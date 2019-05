DVTK vs. MOL Vidi FC: Ki akarja majd jobban a sikert?

A honi élvonal 31. fordulójában az utolsó előtti, 31 pontos DVTK-hoz az a MOL Vidi FC látogat, amely 57 pontjával már biztos második, se bajnok nem lehet már, és sem bronzérmes. A Diósgyőr az előző fordulóban idegenben lépett pályára, 3–0-s vereséget szenvedett Mezőkövesden úgy, hogy igencsak messze állt a gólszerzéstől…

A legjobbat kellene

– Ha egy csapat jól hajtja végre a feladatokat a védekezésben, akkor minimum egy pontról indul, sajnos mi sokszor követtünk el hibákat ezen a téren, hullámzó volt a teljesítményünk – tette hozzá Fernando Miguel Fernández Escribano. – A csapat képes arra, hogy nagy kilengéseket produkáljon, hol jobban játszik, hol kevésbé, ezen mindenképpen változtatni kellene. Szombaton gólt vagy gólokat kellene lőnünk, de ehhez mindenkinek a legjobbját kell nyújtania, ki kell tennie a szívét a pályára. Tudtuk, hogy nehéz meccseink lesznek, de jobb a helyzetünk, mint tavaly ilyenkor, hiszen van még két hazai és egy idegenbeli találkozónk.

Az is szóba került a klub szokásos pénteki tájékoztatóján, hogy a tréner mindig elmondja, hogy milyen jól edzett a csapat, hogy sugárzik belőle az optimizmus, aztán a pályán keveset mutatnak a játékosok.

– A mostani lesz a szezon legfontosabb találkozója – szögezte le az ibériai vezetőedző. – A futballban van olyan, hogy a legjobb munka, felkészülés ellenére sem jön ki a teljesítmény. A pályán a játékos van, a feladatokat csak ő tudja megoldani. A Kövesd elleni meccsre kitérve: szerintem a 3–0-s eredmény túlzó. Úgy érzem, fitneszben, kondícióban jól néz ki a társaság, azonban több csapat anyagi szempontból jobb feltételek között dolgozik. Többször elmondtam, hogy a célunk a bennmaradás elérése, erről beszéltem az elejétől, a kezdetektől fogva, nem csaptam be a szurkolókat hamis dolgokkal. A cél még mindig elérhető, de most a három pont begyűjtése elengedhetetlen. Ha az meglenne, akkor ellépnénk a veszélyes zónából.

Magasabb szinten

Arra a felvetésre, hogy milyen játékot vár a Viditől ebben a helyzetben, amelynek igazából ebben a szezonban már a Magyar Kupa döntője a legfontosabb mérkőzése, az alábbiakat válaszolta Fernando Miguel Fernández Escribano.

– Így van, az a meccs nagyon fontos lesz nekik, amire kiemelten készülnek, hiszen szeretnének idén trófeát szerezni. Azonban ne higgye senki, hogy úgy jönnek Diósgyőrbe, hogy ez a mostani mérkőzés nem érdekli őket. A Vidi egy top klub, top játékosokkal, tiszteletet mutatnak mindenki iránt. Egyáltalán nem számítok könnyű összecsapásra, az alázatnak és az agresszivitásnak sokkal magasabb szinten kell lennie, mint a Mezőkövesd ellen volt. A leglényegesebb, hogy jobban akarjuk a sikert, mint a Vidi.

Először adni kell

Azon kérdésre, hogy változtat, változtathat-e valamin, taktikán vagy bármi máson a korábbiakhoz képest, a szakvezető az alábbiakat nyilatkozta.

– A fejemben mindig van több lehetőség, a terv már összeállt, de szombaton van még egy edzés délelőtt – közölte Fernando Miguel Fernández Escribano.

Azt is mondtuk a spanyol szakvezetőnek (amit maga is érzékel), hogy a csapat helyzete miatt a szurkolók is feszültek…

– Normális a szurkolók ilyesfajta reakciója. A világon mindenhol úgy van, hogy ha nyer egy csapat és eredményes, akkor a drukkerek boldogok, ha nem így van, akkor szomorúak. A szurkolóink szeretnék, hogy jobb helyzetben legyünk, mint ahogyan mi is, de először nekünk kell adnunk nekik, holnap is, hogy aztán remélhetőleg pozitív töltést kapjunk tőlük vissza – fogalmazott a piros-fehérek szakmai munkájának felelőse.

ÉM-MI

A kezdőről

A DVTK-nál Ivánka, Makrai és Forgács sérülése miatt még nem bevethető, Tóth B. pályára lépése pedig az orvosi véleménytől függ, ami tegnap még nem volt ismert. Bárdos, illetve Ousman már a szakvezetés rendelkezésére áll. A várható kezdőcsapat: Antal – Polgár, Brkovic, Tamás – Shestakov, Márkvárt, Tajti, Szabó B., Juhar – Mihajlovic, Prosser.

