a játékrész 80 százalékát, miközben benne volt, hogy a hazaiak kontrából gólt szereznek. A DVTK élő falat húzott a 16-osa elé, amit nagyon nehéz volt áttörni. Ha hamarabb megjött volna az első gól, lett volna esélyünk a pontszerzésre, de a DVTK megérdemelte a győzelmet, hiszen ezen a meccsen, az első játékrészben talán eddigi leggyengébb félidőnket produkáltuk.

