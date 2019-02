DVTK vs. Mezőkövesd: A rendesben jobb volt a Kövesd – de iksz lett

A labdarúgó NB I. 19. fordulójában, szombaton kora este a Diósgyőri VTK a Mezőkövesd Zsóry FC csapatát fogadta, az idei év első játéknapján. A megyei rangadóra, a tavaszi nyitányra odafentről is figyeltek, a naptári naphoz képest jó időt „küldtek”. 6 Celsius fokot mutatott a hőmérő, amitől lehetett volna rosszabb is, de ez a hőmérséklet, azért kellemesnek sem mondható. Aki kitalálta, eldöntötte ezt az elmúlt évtizedekhez képest nagyon korai nyitányt, büszke lehet magára, hiszen jó napot fogott ki. A pálya – a szuper fűcsináló „űrtechnikának” köszönhetően – remek állapotban volt, lehetett volna rajta jól futballozni. És ha még azt is ki lehetne találni, hogy a lelátón az üléseknél hogyan tűnjön el a hideg, minden idilli lenne, már, ami a külső körülményeket illeti.

Feltolta

Az esztendő első meccse, az, hogy megyei rangadót rendeztek, az év végihez „feltolta” a nézőszámot, hiszen néhány hete éppen csak sikerült átbillenni a 2000 fős határon. Most voltak drukkerek az egyik és másik oldalon is. Természetesen a hazaiak tábora volt nagyobb és hangosabb is. Az ultraszektorban több százan biztatták végig a DVTK-t, méghozzá úgy, hogy ezen a napon minden kétséget kizáróan ez volt a legmagasabb szintű diósgyőri produkció, ami a maga nemében, – a forduló összes lelátói energiáját figyelembe véve – biztosan dobogós helyet érne.

Az első félidőben nem találtuk a saját játékunkat, a másodikban jobban ment a foci.” Fernando Miguel Fernández Escribano

A csapat ettől azonban messze van, a DVTK a kiesés elől menekült volna a győzelembe, a Mezőkövesd pedig a középmezőnybeli stabilizálásáért akart ponttal, vagy inkább pontokkal távozni. A vendégcsapat téli három szerzeménye közül kettő, Bertus és Pekár kezdőként kapott lehetőséget, Dragoner pedig csereként szállt be. A hazaiak nem igazoltak senkit a télen, vagyis kívülről nem sikerült megerősíteni a keretet. Ennek ellenére volt új játékos a csapatban, Géringer Tamás. Nevét a meccs műsorfüzetében hiába keresték a drukkerek, beállítása annyira meglepő volt, hogy még a klub kiadványának szerkesztői sem számoltak vele. A 19 éves fiatal négy és fél éve Balassagyarmatról érkezett Diósgyőrbe, László keresztnevű ikertestvérével, aki a DVTK NB III-as tartalékcsapatánál tart. A meccs után a hazai szakvezető dicsérte a debütáláson átesett labdarúgót, de lehet, hogy többen vannak azok, akik azt mondják: négy hét közös munka után, a példás hozzáállása ellenére, nagy bátorság volt így beállítani. Kezdőként, hazai pályán, több ezer ember előtt, egy olyan meccsen, amelyen a győzelem nagyon kellett volna a piros-fehér együttesnek.

Négy említésre méltó

A meccs első félidejében volt idő bőven „tanulmányozni” a hadrendeket, mert mindössze négy olyan említésre méltó esemény történt, amikor a kapuk veszélyben, veszélyecskében voltak. A 19. percben Drazic Bukránba lőtte a labdát, aztán a folytatásban Vadnai kísérlete is a hálóőrben akadt el, majd Márkvárt lövése elkerülte a kaput, Hasani pedig az előtte elfutó Mihajlovicot találta el.

Ennyivel volt ennyi az első játékrész, amelyben a DVTK a már szokásosnak mondható három védővel állt fel, ami időnként ötre is duzzadt, ha a jobb oldalon Shestakovnak, a balon pedig Juharnak volt területvédő feladata. A középpályás sor előtt két támadó helyezkedett el, de ez a két csapatrész ezen a napon halovány volt. A Kövesd a négy védő előtt két védekező középpályást vonultatott fel, a Cseri, Molnár G., Pekár és Drazic négyesfogat, akiknek a feladatuk a támadások vezetése volt, sokat változtatta a helyét, egymás között ügyesen cserélgették fel a szerepeket.

Fordulás után

A második félidő kérdése az volt, hogy az első játékrészben fölényben játszó, a meccset uraló kövesdi csapat a színtelen DVTK-val szembeni párharca mennyiben változik. A szünet után valami más kezdődött, elsősorban hazai részről: előbb Márkvárt egy védőbe lőtte a labdát, majd Brkovic, egy szöglet után nem sokkal fejelt mellé, aztán a 49. minutában Juhar kihagyta a meccs addigi legnagyobb ziccerét, senkitől sem zavartatva Szappanos kezébe fejelte a labdát. Válaszul a Kövesd, kisebb helyzetből, megszerezte a vezetést, a védelemből a középpályára előre lépett Vadnai adott gólpasszt Molnár G.-nek. A büntetés után nem sokkal Pekár tulajdonképpen bebiztosíthatta volna csapata győzelmét, de pontatlanul célzott, hét perccel a vezető találat után. Sokáig úgy nézett ki, hogy ez is belefér, mert hiába küldte csatába a kispadról az összes támadószellemű játékosát a pályaválasztó edzője, nem sok minden változott.

A DVTK-nak csak egyszer sikerült épkézláb lehetőséget összehoznia, egyébként az történt a pályán, amit a Mezőkövesd akart. De a hajrában, ebben történt elmozdulás. A Diósgyőr nagyon ment az egyenlítésért, a vendégek pedig mélyen védekeztek, de e közben csak Vernesnek volt egy-két ígéretes lehetősége, ám ezek nem eredményeztek, sem gólt, sem védeni valót. Változatlanul nyerésre állt a jobb teljesítmény nyújtott csapat, amikor a rendes játékidő letelt. Ekkor felemelték a táblát, amin az állt, hogy hat perc hosszabbítás következik. Aztán a ráadásban az ukrán ,,adogató gép”, Shestakov sokadik beadását Vernes a kapuba fejelte. Történt mindez a 94. percben. Diósgyőri szempontból jókor.

Ugyanis a jobb, szervezettebb, egyénileg jobb játékosokból álló Mezőkövesdnek már nem maradt sok ideje, hogy visszavegye az előnyt. Megpróbálták, de nem jött össze. Így összességében hiába játszottak jobban, csak egy pontot szereztek, igaz, ezzel is keményítették, megőrizték a forduló előtti helyüket a tabellán. A DVTK-nak ugyanez nem sikerült. Hiába könyvelhetik el zsinórban hatodik veretlen meccsüket, kieső helyre csúsztak vissza, mivel az első számú riválisuk, a Kisvárda idegenben nyerni tudott.

ÉM-BCS

A gólok története

52. perc: Pillár ívelte előre a labdát, Vadnai lesgyanús helyzetből futott be a 16-oson belülre, majd az alapvonal közeléből, a bal oldalról jól tette hátrafelé a játékszert, az érkező Molnár G. pedig 7 méterről, laposan a kapu bal oldalába lőtt, 0–1.

94. perc: Shestakov ívelt be jobbról, a kapu elé érkező labdára Vernes ugrott fel, aki középről, 4 méterről fejelt a ketrec jobb oldalába, 1–1.

Jegyzőkönyv: Diósgyőri VTK – Mezőkövesd Zsóry FC 1–1 (0–0)

Diósgyőr, 3408 néző (a rendező által közölt adat). V.: Szőts (Tóth II. V., Buzás).

Diósgyőri VTK: Bukrán (6) – Brkovic (6), Karan (6), Tamás M. (6) – Shestakov (6), Szabó B. (4), Márkvárt (5), Géringer T. (4), Juhar (4) – Hasani (4), Mihajlovic (4). Vezetőedző: Fernando Miguel Fernández Escribano.

Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos (6) – Farkas D. (6), Pillár (6), Szalai (6), Vadnai (7) – Meskhi (6), Bertus (5) – Cseri (5), Molnár G. (6), Pekár (5) – Drazic (6). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Csere: Géringer T. helyett Tajti (4) az 55., Hasani helyett Vernes (7) a 62., Pekár helyett Silye (-) a 67., Szabó B. helyett Bacsa (-) a 71., Vadnai helyett Katanec (-) a 84., Cseri helyett Dragoner (-) a 90. percben.

Sárga lap: Drazic a 31., Hasani a 40., Vadnai a 69., Vernes a 82., Tajti a 86. percben.

Gólszerző: Molnár G. (0-1) az 52., Vernes (1-1) a 94. percben.

Fernando Miguel Fernández Escribano: – Nehéz mérkőzés volt, a Mezőkövesd az elmúlt 6-7 meccsüket összevetve, most játszott a legjobban, gratulálok nekik. Jobbak voltak labdával, de ha a helyzeteket nézzük, akkor döntetlen közeli mérkőzés volt, és úgy érzem, hogy reális eredmény született. Az első félidőben nem találtuk a saját játékunkat, a másodikban jobban ment a foci, tudtuk, hogy a Kövesdnek hol vannak a sebezhető pontjai, és kitartásunk eredménye a 94. percben szerzett gól volt. Volt akarat a játékosokban, de ennek hazai pályán így kell lennie, és ahogy az akarat fejlődik, jönnie kell vele a jobb játéknak is.

Kuttor Attila: – A kezünkben volt a mérkőzés, több tekintetben is. Jobban futballoztunk, jó teljesítményt nyújtottunk. Úgy látszik ebben az évadban a védjegyünkké válik, hogy jó játékkal így járunk, pedig ezeket a meccseket meg kellene nyerni. Azért nem győztünk, mert 1-0-s vezetésünknél volt lehetőségünk a második gól megszerzésre, de sajnos ez nem jött össze. Vannak olyan játékosaink, akik az NB I-ben rutintalannak számítanak, és nincs olyan meccs, hogy apró hibát ne kövessenek el. Olyan gólt kaptunk, ami nem egy ember hibájából történt, dolgozunk rajta, hogy ez a jövőben ne így legyen. Annyira nem tudjuk uralni a játékot, hogy Diósgyőrben, az utolsó 10 percben is domináljunk. A játéknak van lélektani része is, a hazai csapat támadott a végén, hogy pontot szerezzen, odakerültek a kapunk elé. Nekünk is voltak lehetőségeink, hogy megszerezzük a második gólunkat, de ez nem sikerült.

