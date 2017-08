DVTK vs. Mezőkövesd – Így állhatnak fel a borsodi rangadón Debrecenben

A legfrissebb történés az volt a Diósgyőri VTK-nál, hogy Szabó I. Balázs Siófokra ment kölcsönbe, a grúz Daushvilivel és a lett Jagodinskissel pedig szerződést bontottak, ezen két légiós már hosszabb ideje külön edzett a kerettől.

Az okok megvoltak a légiósokkal kapcsolatban, ezeket már említettem – emlékeztetett Bódog Tamás, a DVTK szakmai igazgatója. – Az, hogy az ő bérük, egy bizonyos összeg felszabadult, nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez pluszban jelentkezik a klub számláján, és nem jelenti azt, hogy ezt egyből ki is kell adni. Mi abban bíztunk, hogy mivel Daushvili és Jagodinskis is válogatott, van egy piaci értékük, na most kiderült, hogy nincs.

A végén úgy lett felbontva a szerződés, hogy mindenki ,,körbecsókolta” a másikat és mindenki ment a maga útjára. Valamilyen szinten be lettek árazva, ha nem fizettek értük, akkor annak biztos meg volt az oka.

Balázsról annyit, bízom benne, hogy megkapja a lehetőséget Siófokon és fejlődni fog. Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy már nem jön senki, ez a csapat bőven meg tudja oldani azokat a feladatokat, melyeket elé tűzünk.

A Diósgyőrnél Szarka eltiltott, így a következő összeállításban léphet pályára az együttes: Rados (Antal) – Nagy T. (Eperjesi), Karan, Lipták, Tamás – Kocsis – Vela, Busai, Óvári – Makrai, Ugrai.

Sérültek a Mezőkövesdnél

A Mezőkövesd Zsóry FC csapatánál az utóbbi napokban sem tétlenkedtek, hiszen a szlovákiai Peter Sulek a lengyel GKS Katowicéhez távozott, de a klub bejelentett két új igazolást is. Egyikük a 25 éves horvát védekező középpályás, Frano Mlinar, aki a Dinamo Zagreb csapatában nevelkedett, legutóbbi klubja pedig a svájci másodosztályú FC Will volt.

Még bizonyos posztokra szerettem volna játékosokat, mindkét, a héten bejelentett labdarúgót figyeltük.” Radványi Miklós

A legfrissebb jövevény, Murai Márk neve nem cseng túl ismerősen a honi élvonalat böngészők számára. A Ferencvárosban nevelkedett, támadósorban és a középpályán is bevethető 1996-os születésű labdarúgó már 17 évesen, 2014 tavaszán bemutatkozhatott a magyar NB I-ben a Kaposvár színeiben, és 12 élvonalbeli bajnoki mérkőzésig jutott. Murai Márk még a Zalaegerszeg és a Dunaújváros játékosaként szerepelt Magyarországon, majd a német 5. ligás TSG Sprockhövel érintésével került Mezőkövesdre.

A Mezőkövesd Zsóry FC-ben eltiltott nincs, a sérülések azonban megtizedelték az állományt. Novák vállműtéten esett át, Gohér térdoperáció előtt áll, Lázár bordarepedés, Tóth B. pedig hasfalhúzódás miatt nem szerepelhet.

A Mezőkövesd Zsóry FC várható együttese: Tujvel – Csirmaz, Hudák, Pillár, Szalai A. – Farkas D., Keita – Koszta, Strestik, Cseri – Veselinovic.

A Diósgyőri VTK – Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es mérkőzésről élőben tudósítunk szombaton 18 órától: dvtk.boon.hu

OTP Bank Liga, 6. forduló:

Szombat

18.00: Diósgyőri VTK – Mezőkövesd Zsóry FC

18.00: Vasas FC – Paksi FC

18.00: Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Újpest FC

18.00: Swietelsky Haladás – Puskás Akadémia FC

20.30: Budapest Honvéd – Debreceni VSC

Vasárnap

19.30: Videoton FC – Ferencvárosi TC

Az NB I állása:

1. Budapest Honvéd 6 4 2 – 12- 6 14 pont

2. Videoton FC 5 3 2 – 9- 4 11

3. Ferencváros 6 2 4 – 11- 4 10

4. Diósgyőri VTK 6 2 3 1 10- 9 9

5. Vasas 6 2 1 3 5- 8 7

6. Mezőkövesd Zsóry FC 6 2 1 3 7-13 7

7. Újpest FC 6 1 4 1 9- 9 7

8. Swietelsky Haladás 6 2 – 4 4-10 6

9. Paksi FC 5 1 3 1 8- 7 6

10. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 6 1 2 3 9- 9 5

11. Debreceni VSC 6 1 2 3 6- 6 5

12. Puskás Akadémia 6 1 2 3 6-11 5

szeptember 6., szerda:

Paksi FC-Videoton FC 19.30

