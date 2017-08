DVTK vs. Mezőkövesd – A kék-sárgáknak eddig rendre szerencsét hozott Debrecen

Az NB I-es labdarúgó-bajnokság 7. fordulója keretében Debrecenben szombaton 18 órakor kezdik a Diósgyőri VTK – Mezőkövesd Zsóry FC összecsapást, amelynek érdekessége az, hogy bár a piros-fehérek a pályaválasztók, de tulajdonképpen mindkét alakulat idegenben szerepel.

Fura dolog

– Valóban furcsa, vagy inkább fura ez a helyzet – kezdte felvezető gondolatait Radványi Miklós, a matyóvárosiak vezetőedzője. – Először talán arról, hogy hallom: borsodi rangadó előtt állunk. Jó, rendben, fogadjuk el ezt a kategóriát, de rögtön megemlítem azt, amit szintén sokan mondanak. Nevezetesen azt, hogy az együttesekben – finoman fogalmazva – nincs túl sok Borsod-Abaúj-Zemplén megyei labdarúgó. Ez a 90 perc egy a sok közül, de kétségtelenül presztízstalálkozó következik. Olyan, amelyre minden játékos „felszívja” magát és megkettőzött szorgalommal készül, majd hajt a gyepen. Azzal még jobban felkorbácsolhatom az érzelmeket vagy indulatokat, hogy elárulom: én, azaz Radványi Miklós mint szakember még soha nem veszítettem Debrecenben. Persze senki ne féljen tőlem, hiszen nem lépek a fűre szombaton este, engem a fiaim „helyettesítenek” majd, de az esélylatolgatáskor, vagy egyes szerencsejátékok űzésekor a tippelők ezt vegyék figyelembe.

A szlovákiai magyar mestertől ezután azt kérdeztük, hogy akkor bízik-e a jó szerencséjükben, mire így felelt:

– Debrecen megint szerencsét hozhat nekünk, de inkább azt mondom, hogy az embernek a saját képességeiben kell bíznia és nem Fortunában.

Négy meccsen egy

A kövesdiek az elmúlt mérkőzéseiken letudták a hazai nagyokat. A Ferencvárost, a Videotont, a Vasast és a Budapest Honvédot, ennek persze az az ára, hogy csak egy pont került a nevük mellé a táblázaton. Erről így vélekedett Radványi Miklós:

– Nem a három vereség és az egy döntetlen zavar, hanem az, hogy az FTC-től nagy pofont kaptunk. A többiekkel partiban voltunk. A Videoton és a Vasas ellen is, a kispestiekkel szemben pedig már fogtuk az ikszet, de az égiek ki­énekelték a sajtot a szánkból, így végül a ráadás ráadásában a bajnokcsapat diadalmaskodott. Ebből a gondolatsorból azt hoztam ki a fiúknak, hogy megtapasztalhatták: mindenki ellen lehet játszani és mindenkitől lehet pontot vagy pontokat szerezni. A magyar NB I-ben nincsenek sztárcsapatok, legfeljebb az egyik picivel jobb a másiktól.

A gólínségről

A szakvezetőnek megemlítettük azt is, hogy csapatának tagjai mintha nem éreznék a kaput: hat meccs, hét szerzett gól – soknak éppenséggel nem nevezhető…

– Igen, ez tény – folytatta Radványi Miklós. – Minden meccsünkön, még a Fradi ellen az Üllői úton is, megvoltak a helyzeteink, de ezek kimaradtak. Nagyon remélem, hogy Debrecenben fordul a kocka és a lehetőségeinket kellően kihasználjuk. Megemlítem azt is, hogy – akárcsak a Bajnokok Ligája-összecsapásokon, vagy a Videotonnak a Partizan elleni visszavágóján – nagyon fontos az első gól. Különösen akkor, ha ez a létező legjobb időben, a mérkőzés elején születik. Debrecenben is befolyásolhatja a pontok elosztását az, ha nekünk sikerülne az első találatot bevinni. A ziccerek beváltása persze nem könnyű, ehhez higgadtság, figyelem és olykor szerencse is kell.

A vezetőedző ezt követően néhány szóval ecsetelte a DVTK játékát:

– A piros-fehérek többnyire agresszív letámadással próbálkoznak és sokat futnak. Ezek kellemetlen „tulajdonságok”, amelyeket ki kell védeni. Mint minden gárdának, azonban a Diósgyőrnek is vannak gyengéi, de hogy mikre gondolok, azt a nyilvánosságnak nem árulom el, a játékosaimnak viszont természetesen beszámoltam róluk. Hiszem és tudom, hogy megfogadják a tanácsaimat, betartják az utasításaimat.

– Kolodzey Tamás –

OTP Bank Liga, 6. forduló:

Szombat

18.00: Diósgyőri VTK – Mezőkövesd Zsóry FC

18.00: Vasas FC – Paksi FC

18.00: Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Újpest FC

18.00: Swietelsky Haladás – Puskás Akadémia FC

20.30: Budapest Honvéd – Debreceni VSC

Vasárnap

19.30: Videoton FC – Ferencvárosi TC

Az NB I állása:

1. Budapest Honvéd 6 4 2 – 12- 6 14 pont

2. Videoton FC 5 3 2 – 9- 4 11

3. Ferencváros 6 2 4 – 11- 4 10

4. Diósgyőri VTK 6 2 3 1 10- 9 9

5. Vasas 6 2 1 3 5- 8 7

6. Mezőkövesd Zsóry FC 6 2 1 3 7-13 7

7. Újpest FC 6 1 4 1 9- 9 7

8. Swietelsky Haladás 6 2 – 4 4-10 6

9. Paksi FC 5 1 3 1 8- 7 6

10. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 6 1 2 3 9- 9 5

11. Debreceni VSC 6 1 2 3 6- 6 5

12. Puskás Akadémia 6 1 2 3 6-11 5

szeptember 6., szerda:

Paksi FC-Videoton FC 19.30

