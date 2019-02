DVTK vs. Mezőkövesd: Még a Ferencvároshoz is győzni mennek

Az élvonalbeli bajnokság 19. fordulója, a tulajdonképpeni tavaszi nyitány, rögtön pikáns párosítást hozott. Szűkebb pátriánk két reprezentánsa szombaton 17 órától a Diósgyőri Stadionban feszül egymásnak, az összecsapás iránt pedig természetesen élénk érdeklődés nyilvánul meg.

Egy rajtgépből

Kuttor Attilától, a sárga-kékek vezetőedzőjétől először azt kérdeztük, hogy az alapozásra szánt és a korábbitól rövidebb idő alatt maradéktalanul elvégezték-e az általa kiszabott penzumot, mire a szakvezető így felelt:

– Az úgy van a mi világunkban, hogy valamennyien hiszünk a magunk mögött hagyott dolgos napokban. Vagyis ilyenkor mindenki optimista, és semmi okunk arra, hogy ellenkező előjelű nyilatkozatot adjunk. Az egy hónaphoz alkalmazkodtunk, ezt tették a riválisaink is, kifogást senki nem nyújthat be. Úgy kell fogalmaznom, hogy ugyanabból a rajtgépből indulunk, a célba pedig úgyis a jobbak és a gyorsabbak érnek. A Mezőkövesd Zsóry FC pedig természetesen mindenkitől jobb és gyorsabb akar lenni, ez a sport alapvető filozófiája.

DVTK vs. Mezőkövesd - Ön szerint mi lesz a mérkőzés végeredménye? Fölényes diósgyőri diadal

Egy gólos DVTK siker

Döntetlen

Egy góllal nyer a Mezőkövesd

Magabiztos kövesdi győzelem Eredmények megtekintése

A trénertől megtudakoltuk a konkrét tavaszi céljukat is, erre nevetve így válaszolt:

– Az összes meccsünket meg akarjuk nyerni, de főleg az előttünk lévőt, a február 2-án, szombaton következőt.

A jövő zenéje

Kuttor Attila végszavába úgy kapaszkodtunk bele, hogy ebben a bizonyos összesbe eleve belekalkulálták a létező legjobb rajtot, mire a fiatal mester nem tagadta meg önmagát:

– Az magától értetődik, hogy legjobbunkat akarjuk nyújtani Diósgyőrött. Ez azonban a Mezőkövesd esetében nem újság, hiszen mi még az Üllői útra is győzni megyünk. Arra emlékeztetem a sportág barátait, hogy legutóbb 1-0-ra diadalmaskodtunk a DVTK vendégeként, persze tudom, hogy az akkor volt, ezt a meccset pedig most játsszák, így a majdani történések egyelőre a jövő zenéjét adják.

A két alakulat táblázaton elfoglalt helyéből akár a motivációra is lehet következtetni… – jegyeztük meg, mire a vezetőedző felkapta a fejét:

– A hajráerő mindkét oldalon azonos, éspedig az aktuális rivális elfektetése. Ez a gondolatmenet erre a kilencven percre is vonatkozik. A tabellát felesleges nézni, a pályára lépők fejében ez meg sem fordul. Egész héten erre a csatára hangoltunk, jól tudjuk, hogy mik a diósgyőriek erősségei és gyengéi. A taktikai értekezleteinken ezekről többször is szó volt, a nyilvánosság elé viszont nem tárhatjuk a titkainkat. A fiúknak elmondtuk, miként tapintsanak rá a hazaiak „hiányosságaira” és abban bízunk, hogy ezt meg is teszik.

Nincs bérelt hely

A fürdővárosiak a holtidényben több játékost is igazoltak, az edzőmeccsek összetételéből pedig az tűnt ki, hogy ketten, éspedig Bertus és Pekár beépültek, kezdőkké váltak…

– Amikor „valaki” igazol, erősíteni akar – folytatta Kuttor Attila. – A látszat nem jelent semmit, ugyanis nálunk nincsenek bérelt helyek, a pályán mindenkinek be kell bizonyítania, hogy kihagyhatatlan az együttesből. Vagyis a mutatott teljesítményük alapján a játékosok maguk írják a jelenüket. Itt említhetem meg azt is, hogy Szelesnek öt sárgája van, ezért nem szerepelhet, kiesése azonban semmiféle zavart nem okozhat, keretünk huszonkettes, és aki a helyére kerül, semmivel nem rosszabb, mint az éppen kieső láncszem.

Ön szerint hányadik helyen végez a Mezőkövesd Zsóry FC a 2018/2019-es szezonban? 1-3.

4-6.

7-10.

11-12. Eredmények megtekintése

A kezdőcsapat felől is informálódtunk, célozva Iszlai, Koszta és Tóth B. felépülésére, mire megtudtuk, hogy a kövesdieknek sok influenzás embere van, ezért a nyitott kérdésekre házon belül csak szombaton dél körül kapnak választ.

Kolodzey Tamás

A program: 19. forduló, február 2., szombat

14.00: MTK Budapest – Paksi FC

17.00: Diósgyőri VTK – Mezőkövesd Zsóry FC

17.00: Debreceni VSC – Újpest FC

17.00: Mol Vidi FC – Puskás Akadémia FC

17.00: Szombathelyi Haladás – Kisvárda Master Good

19.30: Ferencvárosi TC – Budapest Honvéd

