Fernando Miguel Fernandez Escribano (Diósgyőri VTK): – Ez egy nehéz nap volt, jó érzesekkel vártuk a találkozót, felkészültünk az ellefélből, mégis vereség lett a vége. Jól kezdtük a mérkőzést, az első félidőben két tiszta helyzetünk adódott, amit értékesíteni kellett volna ilyen nyomás alatt. A második játékrész elején egyenlő erők küzdöttek, az utolsó húsz percben viszont a Mezőkövesd játéka veszélyesebbé vált. Ekkor a játokosok nem tudták kezelni a kialakult helyzetet. Az előző héthez képest néhány dolgot jobban csináltunk, egységesebbek voltunk, helyzeteket is sikerült kialakítani. Mindig győzelemre játszunk, a jelenlegi helyzetünkben nem is tehetünk másként, ezért játszott ennyi támadó szellemű játékos a pályán. Az viszont tény, hogy másodszor is gólképtelenek maradtunk, ezért elsősorban a gólszerzés területén kell fejlődnünk. Csak jókat mondhatok a szurkolókról, megtöltötték a stadiont, ebben a helyzetben nagyon nagy szükségünk van rájuk hétről hétre. Megértem, hogy idegesek, mert nem győztünk, nekik is fontos lett volna a siker. Én is szerettem volna látni a játékosok szemében a tüzet, a szenvedélyt, én is többet várok tőlük. Tény, hogy a játékosoknak is meg kell tanulni az ilyen helyzeteket kezelni. Ez a keret áll a rendelkezésemre, négy mérkőzés maradt, előre kell néznünk, hogy elérjük céljainkat.

Tóth László (Mezőkövesd Zsóry FC): – Furcsa érzés úgy örülni, hogy egy ünnepet rontottunk el, de öt év múlva egy nagyon szép emlék lesz a mai nap mindenki számára. A mérkőzés után mondhatom, hogy jobban örültünk volna egy 2-1-nek, mint egy 1-0-nak, mert akkor hallhattunk volna egy gólörömöt tizenötezer torokból. Reméljük a következő mérkőzéseken többször is megtörténik! Úgy érzem, megérdemelten nyertünk, mi irányítottunk végig a mérkőzést. Nehéz helyzetben van mind a két csapat, kiderült a mi csapatunkban, hogy kire lehet számítani. Szeles Tamást szokásom ellenére kiemelem, mert sérülése után válogatott szinten játszott. Ha hamarabb megszereztük volna a vezetést, akkor könnyebb mérkőzést játszottunk volna. A jövő héten egy újabb rivális ellen lépünk pályára, amit ha behúzunk, akkor előnybe kerülhetünk a vetélytársainkkal szemben. Van potenciál a csapatban, bízom benne, hogy a következő hetekben benn tudunk maradni.

