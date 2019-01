DVTK vs. Mezőkövesd – Menougong drukkol, hogy találják meg a számításaikat

Mindkét csapattal nyert másodosztályú bajnokságot (egy harmadikat korábban a Nyíregyházával), és mind a két klub a „szíve csücske”. A kameruni származású George Menougong 2010 eleje és 2012. június 30. között viselte a diósgyőri mezt, ezen időszakában 20 élvonalbeli találkozóján három gólt jegyzett. 2013. januárjától 2014 decemberéig volt a dél-borsodiak igazolt focistája, és 26 NB I-es mérkőzésén 6 alkalommal talált az ellenfelek hálójába.

Kiesés majd feljutás

– Kilenc éve kerültem Bőcsről a DVTK-hoz, az akkori téli felkészülést Tornyi Barnabás edző irányítása mellett csináltam végig – emlékezett vissza a támadó. – Az első perctől jól éreztem magam a klubnál, amibe belejátszott, hogy pár játékost ismertem korábbról. Azt sajnálom, hogy nem tudtunk bennmaradni az NB I-ben, amibe sok dolog közre­játszott, a részleteket mindenki tudja… Utána jött az NB II, és jött az új tulajdonos – az, aki még most is van –, akinek rengeteg mindent lehet köszönni. Nagyon jó keretet sikerült összehoznia Benczés Miklósnak, és így nem is volt kérdés, hogy visszajutunk. Még most is emlékszem, az utolsó hazai meccsre, 10 000 néző előtt ünnepeltük a feljutást. Olyan hangulat volt a régi stadionban, ami számomra feledhetetlen, de nem csak nekem, mások számára is.

A jelenlegi játékosügynöknek Mezőkövesden is voltak szép pillanatai.

– Úgy mentem Kövesdre, hogy a 7. helyen állt a csapat a másodosztályban – sorolta George Menougong. – Azon a nap, amikor egyeztettem az elnök úrral, és kezet fogtunk, akkor mondtam neki, hogy ez a kézfogás biztos, hogy feljutást fog jelenteni. Valami miatt hittem ebben, és meg is csináltuk Véber Györggyel. De az elnökség minden körülményt biztosított azért, hogy ez meg legyen. Annyi dolgunk volt csupán, hogy nyerjük a meccseket, semmi mással nem kellett akkor foglalkoznunk. Ott is kaptam nagyon sok szeretet, a szurkolóktól, a vezetőségtől. A mai napig úgy megyek oda, mint egy családtag.

Sok passz, mozgás

Természetesen megkérdeztük arról is a pályafutása alatt 220 NB-s meccsen 47 gólig jutó labdarúgót, hogy mit vár a hét végi derbitől.

– Az biztos, hogy ott leszek a helyszínen – közölte lapunkkal George Menougong. – A DVTK-nak volt egy játékrendszere az ősz második felében, de hogy ez marad-e így, azt nem tudhatjuk, lehet kitalál valami újat az edzőjük. Hogy kinek kell jobban a siker? Mind a két csapatnak kell a győzelem… Azt felesleges nézni, hogy ki hol áll a táblázaton, ugyanis ez a meccs rangadó, amikor nem számít a pozíció. Biztosan tényező lesz, hogy ki lesz a lelkesebb, ki akarja jobban ezt a győzelmet. No és, hogy ki van jobb állapotban, az ilyen rangadók ugyanis általában fejben dőlnek el, vagy legalábbis sok minden. Egy ilyen mérkőzés le is tudja húzni az embert, ha nincs rendben a feje, de fel is tudja dobni. Az utóbbi időben a Kövesd olyan focit játszik, amit elég nehéz levédekezni, a sok passzt, a sok mozgást. DVTK-nál egyébként Fernando jó munkát végez, kellett neki egy kis idő, ő hosszú távban gondolkodik és dolgozik. A stáb igazolhatná, mennyi munka folyik a háttérben, aminek az ősz vége felé lett meg az eredménye, feljött a csapat, ami nem volt véletlen. Szoros mérkőzés lesz, az biztos, drukkolok, mindkét csapatnak, hogy találja meg a számításait, érje el a kitűzött célját.

Menougong NB-s klubjai

2005. 07. 01. –2006. 06. 30.: Jászapáti

2006. 07. 01. – 2008. 09. 04.: Nyíregyháza

2008. 09. 05. – 2010. 02. 17.: Bőcs

2010. 02. 18. – 2012. 06. 30.: Diósgyőr

2012. 09. 06. – 2012. 12. 31.: Kazincbarcika

2013. 01. 14. – 2014. 12. 11.: Mezőkövesd

2015. 03. 18. – 2015. 06. 30.: Kisvárda

2016. 03. 25. – 2016. 06. 30.: Kazincbarcika

