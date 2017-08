DVTK vs. Mezőkövesd – A ráadás 11-ese döntött a megyei rangadón

A labdarúgó NB I 7. fordulójában borsodi rangadót rendeztek: a Diósgyőri VTK a Mezőkövesd Zsóry FC-t fogadta Debrecenben. A stadionjának újjáépítése miatt albérletbe kényszerült piros-fehéreket ezúttal is tisztes létszámú tábor kísérte el, és bár a kövesdiek is lehettek vagy százan a lelátón, a nézőszám így sem érte el a 2000 főt. Kár, hogy ezt a bajnokit nem Diósgyőrben vagy Kövesden játszották, mert ez esetben biztosan többen látogattak volna ki a meccsre, és élvezeték volna élőben a presztízscsatát.

Azt a mérkőzést, amelyre a DVTK az előző hetihez, az Újpest vendégeként elért 1-1-es bajnokihoz képest vál­tozatlan kezdőcsapattal futott ki. A Mezőkövesdnél viszont az előző fordulóban a Honvéd vendégjátéka során elszenvedett 2-1-es vereséghez képest két helyen nyúlt bele a kezdőbe Radványi Miklós vezetőedző. Majtánnak bizalmat szavazott, a csatár beállításával Koszta egy sorral hátrébb került, mélységből, a középpályáról beinduló támadó lett, emiatt Tóth B.-nek ezúttal nem jutott hely. A védelemből pedig Szalai maradt ki, Vadnai játszott balhát­vé­det, Farkas D. pedig a hátsó alakzat jobb oldalról előrébb került, mert korábbi helyén Lázár jutott szóhoz. Utóbbi kettős, a jobb szárny meglehetősen sok kellemet­lenséget okozott a DVTK-nak, és egyikük, másikuk, vagy akár ketten együtt jelentősen befolyásolhatták volna a meccseredmények a Kövesdre nézvést kedvező alakulását, de Farkas D. többször nem volt elég bátor, amikor út nyílt előtte, Lázárnak pedig pár centi mindig hiányzott a piros-fehérek kapuja előtt. Ahogy a végén a saját büntetőterületén belül ahhoz, hogy szerelje Velát…

Az első félidő

De még mielőtt ennyire előre szaladnánk, ezt megelőzően volt két félidőnyi játék is, hiszen a Lázár-féle rossz ütemű szerelési kísérlet, amelyből a DVTK 11-es góllal megszerezte a győzelmet, a hosszabbításban esett. Az első félidő elején két lehetősége is volt a Diósgyőrnek a gólszerzésre, de Makrai a 3. percben ziccert hibázott. Ezen kívül még Ugrainak volt egy veszélyes lövése az első játékrészben, és ennyivel volt ennyi a DVTK támadójátéka. A pályaválasztónak egy játékrész kevés volt ahhoz, hogy kaput eltaláló lövést összehozzanak. A sok futást hozó első félidőben a Kövesd jól olvasta a piros-fehérek játékát, és a játékrész második felében Antalnak akadt védeni valója, Koszta és Strestik közeli lövését kellett hárítania, amin kívül Keitának, Strestiknek és Lázárnak is volt egy kecsegtető lökete, Cserinek pedig egy fejese. És hiába volt többet a labda a DVTK-nál, ebben a 45+3 percben sokkal inkább az történt a pályán, amit a Mezőkövesd szeretett volna.

Belenyúlt

A szünetben belenyúlt csapatába Bódog Tamás, a Diósgyőr szakmai igazgatója, a két védekező középpályása közül az egyiket, Kocsist játszó futballistára cserélte. A helyére beállt, a labdával nagy barátságban lévő Nono Villar igyekezett is meggyőzni edzőjét arról, hogy jó döntést hozott. A DVTK felnyomult a Kövesd térfelére, és a játékmester vezérletével azon volt, hogy rést találjon a vendégek védőfalán. Csakhogy ezzel a játékkal a megszerzett labdák után nagy terület adódott a Mezőkövesd előtt gyors ellencsapások vezetésére, és – Ugrainak egy góllal kecsegtető, megpattanó, talán kövesdi kezet is ért lövése után nem sokkal – egy remek egyéni villanás után Cseri élt is a lehetőséggel, vezetéshez juttatta csapatát. A folytatásban a góltól „bekábult” DVTK-t a friss Veselinovic intézhette volna el, de lövése centikkel elkerülte a kaput. A Diósgyőr három perccel később jelezte, visszajött a meccsbe, de Makrai nagy vágtája után a Nono Villartól visszakapott labdát nem tudta a jól védő Tujvel mögé küldeni a kapuba. Nem volt mire várni, az idő a piros-fehéreket sürgette, így Bódog edző kettős cserét hajtott végre. Ami bejött, hiszen a megújult bal oldal, a Ioannidis, Forgács páros tíz perc játék után összehozta az egyenlítést. Az első félidő viszonylagos lapossága után ekkor már egy igazi, izgalmakban bővelkedő, élvezetes rangadó folyt a pályán, és látszódott, hogy az egyenlítés még jobban belelkesítette a pályaválasztót. Nagy nyomás alatt játszott a Kövesd, és néha be-behorpadt a védekezésük, de mivel Makrai ezen a meccsen a harmadik ziccerét is kihagyta, és Busai is elhibázott egy órási helyzetet a rendes játékidőben, úgy tűnt, hogy pontosztozkodás lesz a meccs vége.

Nem így történt, erről a nagy kedvvel játszó Ugrai és Diósgyőr hajráemberének számító – a Honvéd és a Puskás ellen is a végjátékban pontot mentett – Vela gondoskodott. Utóbbi az előbbitől kapott passzt követően, egy kígyózás után kiharcolt egy 11-est, Ugrai pedig ezt értékesítette. Ezzel egymás után másodszor is a ráadásban bukott el meccset, és zsinórban ötödik bajnokiján nem tudott nyerni a dél-borsodi együttes, a jobb erőnlétet mutató, a mérkőzés hajrájában több energiával rendelkező Diósgyőr pedig előkelő helyre lépett fel a tabellán.

– Berecz Csaba –

Jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – Mezőkövesd Zsóry FC

2-1 (0-0)

Debrecen, 1979 néző. V.: Andó-Szabó (Király, Szert).

Diósgyőri VTK: Antal (6) – Nagy T. (5), Lipták (6), Karan (7), Tamás M. (5) – Kocsis (5) – Vela (6), Busai (5), Óvári (5) – Ugrai (6), Makrai (6). Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel (7) – Lázár (5), Hudák (6), Pillár (6), Vadnai (6) – Keita (5) – Farkas D. (6), Koszta (5), Cseri (6) – Strestik (5), Majtán (4). Vezetőedző: Radványi Miklós.

Csere: Kocsis helyett Nono Villar (6) a 46., Majtán helyett Veselinovic (6) az 55., Óvári helyett Ioannidis (6) a 63., Tamás M. helyett Forgács (6) a 63., Cseri helyett Baracskai (-) a 66., Strestik helyett Szeles (-) a 77. percben.

Sárga lap: Kocsis a 20., Tamás M. a 40., Tujvel a 74., Farkas D. a 75., Baracskai a 90., Keita a 93. percben.

Gólszerző: Cseri (0-1) az 57., Forgács (1-1) a 73., Ugrai, 11-esből (2-1) a 93. percben.

Bódog Tamás: – Győzelem! Ez brutális volt. A végét, nem is lehetett volna jobban kihegyezni. Ha azt nézzük, hogy honnan jöttünk vissza, amikor azt hittük, hogy ránk mérnek még egyet, felálltunk, szenzációs volt, ahogy küzdöttünk, ahogy odatettük magunkat. Amikor görcsben volt mindenkinek a teste, még akkor is mentek, még akkor is mentek a játékosok. Ha ez így nézne ki mindig, akkor azt mondom sikerült valamit elérni, akkor sikerült valamit kialakítani. A mai mérkőzés abszolút rendben volt. Voltak hibák, hibák mindig vannak, a helyzetek megvoltak, ezeket be lehetett volna rúgni, de lehet, hogy ezt így akarta mindenki, hogy a végén legyen az izgalom. A helyzetek megvoltak, és ha eljut odáig a csapat, hogy ezek megvannak, az egy szenzációs dolog. A játékosok elhitték – erről beszéltünk egész héten –, hogy eljön az az idő, amikor az első tíz helyzet nem megy be, de a tizenegyedik igen. És, ha hisznek benne, akkor jön, jönni fog. Azt lehetett látni, hogy nem adták fel, küzdöttek, hajtottak. Ha minden meccsen kihagyunk tízet, és a tizenegyediket beverjük és nyerünk 1-0-ra, vagy a húszból kettőt rúgunk be, akkor rendben van. Ezek a játékosok a tavalyi évben a kiesés ellen küzdöttek, de ezek a játékosok képesek arra, hogy ott legyenek elől a tabellán. És be akar mindenki kerülni a csapatba, nagy konkurencia harc van, ami ezek után még nagyobb lesz.

Radványi Miklós: – Idegesen kezdtük a meccset, az első 10 percben nem azt játszottuk, amit szerettük volna, utána átvettük a játék irányítását. A hazaiaknak az elején volt egy száz százalékos helyzetük, amikor rosszul zártunk össze, utána viszont a félidő végéig megvoltak a lehetőségeink, Keitának, Kosztának, Cserinek, ezekből gólt kellett volna szerezni. De az gondot okoz számunkra, hogy gólt rúgjunk ezekből a helyzetekből, hétről hétre ugyanezek a problémák. Úgy kezdtük a második félidőt, ahogy az elsőt befejeztük, Farkas D. visszapasszolta a labdát Lázárnak, aki nem tudta átvenni a 16-oson belül, pedig ezek olyan helyzetek ezen a szinten, amit legalább kapura lövéssel kellene befejezni. Utána rúgtunk egy gólt, tulajdonképpen a kezünkben volt a mérkőzés, és megint egyéni hibákból, felelőtlenségből kaptunk két találatot. A másodikat ismét az utolsó percben, nagyon bosszantó egy ilyen 11-es. Úgy, hogy a labda tisztán a miénk volt, de elvesztettük. Nagyon nehéz ilyenkor mit mondani. Gratulálok a hazaiaknak, úgy gondolom, hogy 1 pontot itt ma elvesztettünk.

A gólok története

57. perc: Koszta tette ki a labdát balra, Cserinek. A középpályás elkezdett középre araszolni, a diósgyőri védők nem tudták szerelni, és végül 16 méterről, félmagasan a kapu jobb oldalába bombázott, 0-1.

73. perc: Busai kényszerítőzött Nono Villaral, majd a visszakapott labdát a gólhelyzetben lévő Ioannidis elé passzolta. A csatár elsőre nem lőtt, majd elkezdte keresni a rést a védők között, de mivel nem nagyon találta, így hátrafelé passzolt az ötös jobb sarkáról, az érkező Forgács pedig 8 méterről, laposan a kapu bal alsó sarkába lőtt, 1-1.

92. perc: A jobb oldalról Ugrai perdítette Vela elé a labdát, a középpályás Pillár és Hudák mellett elszlalomozott a 11-es pontig, ahol Lázár lábában felbukott, a játékvezető pedig 11-est ítélt. A büntetőt Ugrai végezte el, aki a bal felső sarokba bombázott, 2-1.

Az NB I 7. fordulának eredményei:

A tabella:

1. Videoton FC 6 4 2 – 12- 5 14 pont

2. Budapest Honvéd 7 4 2 1 13- 9 14

3. Diósgyőri VTK 7 3 3 1 12-10 12

4. Vasas 7 3 1 3 8- 9 10

5. Ferencváros 7 2 4 1 12- 7 10

6. Újpest FC 7 2 4 1 10- 9 10

7. Debreceni VSC 7 2 2 3 9- 7 8

8. Puskás Akadémia 7 2 2 3 11-12 8

9. Mezőkövesd Zsóry FC 7 2 1 4 8-15 7

10. Swietelsky Haladás 7 2 – 5 5-15 6

11. Paksi FC 6 1 3 2 9-10 6

12. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 7 1 2 4 9-10 5

A 8. forduló programja:

szeptember 9., szombat:

Ferencváros-Vasas 18.00

Debreceni VSC-Diósgyőri VTK 18.00

Mezőkövesd Zsóry FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 18.00

Újpest FC-Puskás Akadémia 20.30

szeptember 10., vasárnap:

Videoton FC-Swietelsky Haladás 17.00

Paksi FC-Budapest Honvéd 17.00

DVTK vs. Mezőkövesd fotókon és videókon Miskolc, Mezőkövesd - Elképesztő izgalmakat hozott a Debrecenben lejátszott NB I-es borsodi rangadó, amelynek legvégén a Diósgyőr fektette két vállra a mezőkövesdieket és kezdődhetett a piros-fehér fieszta a Nagyerdei Stadionban. Nézze meg ön is a Diósgyőri VTK - Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzés felvéte... Tovább a cikkhez

Labdarúgó NB I - Eredmények és tabella – 7. forduló – 2017/2018. Balmazújváros/Budapest/Debrecen/Mezőkövesd/Miskolc - A labdarúgó OTP Bank Liga hetedik fordulóját követően a Videoton maradt az egyetlen veretlen csapat, a fehérváriak ráadásul a Ferencváros legyőzésével a tabella élére ugrottak. A listavezető Videoton egy mérkőzéssel kevesebbet játszo... Tovább a cikkhez

„Ez brutális volt...” Mezőkövesd, Miskolc - A labdarúgó OTP Bank Liga NB I. 7. fordulójában a Diósgyőri VTK gárdája a Mezőkövesd Zsóry FC együttesét fogadta „hazai pályán” szombaton 18 órától Debrecenben. Az összecsapás után Bódog Tamás, a DVTK szakmai igazgatója és Radványi Miklós, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője ért... Tovább a cikkhez

BOON-ÉLŐ - DVTK vs. Mezőkövesd 2-1 (0-0) Debrecen, Mezőkövesd, Miskolc - A labdarúgó OTP Bank Liga NB I. 2017/2018-as szezonjának 7. fordulójában a Diósgyőri VTK gárdája a Mezőkövesd Zsóry FC együttesét fogadta „hazai pályán” szombaton 18 órától Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban. Az összecsapásról élőben tudósítottunk a Borsod Online-on!... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA