DVTK vs. Mezőkövesd: Vár, vagy aktív lesz a Kövesd?

Hat forduló telt el eddig a labdarúgó NB I 2017/2018-as szezonjából és a Diósgyőri VTK jelenleg a 4. helyen áll a táblázaton, 9 ponttal. Hogy a DVTK szakmai igazgatója, Bódog Tamás mennyire elégedett az eddigiekkel, illetve azzal az időszakkal, amióta a klubnál dolgozik? – erre a kérdésre az alábbiakat nyilatkozta a klub csütörtöki sajtótájékoztatóján:

– Hiányérzet van bennem, lehetne több pontunk is, igazából eddig egy meccsünk sikerült rosszul, a balmazújvárosi, amikor abszolút sansz­talanok voltunk, de ezzel a csapattal, amit eddig összességében elértünk, ez nem olyan rossz eredmény. A keretünk nem sokat változott a nyáron, viszont játékban fejlődtünk, a hozzáállással, az akarattal elégedett vagyok. Mindenhol reális esélyünk van az adott meccs megnyerésére, ez már egy lépés, nem is kis lépés.

„Körbecsókolták” egymást

Ahogy arról már beszámoltunk, a legfrissebb történés az volt a klubnál, hogy Szabó I. Balázs Siófokra ment kölcsönbe, a grúz Daushvilivel és a lett Jagodinskissel pedig szerződést bontottak, ezen két légiós már hosszabb ideje külön edzett a kerettől.

– Az okok megvoltak a légiósokkal kapcsolatban, ezeket már említettem – emlékeztetett a tréner. – Az, hogy az ő bérük, egy bizonyos összeg felszabadult, nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez pluszban jelentkezik a klub számláján, és nem jelenti azt, hogy ezt egyből ki is kell adni. Mi abban bíztunk, hogy mivel Daushvili és Jagodinskis is válogatott, van egy piaci értékük, na most kiderült, hogy nincs. A végén úgy lett felbontva a szerződés, hogy mindenki „körbecsókolta” a másikat és mindenki ment a maga útjára. Valamilyen szinten be lettek árazva, ha nem fizettek értük, akkor annak biztos megvolt az oka. Balázsról annyit, bízom benne, hogy megkapja a lehetőséget Siófokon és fejlődni fog.

Kiállítás és büntetés

Természetesen téma volt Szarka Ákos legutóbbi, Újpesten begyűjtött piros lapja, amiről a kívülálló, a szurkoló nem tudja, hogy miért kapta, csak azt, hogy a játékvezetőnek mondott valamit, amiért három mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

– A kiinduló helyzet az volt, hogy nekünk kellett volna a labdát játékba hozni. Ezt megakadályozták – sorolta Bódog Tamás. – Ami utána történt, az nem volt szerencsés, mondtam is Ákosnak, hogy ez nem megengedett. Teljesen mindegy, hogy a bíró mit csinál, hibázik, nem hibázik, egy játékos nem reagálhatja így le. Van egy büntetőkatalógus, amibe ez ugyanúgy beletartozik. Ebben benne van, hogy szövegért, labdaelrúgásért, a bíró szidásáért, az ezért kapott sárga vagy piros lapnak mennyi az ára.

Izgalmasra készülnek

A tavalyi bajnokságban, tavasszal előbb 3-0-ra nyert a Mezőkövesd, aztán a következő összecsapáson 2-2 lett az eredmény úgy, hogy a Diósgyőr 0-2-ről állt fel. Hagyhat mindez, ezen két összecsapás nyomot a játékosok fejében?

– A 2-2-ről beszélnék inkább… – válaszolta Bódog Tamás. – Annak a meccsnek úgy mentünk neki, hogy jó fázisban voltunk, mindenképpen meg akartuk nyerni. Az elején kaptunk két szerencsétlen gólt, bár tulajdonképpen minden gól az, de azok igencsak azok voltak. Utána kellett egy kis idő, amíg meg tudtuk rázni magunkat és visszajöttünk a meccsbe. Onnantól kezdve uraltuk a mérkőzést és helyzetek sokaságát dolgoztuk ki.

Hogy mi várható a kövesdiektől? – ezzel kapcsolatban ezt mondta a szakvezető:

– A Honvéd elleni meccsükön stabilan védekeztek a saját térfélen, és abból próbáltak kontrázgatni. De ez nem jelent semmit, mivel amikor 2-2-t játszottunk, akkor éppen támadószellemben kezdték a mérkőzést, nem álltak vissza. Én is kíváncsian várom, hogy majd miként kezdenek, védekezéssel, várnak, vagy pedig aktívak lesznek, és támadólag lépnek fel. Remélem, a csapat úgy van felkészítve, hogy magától is tud reagálni, érzi majd, hogy feljebb tudunk-e menni, vagy inkább visszább kell állni egy kicsit. Az edzőjük ugyanaz maradt, mint aki akkor volt, így a stílus is ugyanaz maradt, legalábbis nem sokat változott, de a csapatuk jobban kicserélődött, mint a mienk. Mindenképpen egy izgalmas meccsre készülhetünk, ismét otthon tudunk játszani, és szeretnénk megszerezni a három pontot.

Meg akarják mutatni, hogy jobbak

Szóba került a megyei rangadó olyan megvilágításban is, hogy egy ilyen találkozó mindig pikáns, bár „ott” nincs sok kövesdi, „itt pedig” sok miskolci futballista a csapatban. És hogy lehet-e a játékosokban egyfajta érzelmi túlfűtöttség.

– Nem tudom elképzelni, hogy túlpörgést okozna az, hogy van egy ilyen derbi – fogalmazott Bódog Tamás. – Biztos vagyok abban, hogy mindenki egészséges önbizalommal dolgozik. Masszívak, jók vagyunk, a játékosok meg akarják mutatni, hogy jobbak vagyunk, mint a Mezőkövesd.

Játékosszavak

Kocsis Gergő, a DVTK középpályása: – Nagyon nehéz meccsre számítunk. A Mezőkövesdnek sem olyan most a teljesítménye az utóbbi négy mérkőzés alapján, amit – gondolom – elvárnának maguktól, ezért hatványozottan igaz rájuk, hogy nyerni szeretnének. Mi felkészültünk, amennyiben magunkkal foglalkozunk, és ha a saját játékunkat tudjuk játszani, akkor nem lehet problémánk szombaton. Eddig is ezt a típusú játékot játszottam, ehhez szoktam hozzá már az utánpótlásban is, tehát nekem ez nem volt idegen, amikor ide jöttem. Pozitívan értékelem ezt a felfogást, megpróbálunk minden csapat ellen agilisak lenni, és a saját akaratunkat rájuk erőltetni több, kevesebb sikerrel.

– Molnár István –

OTP Bank Liga, 6. forduló:

Szombat

18.00: Diósgyőri VTK – Mezőkövesd Zsóry FC

18.00: Vasas FC – Paksi FC

18.00: Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Újpest FC

18.00: Swietelsky Haladás – Puskás Akadémia FC

20.30: Budapest Honvéd – Debreceni VSC

Vasárnap

19.30: Videoton FC – Ferencvárosi TC

Az NB I állása:

1. Budapest Honvéd 6 4 2 – 12- 6 14 pont

2. Videoton FC 5 3 2 – 9- 4 11

3. Ferencváros 6 2 4 – 11- 4 10

4. Diósgyőri VTK 6 2 3 1 10- 9 9

5. Vasas 6 2 1 3 5- 8 7

6. Mezőkövesd Zsóry FC 6 2 1 3 7-13 7

7. Újpest FC 6 1 4 1 9- 9 7

8. Swietelsky Haladás 6 2 – 4 4-10 6

9. Paksi FC 5 1 3 1 8- 7 6

10. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 6 1 2 3 9- 9 5

11. Debreceni VSC 6 1 2 3 6- 6 5

12. Puskás Akadémia 6 1 2 3 6-11 5

szeptember 6., szerda:

Paksi FC-Videoton FC 19.30

