Fernando: „Egy fontos mérkőzésen fontos győzelmet arattunk”

Fernando Fernandez (Diósgyőri VTK): – Egy fontos mérkőzésen fontos győzelmet arattunk, ahol megérdemeltük az újabb három pontot. Ha valaki csak annyit olvas valahol, hogy 3-2-re győztünk, de nem látta a mérkőzést, az nem tudja, mi történt valójában a pályán, mert az eredmény nem tükrözi, sokkal jobbak voltunk. A csapat nem csak az elmúlt a két hétben fejlődött sokat, hanem az Újpest elleni találkozótól látható, hogy egyre jobban játszunk, még ha eleinte nem is jöttek az eredmények. A DVSC elleni és a mai mérkőzésen elért győzelem, azért is örömteli, mert a jó játék győzelemmel párosult, végül is erről szól a profi futball. Elégedett vagyok a játékosok hozzáállásával, hisznek a munkában, akik egyre inkább magukévá teszik a az általam elképzelt játékfilozófiát, de még sokat kell fejlődnünk. Például abban, hogy 3-0 után jobban kell kontrollálnunk a mérkőzést. Az ellenfél egy szabadrúgásból és egy büntetőből kaptunk gólt, több helyzetet nem is nagyon tudott kialakítani az ellenfél. A mai meccs a hármas számról szólt, három lőtt gól, három pont, három saját nevelésű játékos a pályán, mind azt mutatja, hogy jó úton járunk, jól munkát végez az egész klub. Tóth Borisz 16 éves, nyártól készül az első csapattal, most jött el az ideje a bemutatkozásának az élvonalban, ami örömteli az akadémiánknak, a városnak, a szurkolóknak. Külön öröm, hogy ezt az MTK ellen következett be, akik évek óta arról ismertek, hogy rengeteg játékost nevelnek. Antal Botond Magyarország három legjobb kapusának egyike, de hosszú hetek óta egy makacs sérüléssel küzd, kapott egy rúgást, ami lassan gyógyult, eddig is beinjekciózva játszott. Ezért az egészségügyi stábbal egyeztetve ma pihent. Bukrán Erik nagyon tehetséges kapus, jó volt látni a pályán, megérdemelte a bizalmat. A kapusposzton kialakult versenyhelyzet jót tesz a csapatnak is. Az MTK labdabiztos játékosokkal rendelkezik, sokat birtokolják a labdát, amikor elkezdtem a diósgyőri munkát, én is ezt céloztam meg. Amikor nálunk van a labda, akkor mi tudunk kezdeményezni. Ezen téren sokat léptünk előre, de még sokat kell fejlődnünk.

Feczkó Tamás (MTK Budapest): – Gratulálok a DVTK-nak, teljesen megérdemelt győzelmet arattak! Sokkal motiváltabban léptek pályára, ennek tudható be, hogy az első félidőben kétgólos hátrányba kerültünk. A szünetben szerkezetet váltottunk, és a győzelemért futottunk ki, mert van olyan mentális erő ebben a csapatban, hogy 0-2-ről is tud meccset nyerni. Tudtuk, hogy ezzel nagy kockázatot vállalunk, mert így az ellenfél kontrából bármikor gólt szerezhet. A második félidő nyolcvan százalékát a diósgyőri térfálen töltöttük, de nem tudtuk áttörni a DVTK élő falát. Az első félidei hibáinkért megfizettünk. Ha hamarabb születik az első gólunk, akkor több esélyünk lett volna visszajönni a mérkőzésbe. Az egyik leggyengébb mérkőzést játszottuk ma ebben a bajnokságban, rengeteget kell még dolgoznunk

