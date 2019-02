DVTK vs. Mezőkövesd: Mi szól a szombati derbin a DVTK mellett?

A labdarúgó NB I 19. fordulójában, szombaton 17.00-tól Diósgyőri VTK – Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzést rendeznek a Diósgyőri Stadionban. A tavaszi első játéknap megyei rangadójára mindkét együttes heteken át készülhetett.

– Az év első tétmeccsén az a legfontosabb, hogy folytassuk azt sorozatot, amit a tavalyi év végén elkezdtünk. Nagyon fontos számunkra a megyei rangadó, és nehéz mérkőzésre számítok, mert jó csapat ellen játszunk. Olyan együttes ellen, amelyiknek a téli igazolásai jól sikerültek. Eddig is jó keretük volt, de a támadósorban tovább erősödtek, ettől függetlenül a célunk az, hogy a három pontot megszerezzük ezen a bajnokin – mondta Fernando Miguel Fernández Escribano, a DVTK vezetőedzője a klub tegnapi sajtótájékoztatóján, amelyen téma volt, hogy a Diósgyőr miért nem igazolt új játékost.



Ezzel kapcsolatban a szakvezető előbb azt mondta, hogy megfelelő erősségűnek érzi a jelenlegi keretet arra, hogy a szezon előtt kitűzött célt, a bennmaradást elérje, de ettől függetlenül akarnak erősíteni, dolgoznak ezen, ugyanis több poszton is versenyhelyzetet szeretne. Fernando Miguel Fernández Escribano arról is beszélt, hogy két védő távozása (Nagy T., Lipták) után a hátsó alakzatba keresnek játékost. Lapunknak arra a kérdésére, hogy miért nem sikerült új labdarúgót igazolni, mi ennek az oka, azt felelte a szakvezető, hogy csak azért, hogy igazoljanak, nem fognak igazolni. Elmondása szerint olyan játékost akarnak, akinek a profilja megfelel, illeszkedik a csapathoz, aki a klub hasznára válik. A szakvezető azt is megemlítette, hogy nem csak a kluboknak, hanem a játé­kosoknak is szabad választásuk van, a legtöbb szabadon megszerezhető labdarúgó ebben az időszakban több ajánlatot kap.

A tavalyi évről

A tavalyi év két meccse is szóba került, az utolsó kettő, amelyet egymás ellen játszott a DVTK és a Mezőkövesd, és amelyek közül mind a diósgyőri stadionavatót, mind a szeptemberi bajnokit a dél-borsodiak nyerték (előbbit 1-0-ra, utóbbit 4-2-re). A piros-fehérek szakvezetője ezekről azt mondta, hogy kellemetlen emlékek, de a stadionavató a tavalyi bajnoki évadban volt, és az már egy lezárt fejezetnek egy része, a kövesdi mérkőzésen pedig olyan hétperces rövidzárlata volt a csapatnak, amely alatt az ellenfél komoly előnyt szedett össze, majd hozzátette, hogy ez most egy másik mérkőzés lesz, és szeretnék, ha diósgyőri sikerrel érne véget.

Lapunknak arra a felvetésére, hogy mi szólhat ezen a mérkőzésen a hazai pályán kívül a DVTK mellett, hiszen a Kövesd előrébb áll a táblázaton, az ősszel 12 perc alatt lerendezte a Diósgyőrt, és nekik sikerült megerősíteniük a keretüket, így felelt Fernando Miguel Fernández Escribano:

– A sok munka, az, amit elvégzett a csapat. Az, hogy a korábbi téli felkészülésektől eltérő tartamú volt a tavalyi év utolsó meccse, és az idei első közötti időszak, és ezt másféle munkával kellett kitölteni, nem száraz futásokkal, hanem azzal, hogy január első napjaitól az első tétmeccs volt a fókuszban. Mellettünk szól a jó sorozat, amivel a tavalyi évet zártuk, az öt veretlen meccs, az, hogy egy nagyon jó szurkolótábor áll mögöttünk, hogy különleges atmoszféra fogadja az ellenfelet, és, hogy a játékosaink nagyon motiváltak. Ha a statisztikákat nézzük, mint a bajnoki helyezés, az egymás elleni meccs, meccsek, akkor azt is el lehet mondani, hogy a Mezőkövesd az elmúlt öt mérkőzésen egyszer nyert, igaz a Videoton ellen szereztek három pontot, illetve, hogy idegenben 1 győzelmük van eddig, és 4 döntetlenjük.

Az ellenfélről

A DVTK szakvezetője dicsérte a kövesdi együttest, azt mondta, hogy minőségi csapatuk van, próbálnak kombinatív játékot játszani, kompakt módon védekezni. Fernando Miguel Fernández Escribano azt mondta, hogy a dél-borsodi csapat nem szokott magasan védekezni, a saját térfelére rendeződött vissza a tavalyi meccseken, illetve hogy játszottak 4-4-2-t, és 4-3-3-t is. A diósgyőri tréner szerint a Kövesdben minőségi labdarúgók vannak, név szerint említette Cserit, Molnár G.-t, Drazicot és Kosztát, és ezt is mondta, hogy arra lehet számítani, hogy a vendégcsapat kontrákra fog berendezkedni.

A spanyol edző saját csapatáról szólva úgy nyilatkozott, hogy játékban nem terveznek nagy módosításokat a tavalyi évhez képest, de természetesen minden csapat ellen vannak speciális variációk, hiszen az ellenfélhez valamilyen szinten igazodni kell, de az alapjátékukat nem változtatják meg.

ÉM-BCS

A kezdőcsapatról

Fernando Miguel Fernández Escribano elmondása szerint van néhány játékos, akikre sérülés miatt nem számíthat: Makrai és Ivánka műtétjeik után lábadoznak, míg Forgács, Tóth Barnabás és Rados kisebb sérülés miatt nem bevethető. A szakvezető kérdésére válaszolva elmondta, hogy 95 százalékban megvan a fejében a kezdőcsapat, de szokásához hűen, most sem mondott neveket.

Az biztos, hogy vékony keretből meríthet a spanyol tréner, aki a tegnapi sajtótájékoztatón ugyan megdicsérte a keret saját nevelésű fiataljait, Bárdos Bencét, Tóth Boriszt, Farkas Marcellt, és Géringer Tamást, kiemelve, hogy az edzőtáborban jól dolgoztak, és sokat fejlődtek, és azt is mondta, hogy szerinte segíteni tudnak majd a tavaszi szezonban, de az nem hangzott el, hogy alapemberként. Így a felsoroltakat nem számítva összesen két kapusnak (Antal B., Bukrán), és tizenöt mezőnyjátékosnak (Bacsa, Brkovic, Eperjesi, Hasani, Juhar, Karan, Márkvárt, Mazalovic, Mihajlovic, Polgár, Shestakov, Szabó B., Tajti, Tamás M., Vernes) van igazán jó esélye arra, hogy a pályán legyen a kezdő sípszó idején.

A DVTK várható kezdőcsapata: Bukrán (Antal B.) – Brkovic, Karan, Tamás M. – Shestakov, Márkvárt, Mazalovic (Tajti), Szabó B., Juhar – Mihaljovic, Hasani.

