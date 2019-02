DVTK vs. Honvéd: A csereember győztes gólja

A labdarúgó NB I 21. fordulójában szombaton kora este Diósgyőri VTK – Budapest Honvéd találkozót rendeztek a Diósgyőri stadionban. Ahol kiderült: az, hogyha süt a nap, még nem tavasz, főleg naplemente után nem, hiszen a plusz 4 Celsius-fokos hőmérséklet azért nem mondható kellemesnek. Persze lehetett volna hidegebb is így február közepén. Bizonyára a ­meccs télre időzítésének is szerepe volt abban, hogy ,,csak” 1600 fővel nőtt a két héttel ezelőtti diósgyőri nézőszám, és nem érte el a rendező klub marketing akciója keretében megjelölt célszámot, a 7777 látogatót. Ettől függetlenül jó hangulatban zajlott a meccs, mert a hazai ultraszektorban jelentős létszámú tábor biztatta a DVTK-t, és a Honvédot is elkísérte pár száz drukker, akik nem csendkirály versenyre érkeztek.

DVTK hiányzók

A DVTK ezen a meccsen több játékosát is kénytelen volt nélkülözni, Karan és Tajti sárga lapok miatti eltiltás, Ivánka, Makrai, Forgács, Tóth Barnabás és Rados pedig sérülés miatt nem játszhatott. Utóbbiakhoz csatlakozott a meccs előtti utolsó tréningen Márkvárt, aki sérülése miatt nem tudta vállalni a játékot szombaton. A sok hiányzó ellenére csak két helyen változott a diósgyőriek kezdőcsapata a legutóbbi fordulóhoz, a Mol Vidi FC vendégeként 2–1-re megnyert meccshez képest, Márkvárt helyett Hasani, Karan távollétében pedig Polgár kapott bizalmat. A Honvéd összeállítása szintén két helyen módosult az egy héttel ezelőtti, a Puskás AFC ellen 2–1-re hozott győztes bajnokihoz mérten, Eke és Lovric kimaradt, Batik és Kukoc pedig bekerült.

Az is ,,közös pont” volt, hogy mind a két fél azonos összeállításban játszott, a 3–5–2-es formációból viszont az első félidőben a DVTK hozott ki kevesebbet. Vezér nélküli, fegyelmezett seregnek tűnt a piros-fehér gárda, és az első 10 perc két villantózása után az első, kaput eltaláló kísérletet csak a 43. minutában sikerült összehozniuk. Tiszta pálinkás volt a hazai együttes az első félidőben, vagyis színtelen. A vendégek fokozott figyelmet fordítottak arra, hogy Shestakovot, a jobb oldali örökmozgót kivegyék a játékból, hogy részéről ne érkezzenek beadások. A másik oldallal nem kellett különösebben foglalkozniuk, mert ezen a napon Juhar – nem csak az első játékrészben – nagyon halvány volt, sok hibával játszott. A vendégcsapat egy érdekes góllal szerzett vezetést a 15. percben. Danilo lesipuskázása komoly helyzeti előnyt hozott a számára, és a találat után hosszan lehetett polemizálni azon, hogy lehet-e az a jövő, hogy egy csatárt előreküldenek a 11-es pontra, méterekkel a védősor mögé, és a szélen előre ívelt labdákból érkező beadásokra építenek a csapatok. A gól ezzel együtt szabályos volt, ami után négy minutával duplázódhatott volna a Daniló, illetve a Honvéd találatok száma, de Bukrán kikapart egy ziccert. Ezek után a Diósgyőr nem tudott lőtávolon belülre kerülni, a fővárosi gárda meg nem is erőlködött ezen különösebben, csak várta az újabb alkalmat, ami a 38. percben egy szöglet után adódott, de ekkor Batik közelről nem a felső léc alá, hanem fölé küldte a labdát.

A szünet után

A második félidő első negyedórájában mindkét oldalon volt egy-egy halvány kísérlet a gólszerzésre, majd az első csere végrehajtásával érezhetően feljavult a DVTK középpályás játéka. Mazalovic kispadra ültetése után Szabó B. vette át a feladatát, Prosser pedig a támadójáték színesítésére jött be. Ez a változtatás jó húzásnak bizonyult, ugyanis Szabó B. nem sokkal később egy olyan akciót indított, amit a Honvédban nevelkedett Vernes góllal fejezett be. A támadó nem ünnepelte a találatát, talán ő volt az egyetlen piros-fehér a stadionban, aki visszafogott maradt az egyenlítéskor. 1–1-es állásnál megélénkült a mérkőzés, a Honvéd aktivizálta magát az előre játékban, a DVTK pedig a labdaszerzések után megpróbált kontrákat vezetni a lazább vendég védelemmel szemben. A 73. percben a Honvéd nagyon közel járt az újabb vezető gól megszerzéséhez, de Bukrán kapus ekkor is nagyot védett Ben-Hatira fejesénél. Válaszlépésként pár másodperccel később az ex-honvédosok összjátéka viszont eredményes volt: Vernes remek passzánál picit bealudt a fővárosiak védelme, nem úgy a sikerre éhesen játszó Prosser, aki legutóbb élvonalbeli meccsen, 2017. augusztus 12-én este fél nyolckor talált a kapuba, a Puskás játékosaként, éppen a Diósgyőr ellen, Debrecenben (a 2–2-es mérkőzésen ő alakította 1–2-re a találkozót). A meccsből hátralévő időben nagy nyomás nehezedett a DVTK védelmére, de veszélyes lövésig, fejesig nem jutottak el a vendégek, egyenlítésre nagy lehetőségük akkor lett volna, ha a 87. percben Mezghrani esése után, ami az ötösnél történt, Tamás M. mozdulatában szabálytalanságot fedez fel a játékvezető, és 11-est ítél. Mivel ez elmaradt, az eredmény nem változott, még a DVTK jó kontrája után sem, amelyet Prosser fejezett be lövéssel.

Alázatosan

A Diósgyőr újra nyert, a megszerzett három ponttal elkerült a kieső helyről és zsinór­ban nyolcadik bajnokiján maradt veretlen. Ez a sorozat azért is elképesztő, mert nem bankókkal kipárnázott, magasan jegyzett labdarúgók alkotta keret érte el. Hogy mivel? Szenzációs helyzetkihasználással (a mostani meccsen négy kaput eltaláló kísérletből kettő gól született), fegyelmezett, alázatos csapatjátékkal, végtelen türelemmel, és hittel. Ezek kellenek ahhoz, hogy egy csapat a nála jobb, jobban teljesítő együttesek ellen is eredményes legyen.

Berecz Csaba

Jegyzőkönyv: Diósgyőri VTK – Budapest Honvéd 2–1 (0–1)

Diósgyőr, 5026 néző (a rendező által közölt adat). V.: Németh Á. (Berettyán, Medovarszki).

Diósgyőri VTK: Bukrán (7) – Polgár (6), Brkovic (6), Tamás M. (6) – Shestakov (6), Hasani (6), Mazalovic (6), Szabó B. (6), Juhar (4) – Vernes (7), Mihajlovic (6). Vezetőedző: Fernando Miguel Fernández Escribano.

Budapest Honvéd: Gróf (6) – Batik (6), Kamber (6), Kálnoki Kis (4) – Mezghrani (6), Szendrei (4), Heffler (5), Gazdag (6), Kukoc (5) – Danilo (6), Holender (5). Vezetőedző: Supka Attila.

Csere: Mazalovic helyett Prosser (7) az 55., Danilo helyett Ngog (5) az 59., Szendrei helyett Ben-Hatira (–) a 68., Vernes helyett Géringer T. (–) a 80., Kukoc helyett Májer (–) a 80., Mihajlovic helyett Bacsa (–) a 92. percben.

Sárga lap: Kukoc a 45., Vernes a 63., Holender a 79. percben.

Gólszerző: Danilo (0–1) a 15., Vernes (1–1) a 62., Prosser (2–1) a 75. percben.

Fernando Miguel Fernández Escribano: – Kétarcú meccs volt a mai. Az első játékrészben nem olvasunk mindig jól játékot, voltak problémáink, a gólt saját hibánkból kaptuk, Gazdag mélységből indult be, és mivel a Honvéd minőségi csapat, a lehetőséget kihasználta. Viszont a második félidőben nagyszerűen küzdött a csapat, motiváltak voltak a játékosok, és ennek köszönhetően nyertük meg a meccset. Tudtuk, hogy a Honvéd kompakt együttes, a belső területeket jól zárja le, viszont a bekapott gól után kicsit idegesek voltak a játékosaink, mert több helyről azt hallották, hogy támadjanak, pedig türelemre volt szükség ekkor is. A meccs kulcsa az volt, hogy Szabó B. hátrébb jött egy picit, több dinamika lett ezzel a középpályán, több mélységi játékot tudunk kezdeményezni, ez volt az, ami miatt a meccs megfordult.

Supka Attila: – Azt kell mondjam: nagyon bosszús vagyok. Az első félidő úgy alakult, ahogy szerettük volna, kontroll alatt tartottuk a játékot, a védekezést jól megoldottunk, a támadójátékunk is rendben volt, egy helyzetet értekesítettünk is. A második játékrészben érthetetlen módon védekezésben visszaálltunk, és ahogy a múlt héten mi kaptunk, most az ellenfélnek mi adtunk két gólhelyzetet. A DVTK-nak mindössze 2–1 után volt egy lehetősége, Prosser révén. Ilyen hibákat nem szabad elkövetni, hogy a kapusnak visszapasszoljuk hátra a labdát, ő pedig nem oldalra adja, hanem középre, vagy hogy egy 40 méteres felívelt labdát nem tudunk elfejelni és gólt kaptunk belőle. Ennek csak az lehetett a vége, hogy egygólos vezetésről kikaptunk.

A gólok története

15. perc: Heffler vágta előre a labdát, középen Danilo a kaputól 17 méterre lesen lett volna, de nem felé, hanem a bal oldalon megiramodó Gazdag irányába szállt a játékszer, aki 25 méterre volt a kaputól, és az átadás pillanatában megindult az alapvonal felé. Danilo hátrafelé tett néhány lépést, aztán megfordult, és beindult középen, Gazdag az ötös sarkáról elé tálalt, előbbi pedig 2 méterről a hálóba lőtt, 0–1.

62. perc: Gróf rossz felszabadítását Szabó B. fülelte le a vendég térfél közepén, majd Hasani elé passzolt, aki tovább tolta a játékszert balra, Vernesnek, ő pedig az ötösről a kifutó kapus felett perdítette a gólvonalon túlra a játékszert, 1–1.

75. perc: Vernes ívelte be balról, a kaputól 25 méterre az ötösre a labdát, ahol Kálnoki Kis és Gróf mintha egymásra vártak volna, érkezett viszont kettejük közé Prosser, aki beletette a lábát a játékszerbe, és az a kapu jobb oldalában kötött ki, 2–1.

