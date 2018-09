DVTK vs. MTK – Éjszakába nyúló meccs a bajnoki címvédő ellen

A honi futball­szövetség törekvése, hogy minél több női élvonalbeli találkozót közvetítsen a köztelevízió sportcsatornája, s ennek az elképzelésnek az eredményeként csütörtökön 20 órától a Diósgyőri stadionban meccsel egymással – a 6. forduló keretében – a tavalyi bajnoki bronzérmes, Magyar kupa-döntős házigazda DVTK, illetve a 2017/2018-as pontvadászat győztese, az MTK Hungária FC. Az eseményről kedden tartottak sajtó­tájékoztatót.

Az edzők is nézik

Fórizs Sándor, a Diósgyőr vezetőedzője szerint amellett, hogy szeretnének győzni, bizonyítanák a remélhetőleg nagy számú közönségnek, hogy nem a véletlennek köszönhetőek a tavaly elért eredmények. A szakvezető felemlegette a Magyar Kupa idei fináléját, ahová (a fővárosi Hidegkuti-stadionba) nagy számú diósgyőri szurkolótábor kísérte el a hölgyeket, vagyis a drukkerek teljes mellszélességgel kiálltak mellettük, értük – s ezt várja most is. Az élő televíziós közvetítés várható hatásairól azt mondta Fórizs Sándor, hogy neki ebben az esetben könnyebb a dolga, hiszen a csapatot motiválja a puszta tény, s hogy mindenki szeretné a legjobb oldalát megmutatni, mivel a meccset válogatott edzők is nézik. „Tiszteljük az MTK-t, de félni nem félünk tőlük, ismerjük az erősségeiket, gyengéiket, gyorsak, jól cseleznek. Korábban Szabados György irányította őket, most már Cseh András kollégámnak még bizonyítania kell, hiszen elődje két bajnoki címet nyert a csapattal” – nyilatkozta Fórizs Sándor.

Pluszdopping

A játékosok nevében ketten mondták el a véleményüket, várakozásaikat. Tóth Alexandra úgy fogalmazott, nagyon várják a csatát, már csak azért is, mert az élő közvetítés ritkaság a női bajnokságban. „Ez pluszdopping számunkra, se magamat, se a társaimat nem kell visszafogni. Jó csapat az MTK, jó képességű játékosokkal, de szeretnénk elfelejtetni a hétvégi fiaskót, ezért megalkuvást nem tűrő futballt akarunk nyújtani.” Jáhn Klaudia jó mérkőzést remélt, bízva szintén abban, hogy vélhetően sokan kilátogatnak a stadionba. Ugyancsak leszögezte, hogy az utóbbi két összecsapásuk nem az elvártak szerint sikerült (egy döntetlen, egy vereség), ezért mindenképpen javítani akarnak.

ÉM-MI

Tudnivalók

– A DVTK női labdarúgó-mérkőzéseire a belépés ingyenes.

– A mérkőzésre a DVTK a Napos oldal M és N szektorait nyitja meg, amennyiben ezen szektorok megtelnek, abban az esetben lehetőség van arra, hogy a szomszédos szektorokat is megnyissa a klub.

– A következő villanyfényes hazai meccset november 1-jén, szintén 20 órától vívja a DVTK, akkor a Ferenc­város lesz a vendég.

